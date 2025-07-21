В объятиях врага: какие опасности могут скрывать воды общественных бассейнов

Сколь бы ни была коварна удушающая жара за окнами, спасительная прохлада водоемов может оказаться еще более коварной. О том, как рассмотреть врага в обличии друга и чем грозит близкое знакомство с ним, – в материале Zakon.kz.

Наверное, все уже слышали об инциденте в Атырау – массовое отравление в одном из городских аквапарков. Пострадали в основном дети. Очевидцы делятся: незадолго до приступов кашля, рвоты и потери сознания у пострадавших почувствовали удушающий запах... хлора.

Того самого вещества, что повсеместно используется для дезинфекции бассейнов. Проще говоря, чтобы вода "не цвела" и не множила в себе патогенные микроорганизмы. Но здесь, как обычно, – один шаг от пользы до вреда. Ну или один лишний миллиграмм.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля нам напомнили: содержание хлора в воде бассейнов четко регламентировано "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам коммунального назначения" (утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года №ҚР ДСМ-67).

А самые важные показатели – вот:

Остаточный свободный хлор: для детей от 1 до 6 лет – в пределах 0,1-0,3 мг/л, для взрослых – 0,3-0,6 мг/л.

Остаточный связанный хлор – не более 1,2 мг/л.

"Таким образом, для безопасного и комфортного купания в бассейне важно не только наличие хлора, но правильное соотношение его форм. Соблюдение этих норм гарантирует, что вода в бассейне будет чистой, прозрачной и безопасной для здоровья", – подытожили в комитете.

По поводу связанного хлора. Речь идет о продуктах взаимодействия вещества с грязью, косметикой и, пардон, биологическими жидкостями. Как раз эти продукты и даруют водоемам характерное благоухание в духе "клозет после генеральной уборки".

Отдыхающих с коктейлем в одной руке и пробиркой для взятия пробы воды в другой не предвидится. Поэтому ориентироваться придется на свойства органолептические, а конкретно – воспользоваться обонянием. По крайней мере врачи в один голос предупреждают: чувствуете резкий запах бытовой хлорки – не вздумайте погружаться!

По словам профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Шолпан Жангеловой, как раз упомянутые "ароматные побочки" и представляют опасность для здоровья.

"В частности, как показывают исследования, воздействие высоких концентраций хлорсодержащих соединений, особенно хлорамина и трихлорамина, которые образуются при взаимодействии хлора с потом и мочой, может вызывать раздражение слизистых оболочек носа, глаз, горла, бронхоспазмы, повышать риск развития бронхиальной гиперреактивности у детей. Также купание в такой воде чревато химическими ожогами кожи и слизистых, острыми отравлениями, включая отек легких при вдыхании паров. Важно отметить, что некоторые побочные продукты хлорирования – например, тригалометаны – ассоциированы с возможным увеличением риска рака мочевого пузыря при длительном и частом воздействии, особенно у работников бассейнов и при использовании плохо вентилируемых помещений", – говорит Шолпан Жангелова.

И подчеркивает: у детей дыхательные пути более чувствительны к раздражающим веществам, выше риск заглатывания воды.

Важно! Было показано, что частое посещение сильно хлорированных бассейнов в раннем возрасте может иметь отношение к развитию астмы и рецидивирующих бронхитов. Родителям стоит иметь это в виду.

Пульмонолог Абзал Малбасканов добавил: далеко не все общественные бассейны проверяют состояние здоровья своих гостей. А значит, какая зараза явится приправой к и без того сомнительным ингредиентам этого "супа", остается только догадываться. Отсюда вывод – дезинфекция важна. Впрочем, даже если она произведена правильно, некоторым купальщикам лучше отказаться от посещения бассейнов в пользу открытых водоемов – если есть проблемы с органами дыхания и высокая чувствительность к запахам.

Всем остальным доктора советуют придерживаться следующих правил безопасности:

не допускать купания при наличии кожных повреждений, аллергических дерматитов и астмы в стадии обострения;

не глотать воду, вообще стараться не нырять и не брызгаться;

защищать глаза специальными очками для плавания, не купаться в контактных линзах;

принимать душ – желательно не только по завершении отдыха, а каждый час.

И напоследок повторимся – доверяйте носам своим. Иногда они – самый верный индикатор качества.