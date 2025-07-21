#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
533.61
621.07
6.78
Статьи

В объятиях врага: какие опасности могут скрывать воды общественных бассейнов

Бассейн, лето, отпуск, здоровье, врачи, хлор, советы , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 16:33 Фото: pixabay
Сколь бы ни была коварна удушающая жара за окнами, спасительная прохлада водоемов может оказаться еще более коварной. О том, как рассмотреть врага в обличии друга и чем грозит близкое знакомство с ним, – в материале Zakon.kz.

Наверное, все уже слышали об инциденте в Атырау – массовое отравление в одном из городских аквапарков. Пострадали в основном дети. Очевидцы делятся: незадолго до приступов кашля, рвоты и потери сознания у пострадавших почувствовали удушающий запах... хлора.

Того самого вещества, что повсеместно используется для дезинфекции бассейнов. Проще говоря, чтобы вода "не цвела" и не множила в себе патогенные микроорганизмы. Но здесь, как обычно, – один шаг от пользы до вреда. Ну или один лишний миллиграмм.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля нам напомнили: содержание хлора в воде бассейнов четко регламентировано "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам коммунального назначения" (утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года №ҚР ДСМ-67).

А самые важные показатели – вот:

  • Остаточный свободный хлор: для детей от 1 до 6 лет – в пределах 0,1-0,3 мг/л, для взрослых – 0,3-0,6 мг/л.
  • Остаточный связанный хлор – не более 1,2 мг/л.

"Таким образом, для безопасного и комфортного купания в бассейне важно не только наличие хлора, но правильное соотношение его форм. Соблюдение этих норм гарантирует, что вода в бассейне будет чистой, прозрачной и безопасной для здоровья", – подытожили в комитете.

По поводу связанного хлора. Речь идет о продуктах взаимодействия вещества с грязью, косметикой и, пардон, биологическими жидкостями. Как раз эти продукты и даруют водоемам характерное благоухание в духе "клозет после генеральной уборки".

Отдыхающих с коктейлем в одной руке и пробиркой для взятия пробы воды в другой не предвидится. Поэтому ориентироваться придется на свойства органолептические, а конкретно – воспользоваться обонянием. По крайней мере врачи в один голос предупреждают: чувствуете резкий запах бытовой хлорки – не вздумайте погружаться!

По словам профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Шолпан Жангеловой, как раз упомянутые "ароматные побочки" и представляют опасность для здоровья.

"В частности, как показывают исследования, воздействие высоких концентраций хлорсодержащих соединений, особенно хлорамина и трихлорамина, которые образуются при взаимодействии хлора с потом и мочой, может вызывать раздражение слизистых оболочек носа, глаз, горла, бронхоспазмы, повышать риск развития бронхиальной гиперреактивности у детей. Также купание в такой воде чревато химическими ожогами кожи и слизистых, острыми отравлениями, включая отек легких при вдыхании паров. Важно отметить, что некоторые побочные продукты хлорирования – например, тригалометаны – ассоциированы с возможным увеличением риска рака мочевого пузыря при длительном и частом воздействии, особенно у работников бассейнов и при использовании плохо вентилируемых помещений", – говорит Шолпан Жангелова.

И подчеркивает: у детей дыхательные пути более чувствительны к раздражающим веществам, выше риск заглатывания воды.

Важно! Было показано, что частое посещение сильно хлорированных бассейнов в раннем возрасте может иметь отношение к развитию астмы и рецидивирующих бронхитов. Родителям стоит иметь это в виду.

Пульмонолог Абзал Малбасканов добавил: далеко не все общественные бассейны проверяют состояние здоровья своих гостей. А значит, какая зараза явится приправой к и без того сомнительным ингредиентам этого "супа", остается только догадываться. Отсюда вывод – дезинфекция важна. Впрочем, даже если она произведена правильно, некоторым купальщикам лучше отказаться от посещения бассейнов в пользу открытых водоемов – если есть проблемы с органами дыхания и высокая чувствительность к запахам.

Всем остальным доктора советуют придерживаться следующих правил безопасности:

  • не допускать купания при наличии кожных повреждений, аллергических дерматитов и астмы в стадии обострения;
  • не глотать воду, вообще стараться не нырять и не брызгаться;
  • защищать глаза специальными очками для плавания, не купаться в контактных линзах;
  • принимать душ – желательно не только по завершении отдыха, а каждый час.

И напоследок повторимся – доверяйте носам своим. Иногда они – самый верный индикатор качества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Зеркало, фронталка и ритуал проверки: что стоит за привычкой смотреть в камеру
Статьи
17:35, Сегодня
Зеркало, фронталка и ритуал проверки: что стоит за привычкой смотреть в камеру
ЧП в природном резервате Атырау: почему погибли черноголовые хохотуны
Статьи
17:30, Сегодня
ЧП в природном резервате Атырау: почему погибли черноголовые хохотуны
На призывной пункт из ночных клубов: как армия меняет жизнь и мировоззрение
Статьи
15:20, Сегодня
На призывной пункт из ночных клубов: как армия меняет жизнь и мировоззрение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: