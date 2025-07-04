Снижение цен на отдых в Турции из-за пожаров: эксперты ответили, возможно ли такое

Турция всегда была привлекательной страной для отдыха. Туристы с удовольствием отправляются в отпуск на лазурные берега, мониторят ситуацию в поисках более доступных цен на турпутевки. Повлияют ли массовые пожары на стоимость путешествия к морю – Zakon.kz разбирался со специалистами.

Несколько регионов Турции охватили лесные пожары. Пожар начался днем в среду, 25 июня.

По большей части огонь бушует на северо-западе Турции. За несколько дней зафиксировано более 600 очагов возгорания. Эвакуировано свыше 50 тысяч человек. Пожары повредили жилые дома, часть населения пришлось эвакуировать. По информации CNN Türk, как минимум два человека погибли, с огнем пока не удается справиться.

Огонь охватил и курортные зоны, в том числе знаменитые приморские жемчужины – Измир и Анталию.

Ülkenin cennet gibi olan bütün şehirleri şu anda cehennemi yaşıyor. Sıra Antalya’ya geldi. Yaklaşık 3 saattir yanıyor ve bu yangın doğrudan şehrin merkezinde başladı; dalga dalga yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Ülke alenen kundaklanıyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Bu… pic.twitter.com/SMk6uU8zqm — Alp Kılınç (@alpklnctr) July 3, 2025

Ситуация с мощными пожарами в Турции

Губернатор Измира Сулейман Эльбан заявил, что возгорание началось на сельскохозяйственной территории в районе Ылдыр и быстро перекинулось на лесной массив из-за ветра, скорость которого достигала 85 км/час.

В районе Ментеше в провинции Мугла пламя охватило большую территорию, и местные службы продолжают бороться с огнем как с воздуха, так и с земли. А вот в районе Силиври в Стамбуле пожар удалось локализовать и потушить. Но огонь успел уничтожить часть городского лесопарка в пригороде Силиври.

Из-за пожара эвакуировали жителей 50 домов в районе Чанта, где огонь уже уничтожил около 100 гектаров леса. Ситуацию усугубляет высокая температура воздуха и сильный северный ветер с порывами до 40 километров в час.

Для тушения пожаров власти направили более тысячи спасателей, сотни единиц спецтехники, десятки вертолетов и самолетов. Работу сильно осложняет ветер, который иногда разгонялся до 120 км/ч. Он не только мешает авиации, но и разносит пламя еще быстрее.

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что более 50 тысяч человек были эвакуированы в трех провинциях из-за масштабных лесных пожаров. А министр юстиции Йылмаз Тунч добавил, что правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в причастности к возникновению этих пожаров.

Морские курорты и пожары

Пожары в основном затронули северо-запад и запад Турции, включая внутренние районы и сельскую местность. Но пламя добралось и до морских курортов.

Мощный лесной пожар охватил турецкий курортный район Чешме на Эгейском море. Огонь подошел к домам, эвакуированы жители уже трех сел. Как сообщил 2 июля телеканал NTV, пожар вспыхнул в 15:40 по казахстанскому времени на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес.

Эвакуированы жители сел Ылдыр, Гермиян, Нохуталан, дым от пожаров заметен даже на пляжах курорта Чешме. Также огонь добрался до популярных туристических направлений, таких как Измир, Биледжик и Хатай. Оттуда уже эвакуированы более 50 тысяч человек.

İzmir, Bilecik ve Hatay’da yaşanan yangınlarda 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere alındı.



🔻Bilecik’te 64 konut, İzmir’de 132 konut hasar gördü.



🔻İki il için de "Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. Valiliklere 30'ar milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. pic.twitter.com/nzKSVA9b0K — TRT HABER (@trthaber) June 30, 2025

Обугленные стволы деревьев и черная земля: от некогда богатых растительностью горных склонов юга Турции ничего не осталось. Огонь выжег леса в Хатае. Природные пожары угрожают и другим жилым постройкам. Местные жители в шоке: не успели оправиться от мощного землетрясения, как новая беда, сообщает издание Yeniduzen.

"Природа, знакомая мне с детства, уничтожена. Сегодня утром здесь уже был дым. Если бы были приняты меры предосторожности, было бы достаточно пожарных самолетов, то такого ужасного ущерба нашей прекрасной природе удалось бы избежать. Мы глубоко переживаем произошедшее", – отметил местный житель Хатис Озберк.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını 1 fabrikaya, 2 apartmana ve 1 iş yerine sıçramış. Çok büyük geçmiş olsun #hatay 🙏🏻 pic.twitter.com/6VEyioGTlZ — Ata Benli (@atabenli) October 9, 2020

По данным турецких СМИ, курорты в Анталье, Бодруме, Мармарисе и Фетхие работают в обычном режиме. Туры не отменяют, пляжи открыты.

Казахстанские туристы ждут снижения цен

Фото: Zakon.kz

Специалисты рассказали, что природные пожары в Турции не повлияли на стоимость туров, и в дальнейшем цены вряд ли изменятся в сторону снижения. В некоторых случаях они даже выросли.

Менеджер по международному туризму казахстанской компании Санда Тунгатова сообщила, что вопрос о снижении цен на туры не стоит, так как пожары в основном со стороны Эгейского побережья и в Измире, в лесной местности. А на самом распространенном курорте – в Анталии – был единичный случай, связанный с огнем.

"Не стоит ждать удешевления. Сейчас лето, высокий сезон. Все стремятся отдохнуть на море. Спрос у казахстанского туриста не снижается, поэтому туры не будут "гореть". Держится очень высокий спрос и цены спускать никто не собирается". Санда Тунгатова

Даже в обычные годы, когда на морских курортах было все стабильно, без происшествий, цены начинали опускаться только к сентябрю. В последнее время люди стали бронировать и сентябрь, и октябрь, поэтому стоимость держится высокой даже в эти осенние месяцы, добавила специалист. Поэтому цены по Турции будут в этом году держаться до середины октября.

То, что цены на отдых в Турции не станут ниже, несмотря на лесные пожары, подтвердила президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова.

Почему отдых в Турции только растет в цене?

Фото: Zakon.kz

По словам Рашиды Шайкеновой, зарубежный отдых, к сожалению, с каждым годом становится все дороже и дороже. Ожидание удешевления каких-то курортов – это, в общем-то, бесперспективное занятие. По мнению эксперта в области туризма, на удорожание отдыха за рубежом очень сильно повлияли внутриэкономические процессы в Казахстане – девальвация, падение курса тенге и так далее. Но и еще, конечно, экономические особенности развития курортных стран, в частности, Турции.

"Абсолютно очевидно, что Турция из сегмента эконом отдыха перешла уже в сегмент достаточно дорогого. Но в то же время надо отметить, что с учетом количества авиарейсов и предложений турецкого рынка сегодня у граждан Казахстана есть возможность использовать "горящие туры", чартерные перевозки для того, чтобы удешевить стоимость, так же и с помощью снижения категории отеля. То есть выбрать не "пятерку", а где-то тройка-плюс. То есть все это может повлиять на удешевление, но ожидать, что сегодня Турция снизит цены, – это вряд ли". Президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова

Она добавила, что за последние годы специалисты наблюдают, что страны, которые являются зоной интереса казахстанских туристов, к сожалению, только повышают стоимость своих услуг.

Фото: Zakon.kz

Также эксперт прокомментировала ситуацию с пожарами на турецкой земле и влияние стихии на цены для казахстанского туризма.

"Пожар, который возник в Анталии, и паника вокруг пожара, который разгорелся недалеко от местного аэропорта, погашен. И, как говорят наши турецкие партнеры, причин для беспокойства нет. Все вопросы контролируются. Этот локальный пожар погасили, все, что происходит в других регионах страны, правительство Турции контролирует и работает над вопросами для устранения возгораний. Надеюсь, эта ситуация никак не повлияет на планы или отдых казахстанских туристов", – считает эксперт.

Рашида Рашидовна добавила, что сейчас идет высокий сезон, и абсолютно очевидно, что турецкое правительство и бизнес все сделают для того, чтобы отдых людей, которые планируют поехать в Турцию, обязательно состоялся.