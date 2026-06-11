Загар без последствий: как наслаждаться солнцем и не подвергать себя риску

Лето для многих ассоциируется с отдыхом, отпуском и красивым бронзовым загаром. Однако за стремлением получить золотистый оттенок кожи нередко скрывается серьезная опасность. Как загорать без вреда для здоровья и снизить риск рака кожи, в материале Zakon.kz.

Почему солнце опасно

Врачи иногда шутят, что загар – это единственный случай, когда люди радуются признакам повреждения кожи и специально стремятся получить их как можно больше. Если после отпуска окружающие восхищаются бронзовым оттенком кожи, сама кожа в этот момент могла бы рассказать совсем другую историю.



Дело в том, что солнце воздействует на кожу при помощи ультрафиолетового излучения. Именно оно повреждает ее клетки и генетический материал. Организм способен устранять часть таких повреждений самостоятельно, однако его возможности не безграничны. Если регулярно проводить часы под палящим солнцем, особенно без защиты, клетки кожи начинают накапливать повреждения, что со временем может привести к серьезным последствиям.

"Солнечная активность напрямую связана с распространенностью рака кожи. Хорошим примером считается Австралия – страна с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Несмотря на развитую систему профилактики и диагностики, местные жители значительно чаще сталкиваются с различными формами кожных заболеваний, включая меланому", – рассказала врач-онколог-химиотерапевт Евгения Третьякова.

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Несмотря на это, многие по-прежнему воспринимают загар как символ здоровья и хорошего отдыха. Однако с точки зрения медицины все выглядит несколько иначе. Потемнение кожи – это не награда за удачно проведенный день на пляже, а защитная реакция организма на повреждение ультрафиолетом. По сути, кожа пытается защититься от дальнейшего воздействия солнечных лучей.

Существует ли безопасное время для загара

Дерматологи отмечают, что полностью безопасного времени для загара не существует. Даже в утренние и вечерние часы ультрафиолет продолжает воздействовать на кожу. Конечно, риск получить ожог в это время ниже, чем в полдень, однако говорить о полной безопасности все равно не приходится.

"Наиболее агрессивным солнце считается в период с 11:00 до 16:00. Именно в это время специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми лучами и по возможности находиться в тени", – советует Евгения Третьякова.

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Также, по словам врача, многие люди ориентируются исключительно на температуру воздуха и совершают ошибку. Даже если на улице не слишком жарко или небо частично затянуто облаками, ультрафиолетовое излучение продолжает проникать через облачность и воздействовать на кожу. Поэтому риск получить солнечный ожог сохраняется даже в пасмурную погоду.

"Если отказаться от солнечных ванн не получается, продолжительность пребывания на солнце стоит ограничить 10-15 минутами. При этом лучше отдыхать под зонтом, навесом или в местах с естественной тенью", – советует специалист.

Также важно помнить, что песок, вода и светлые поверхности способны отражать солнечные лучи, усиливая воздействие ультрафиолета даже тогда, когда человек находится не под прямым солнцем.

Как защитить кожу

Главным средством защиты от ультрафиолета остаются солнцезащитные кремы. Их необходимо наносить за 20-30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать. В условиях городской жизни достаточно SPF 30, но если вы на отдыхе под активным солнцем, однозначно нужен SPF 50+.

Важно помнить, что одного нанесения на весь день недостаточно. После каждого купания, интенсивного потоотделения или длительного пребывания на солнце защитный слой необходимо обновлять.

"Крем следует наносить на все открытые участки тела, не забывая про уши, шею, кисти рук и стопы. Особого внимания требуют родинки и родимые пятна, поскольку именно они нуждаются в постоянном контроле и защите от солнечного воздействия", – рекомендует врач.

Дополнительную защиту обеспечивают легкая закрытая одежда из натуральных тканей, широкополые шляпы, кепки и солнцезащитные очки. Специалисты отмечают, что правильно подобранный головной убор способен значительно снизить количество ультрафиолета, попадающего на лицо и шею.

Почему особенно важно защищать детей



Детская кожа значительно тоньше и чувствительнее взрослой. Она быстрее теряет влагу, легче получает ожоги и хуже противостоит агрессивному воздействию ультрафиолета. Кроме того, механизмы естественной защиты кожи у детей еще не сформированы в полной мере, поэтому последствия чрезмерного пребывания на солнце могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

"Солнечные ожоги, полученные в детстве, способны повысить риск развития рака кожи во взрослом возрасте. Поэтому защита ребенка от солнца должна быть особенно тщательной", – отмечает врач-онколог-химиотерапевт Евгения Третьякова.

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В жаркую погоду детям рекомендуется носить легкую закрытую одежду из натуральных тканей, панамы или шляпы с широкими полями, а также регулярно пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем SPF. Обновлять защитное средство необходимо после каждого купания и каждые несколько часов во время длительных прогулок.

"Отдельное внимание стоит уделять малышам. Врачи напоминают, что детям до года вообще не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами. Даже непродолжительная прогулка в самый солнцепек может закончиться не только ожогом, но и перегревом организма", – рассказала специалист.

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В отличие от взрослых, которые нередко используют специальные масла и средства для удаления солнцезащитной косметики, с детской кожи такие кремы рекомендуется смывать обычной водой и мягкими очищающими средствами, предназначенными для детей.

Кому загорать противопоказано

Существуют категории людей, которым солнечные ванны могут нанести особенно серьезный вред. В первую очередь речь идет о пациентах с онкологическими заболеваниями кожи, меланомой и другими формами рака.

"В первую очередь избегать активного солнца рекомендуется людям с фотодерматозами – заболеваниями, при которых кожа болезненно реагирует на ультрафиолетовое излучение", – подчеркнула Евгения Третьякова.

Повышенную осторожность должны соблюдать и пациенты, проходящие лечение не только онкологии кожи, но и других частей организма, поскольку отдельные виды терапии способны увеличивать чувствительность кожи к солнечным лучам. В таких случаях режим пребывания на солнце необходимо обязательно согласовывать с лечащим врачом.

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Загар не должен быть целью

Врачи напоминают, что красивый оттенок кожи не стоит риска для здоровья. Современные представления о безопасном отдыхе все чаще сводятся не к поиску идеального загара, а к грамотной защите от ультрафиолета.

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Использование солнцезащитного крема, головного убора и одежды с длинным рукавом может показаться мелочью, однако именно эти простые меры помогают снизить риск ожогов, преждевременного старения кожи и развития опасных онкологических заболеваний. Ведь лучшее лето – это лето, после которого не приходится лечить последствия отдыха.