Куда уходят люди: как оперативники и волонтеры ищут пропавших без вести казахстанцев

Иногда люди просто… исчезают. Утром они пьют кофе, листают ленту новостей, мимолетно жалуются на погоду… и все. Их больше нет. Ни следа. Ни cигнала мобильного. Остаются лишь недопитая чашка, включенный свет и множество вопросов. Кто и как ищет пропавших людей, разбирался Zakon.kz.

Пропажа человека – это как сюжет для детектива, только без сценариста и, к сожалению, часто без хеппи-энда. Но кто они, эти люди, которые исчезают, и как их ищут в современном мире?

Кто уходит в туман?

Пропасть может любой. И в этом, пожалуй, самая пугающая правда.

Пожилые люди , страдающие деменцией, могут просто выйти из дома за хлебом и не вспомнить дорогу обратно.

, страдающие деменцией, могут просто выйти из дома за хлебом и не вспомнить дорогу обратно. Дети могут быть уведены незнакомцем или сбежать от проблем, о которых никто не догадывался.

могут быть уведены незнакомцем или сбежать от проблем, о которых никто не догадывался. Подростки часто исчезают добровольно. Они бегут от контроля, давления или ради протестного жеста.

часто исчезают добровольно. Они бегут от контроля, давления или ради протестного жеста. Взрослые – из-за насилия в семье, долгов, ментальных проблем или попыток исчезнуть намеренно.

– из-за насилия в семье, долгов, ментальных проблем или попыток исчезнуть намеренно. Бывают и случаи, когда человек исчезает по воле других, – преступление, похищение, торговля людьми.

Мир за дверью гораздо менее безопасен, чем мы думаем. Но как только кто-то пропадает, запускается цепь событий, которая уже сама по себе достойна экранизации, главное, чтобы закончилось все как у Disney. Где даже Русалочка Андерсена не превращается в морскую пену, а находит свое женское счастье с принцем.

По данным пресс-службы ДП города Алматы, на сегодняшний день в органы внутренних дел с начала текущего года поступило 1825 обращений об исчезновении граждан, из которых на данный момент не найдены 9 человек.

Как начинают поиски

"Нужно ждать 3 суток" – миф. Подать заявление можно сразу, как только вы почувствовали неладное. Особенно, если речь идет о ребенке.

"В настоящее время не требуется ждать 3 дня для подачи заявления в ОВД об исчезновении человека. Любой гражданин вправе в любое время суток обратиться в ОВД, подать заявление об исчезновении", – объясняет начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Шаг 1: Звонок в полицию.

Шаг 2: Заявление и описание, во что был одет, куда мог пойти, с кем общался.

Шаг 3: Запрос о просмотре камер видеонаблюдения, опрос знакомых.

Шаг 4: Привлечение волонтеров и поисковых отрядов.

"Мы начинаем свою работу со сбора полной информации о пропавшем. Делаем нашу Лидерскую ориентировку и размещаем ее во всех социальных сетях", – рассказывает об алгоритме работы руководитель волонтерского движения Lider.kz Дильмира Блац.

Люди пропадают по разным причинам: из-за семейных ссор, психических расстройств, преступлений, бытовых ситуаций или добровольно. Например, чтобы начать новую жизнь или скрыться от проблем.

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Сроки поиска зависят от образа жизни пропавшего и причины его исчезновения. Одной интересной историей поделился с нами начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

"В январе 2023 года в территориальное подразделение ДП города Алматы обратился гражданин с заявлением о пропаже своего сына 1990 года рождения. На момент исчезновения он был женат, имел двух детей и долговые обязательства перед знакомыми и банками второго уровня. В мае 2025 года в ходе продолжительных поисков его удалось найти в Петропавловске. На тот момент он работал на стройке и проживал с другой женщиной. В течение двух лет он не выходил на связь с родственниками, а при опросе пояснил, что хотел начать новую жизнь и не намерен поддерживать контакт с семьей", – рассказывает начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Технологии, которые спасают

Сегодня пропавшего человека ищут не только люди, им помогают новые технологии. Дроны, геолокация, данные сотовых операторов, нейросети, распознавание лиц на камерах – все это может помочь отследить маршрут исчезнувшего, даже если прошло много времени.

"Как известно, Алматы – крупнейший мегаполис страны, оснащенный системой видеонаблюдения. Многие из них поддерживают систему распознавания лиц, что показывает высокую эффективность при поиске без вести пропавших граждан. После возбуждения дела фотография пропавшего незамедлительно загружается в специальную базу, интегрированную с системой видеонаблюдения по городу. Также значительную помощь оказывают сотовые операторы, поскольку в современном мире почти каждый человек пользуется мобильным телефоном, по которому можно отследить его последние действия и местоположение", – объясняет начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Сегодня социальные сети стали полноценным фронтом поиска. Один пост – и история пропавшего может разлететься по тысячам экранов. Иногда именно случайный прохожий, увидевший репост, становится ключом к спасению. Но за всем этим стоят те, кто ищет.

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Рука помощи в темноте

Волонтеры – люди с холодной головой, горячим сердцем и крепкими ногами. Здесь важны не только карта и фонарик, но и внимание к деталям, готовность слушать и действовать, когда времени в обрез.

"На первом месте: выносливость и терпение. Дальше умение работать, не ожидая никакой благодарности. Жесткие слова? Но, к сожалению, это жизнь, и она учит именно этому. На данный момент нам очень не хватает поисковиков. Тех, кто готов регулярно выходить на поиски, идти "ногами" и при этом не сдаваться и не уходить из отряда". Руководитель волонтерского движения Lider.kz Дильмира Блац

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В каждом из волонтеров – своя тихая отвага. Кто-то идет искать, потому что сам когда-то блуждал во тьме неизвестности. Другие, потому что не смогли спасти близкого и теперь не дадут другим прожить эту боль. Они ткут цепочки надежды, прочесывают леса и горы, заново учат карты и, словно детективы, читают тайные послания следов на земле. Но как они сами переживают все те потери и утраты во время поисков?

"Наверное, главное – уметь ставить эмоциональные границы и не проживать каждую потерю полностью. Это очень трудно, потому что волонтеры искренне переживают за каждого пропавшего. Например, в прошлом месяце в Талгаре утонули мама и маленький ребенок. Мои ребята искали их три ночи подряд вместе с сотрудниками ЧС. После того, как мы опубликовали видеоотчеты, подписчики обвинили волонтеров в том, что они позволили себе засмеяться, но смех был совсем по другому поводу. Ведь поисковики – живые люди, и им тоже нужны эмоции. Их за это винить нельзя", – делится историей руководитель волонтерского движения Lider.kz Дильмира Блац.

Эти люди – живой огонь человечности, который не угасает даже в самые мрачные времена. И в этом огне всегда горит вера родственников, тех, кто тихо ждет днями, неделями, месяцами и даже годами.

"Родственники – единственные, кто никогда не теряет надежду найти пропавшего. Они ждут столько, сколько потребуется, пока человек не будет найден. Конечно, у них бывают сомнения, но они обычно связаны с другим: когда понимают, что поиски свелись к поиску тела, они все равно не могут в это поверить". Дильмира Блац

Что происходит, когда находят или не находят

Когда находят – это чудо. Слезы, объятия, воссоединение. Даже если все плохо и нашли уже бездыханное тело, знать лучше, чем жить в вечной неопределенности.

"Бывали случаи, когда мы искали людей годами и находили их живыми. Кто-то оказался в трудовом рабстве, а кто-то сознательно скрывался от родных". Дильмира Блац

Когда не находят, остается пустота. И надежда. Иногда она становится капканом, не дающим двигаться дальше. Но каждый проживает боль по-своему.

"По истечении трех лет с момента исчезновения, если местонахождение без вести пропавшего не установлено, близкие родственники имеют право обратиться в гражданский суд с заявлением о признании его умершим", – поясняет Талант Исаев, начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы.

Пропажа – это не просто исчезновение. Это боль, которая ломает время: прошлое обрывается и растворяется так же стремительно, как сахар в чае, а будущее покрывается туманом. Но даже в самой густой темноте находятся те, кто идет с фонарем, шаг за шагом, день за днем. Потому что пока человека ищут, он не потерян. А значит, надежда все еще жива.