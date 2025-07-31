От подъема до отбоя: как проходит день казахстанского солдата и кто отвечает за его безопасность

Здоровье и безопасность солдат всегда напрямую зависели от дисциплины в воинской части и умения молодого человека быстро адаптироваться к новой среде. Как проходит обычный день казахстанского солдата-срочника и как новобранцы привыкают к армейской жизни – в материале Zakon.kz.

Старая офицерская поговорка гласит: "Когда у бойца каждая минута расписана, он постоянно занят и к концу дня чувствует приличную усталость, то у него нет времени на то, чтобы заниматься неуставными отношениями или скучать по дому". Эта армейская мудрость родилась не просто так. Испокон веков в воинских соединениях, где царили жесткий режим дня и железная дисциплина, всегда был порядок и отсутствовала дедовщина. Поэтому во всех современных армиях мира, в том числе и в армии Казахстана, все срочники без исключения живут по строгому расписанию, которое не меняется на протяжении всего времени их службы.

К примеру, день солдат первого десантно-штурмового батальона 38-й десантно-штурмовой бригады специального назначения имени Райымбек батыра начинается в 06:30. У бойцов есть буквально несколько минут, чтобы привести себя в порядок. После утренних процедур следует зарядка. После этого проводится утренний осмотр, где командиры проверяют внешний вид, состояние формы и общее состояние бойцов.

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После осмотра личный состав отправляется в столовую. Стоит отметить, что сейчас в армии питанию солдата уделяется особое внимание. Изысками, конечно, военнослужащих не балуют, но голодным рядовой точно не останется. К примеру, завтрак солдата обычно состоит из каши, вареных яиц, хлеба с маслом и черного чая.

Фото: МО РК

В девять часов утра у военнослужащих начинаются занятия по боевой подготовке, которые длятся до 13:00. Каждый час занятий утвержден заранее, что позволяет солдатам осваивать новые навыки и закреплять полученные знания. В этот период они отрабатывают строевые приемы и командные действия, проходят огневую и физическую подготовку.

Фото: МО РК

После утренних занятий срочники готовятся к обеду. В меню – первые блюда, мясные гарниры, фрукты и напитки. После обеда солдаты отправляются на теоретические и практические занятия по своим специальностям. Командиры проводят лекции по правовым и тактическим дисциплинам.

Фото: МО РК

В 17:00 бойцов выводят в спортивный городок части, где инструкторы проводят занятия по физической подготовке.

В 19:00 – ужин. За полтора часа до сна солдаты смотрят новости. Затем – вечерняя прогулка перед сном. И в 22:30 звучит команда "Отбой".

К каждому бойцу свой подход

Первое, с чем сталкиваются ребята в армии, – это адаптация в новых условиях. Им очень сложно, так как они привыкли к своей семье, к своим друзьям, ко всему тому, что их окружает в жизни. Чтобы не допустить психических срывов у молодых людей, военным психологам приходится проводить большую работу.

"На психологах лежит большая ответственность. В первую очередь специалист уделяет внимание тем, кто замыкается в себе и подает хоть какие-то признаки перемены настроений. Составляется психологический портрет каждого военнослужащего. Учитываются его сильные и слабые стороны. Чтобы ребятам было легче справляться со сложностями, их обычно разбивают на пары, где один человек физически и психологически сильнее другого. Он помогает во всем своему ведомому, а тот в свою очередь становится его лучшем другом, которому можно доверить свои мысли и переживания", – рассказала психолог 38-й десантно-штурмовой бригады Анель Абишева.

Психолог отметила, что у командиров-десантников есть свои приемы, благодаря которым держится дисциплина в мужских коллективах военнослужащих.

"В десантно-штурмовых войсках есть поговорка – "Десантник десантнику брат, а брат на брата руку не поднимет". Бойцам это говорится буквально с первого дня службы. Можно сказать, что это откладывается у них в подсознании, боец всегда помнит об этом", – сказала Анель Абишева.

Стоит отметить, что родители могут передать свои переживания сыновьям, которые не всегда справляются с эмоциями. Поэтому зачастую психологам приходится работать именно с родственниками военнослужащих.

Не только психологи, но и командиры

Сами бойцы рассказывают, что на самом деле бояться службы совсем не стоит. Так, к каждому новобранцу свой подход находят не только психологи, но и командиры. Они всегда готовы помочь солдату быстрее привыкнуть к новой среде. К примеру, рядовой службы Артур Климачко рассказал корреспонденту Zakon.kz, что любой срочник может обратиться к непосредственному военному начальству за советом или поделиться с ним своей проблемой.

"Поначалу, конечно, было непросто. Я был растерян. Но в таком состоянии я пробыл недолго. Прийти в себя мне помогли мои командиры. Сержанты и офицеры постоянно проводили с новобранцами доверительные беседы, советовали, как себя вести в той или иной ситуации. Это очень помогло. Что касается так называемой дедовщины, то ее совсем нет в армии. Старослужащие и только что прибывшие в часть ребята никаким образом не пересекаются, они даже не видят друг друга", – рассказал рядовой Артур Климачко.

Фото: Zakon.kz

Спокойно и без трудностей в десантно-штурмовых войсках служат даже те молодые люди, которые раньше совсем не представляли себя бойцами в голубом берете и тельняшке. К примеру, старший оператор БПЛА Данияр Сембин по образованию артист драмы и театра. Парень рассказал, что ранее думал, что в армии ему придется туго, и боялся идти служить.

"Я наслушался разных "страшилок". В первые дни, когда был на курсах молодого бойца, я был очень напряжен. Но через некоторое время понял, что мне ничего не угрожает и что командиры переживают за мое эмоциональное и физическое состояние, как будто я их близкий родственник. Мне комфортно служится. За несколько месяцев мои сослуживцы стали моей семьей", – рассказал Данияр Сембин.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что первостепенное значение в обеспечении безопасности солдат имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.