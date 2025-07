Будущее энергетики Казахстана: от субсидий к устойчивому росту и глобальному партнерству

Казахстан, главный производитель энергоресурсов Центральной Азии, находится в эпицентре масштабных перемен. Речь идет о развороте всей энергетической модели, необходимом для предотвращения кризиса и обеспечения долгосрочного развития, сообщает Zakon.kz.

На страницах Oil Review Middle East, ведущего издания из ОАЭ, посвященного вопросам мировой нефтегазовой отрасли и энергетики, опубликована статья "Энергетический разворот: Казахстан меняет правила игры" (Energy reversal: Kazakhstan is changing the rules of the game), в которой эксперты детально разбирают, почему страна вынуждена отказаться от многолетнего курса на глубокое субсидирование внутренних цен на газ.

Анатомия дисбаланса: почему дешевизна оказалась дорогой

Как отмечают аналитики Oil Review Middle East, десятилетия искусственно низких цен на газ привели Казахстан к уникальному энергетическому парадоксу.

"Политика, при которой страна десятилетиями входила в тройку мировых лидеров с самым дешевым для конечного потребителя топливом, создала фундаментальные экономические искажения и системные риски", – констатируют эксперты.

Несмотря на статус крупного экспортера углеводородов, страна оказалась под угрозой внутреннего дефицита. Производственная инфраструктура ветшала, лишенная инвестиций, поскольку государственное регулирование вынуждало производителей продавать топливо по ценам значительно ниже себестоимости.

Яркий пример, приводимый экспертами: себестоимость тонны сжиженного нефтяного газа (СНГ) колеблется в пределах 128-147 долларов США, тогда как оптовая регулируемая цена была искусственно зафиксирована на уровне 82-96 долларов США.

Аналогичная ситуация с товарным газом: расчетная себестоимость для Алматы и Алматинской области на 2025-2026 годы оценивается в 98 долларов США за тысячу кубометров, в то время как оптовая цена почти вдвое ниже. Такая модель не только генерировала прямые убытки для производителей, но и делала их основную деятельность планово-убыточной, полностью убивая стимулы для модернизации и расширения.

Отрасль, по сути, превратилась в скрытый механизм общенационального субсидирования, где убытки на внутреннем рынке компенсировались за счет экспортной выручки от более маржинальных нефтепродуктов.

На этом фоне Казахстан стал уникальной аномалией на глобальной энергетической карте, где литр СНГ мог стоить дешевле литра бутилированной воды.

Неизбежные последствия: сверхпотребление и угроза дефицита

Политика аномально доступного газа напрямую стимулировала культуру сверхпотребления, что привело к стремительному росту нагрузки на газовую систему. Статистика 2024 года, цитируемая в Oil Review Middle East, подтверждает это: внутреннее потребление товарного газа выросло на 9%, до 21,2 млрд кубометров, а потребление СНГ увеличилось на 5,6%, до 2,42 млн тонн. Этот рост, не подкрепленный адекватным увеличением мощностей, стал основной причиной назревающего дефицита.

Хроническое недофинансирование привело к критическому физическому износу производственных активов. Более 400 внеплановых остановок на трех крупнейших НПЗ за три года – это тревожный сигнал о системных рисках. Эксперты издания указывают, что на ключевых объектах 98% некоторых элементов инфраструктуры эксплуатируются более 40 лет, что говорит о приближении отрасли к пределу эксплуатационной надежности.

Кроме того, огромная разница в ценах с соседними странами породила процветающий теневой рынок и нелегальный экспорт. Ценовой арбитраж на рынке автогаза был особенно показателен: при цене в Казахстане около 0,21 доллара США за литр в соседней России она достигала 0,36 доллара США.

Таким образом, Казахстан, по сути, непреднамеренно субсидировал потребителей в соседних странах, усугубляя внутренний дефицит.

Стратегический ответ: дорога к устойчивости и привлечению инвестиций

Нынешние реформы, о которых пишут эксперты, являются частью осознанного перехода к устойчивой и инвестиционно-привлекательной модели. Правительство разработало многолетнюю дорожную карту, предусматривающую поэтапное, но решительное доведение цен на газ до экономически обоснованного уровня к 2028 году.

Хотя такие меры могут быть болезненными для потребителей, для инвесторов и отрасли в целом они служат мощным позитивным сигналом, гарантируя будущую рентабельность и предсказуемость работы в секторе.

"Нынешние реформы представляют собой попытку осуществить полный разворот экономической модели отрасли, нацеленный на повышение ее инвестиционной привлекательности и долгосрочной устойчивости", – подчеркивают аналитики.

Центральным элементом новой стратегии является масштабная программа по расширению ресурсной базы и перерабатывающих мощностей. Цель – увеличить производство товарного газа с текущих 23 млрд кубометров до 31 млрд кубометров к 2030 году. Это включает ввод в эксплуатацию новых месторождений и строительство современных газоперерабатывающих заводов, таких как новый ГПЗ в Атырауской области, который будет работать на сырье Кашаганского месторождения. Привлечение авторитетного катарского инвестора, компании UCC Holding, рассматривается аналитиками как мощный вотум доверия к реформам и инвестиционному климату Казахстана.

Помимо наращивания производства, Казахстан активно развивает и свой транзитный потенциал. Рост транзита газа в 2024 году почти на 10%, до 69,6 млрд куб. м., подтверждает укрепление статуса страны как ключевого транзитного хаба в Центральной Азии.

Баланс между рынком и социальным контрактом: тест на зрелость

Эксперты Oil Review Middle East подчеркивают, что реализация столь масштабных реформ является серьезным тестом на зрелость экономической системы и общества в целом. Проводя рыночную политику, государство стремится сохранить ключевые элементы социального контракта. Подтверждением этому служит запущенный в 2024 году цифровой проект по предоставлению ваучеров (скидок) на газ для социально уязвимых слоев населения.

Также продолжаются программы газификации, охватывающие даже небольшие и отдаленные села, где прокладка инфраструктуры с точки зрения чистой бизнес-логики может быть нецелесообразной. На 1 января 2025 года общий уровень газификации страны достиг 62,4%, обеспечив доступом к газу 12,6 млн человек. Долгосрочная цель до 2040 года – обеспечить газом до 90% населения в технически доступных зонах.

"Этот подход демонстрирует, что для Казахстана газификация – это не только коммерческий проект, но и инструмент повышения качества жизни и развития регионов", – отмечают специалисты.

Именно этот баланс между рыночными преобразованиями и социальной ответственностью, по мнению экспертов Oil Review Middle East, является ключевым фактором для обеспечения общественной стабильности в этот сложный, но необходимый переходный период. Казахстан не просто меняет цены на газ – он перестраивает свою энергетическую архитектуру, закладывая основы для устойчивого будущего.