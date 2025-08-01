От костра до киношколы: старый добрый отдых в лагере с новыми фишками – фоторепортаж

Вспомни запах костра и утреннюю зарядку. Все это лагеря, которые мы знаем и любим. Но забудь про скучные линейки. Лагеря ХХI века – это совсем другой формат. Zakon.kz собрал рюкзак, нацепил бейдж и отправился в самую гущу лагерной жизни, выяснять, чем живут современные дети.

Сегодня мы оказались в сердце четвертой смены одного из детских лагерей Алматинской области. Уже с порога ощущаешь: здесь кипит жизнь! В столовой стоит аппетитный аромат свежей выпечки и горячей каши. Слышно, как повара торопливо выкрикивают: "Осторожно, горячее!", а вожатые ловко расставляют тарелки, пока рядом дети с энтузиазмом скандируют речевки, перекрикивая друг друга.

Смех, крики, хлопанье ладоней – все сливается в живую симфонию лагерного утра. За окнами другой мир: с поля доносятся бодрые звуки музыки и глухой стук мячей. Там уже вовсю идет зарядка для младших отрядов.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Дети едва успевают доесть, глаза горят, мысли уже в программе на сегодня: квесты, игры, мастер-классы. Утро только началось, а лагерь уже дышит на полную мощь. Это и есть настоящий эпицентр лета: шумный, ароматный, энергичный и креативный.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сегодня в лагере царит особая атмосфера, ведь по программе День дружбы народов. Ребята из всех отрядов активно погружаются в культуру стран, которые представят вечером на большом концерте.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На каждом мастер-классе звучат приветствия на разных языках: от японского до испанского, а вожатые не перестают удивлять. Одни в спешке мастерят костюмы, кто-то выстраивает зажигательные танцы и целые постановки. Конкуренция здесь не на шутку: каждое выступление претендует на главный кубок вечера. Ставки высоки, а драйв зашкаливает!

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Именно за эту атмосферу дети по-прежнему обожают отдых в лагерях.

Настоящие эмоции без фильтров

В лагере не нужно фотошопить улыбку или выкладывать в сторис "круто провожу время". Здесь ты действительно живешь – смеешься до слез, танцуешь до упаду, проигрываешь в "мафию" и сражаешься за кубки на вечерних концертах. Поешь у костра, теряешь голос на дискотеке – и все это не ради лайков, а ради эмоций, которые остаются в сердце навсегда.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Каждый день как мини-фестиваль

Тематики смены? Легко! "Гарри Поттер", "Марвел", "Древняя Греция", "Галактический экспресс", "Выживание на острове"... Каждый день – новый сюжет, новые квесты, перевоплощения и невероятные повороты сюжета. Это как сериал, где ты главный герой. И ты не просто смотришь, а живешь в кадре. Арт-директор Мария Матрунина рассказала, что уже подготовила программу на следующий заезд.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Я впервые попала в лагерь в 12 лет и отдыхала здесь два года подряд. Потом вместе с подругой загорелась мечтой стать вожатой. Мы прошли курсы, и с 2021 года работаю в лагере уже пятый сезон. Сейчас я делаю контент для социальных сетей и на следующую смену еду арт-директором. Это очень интересная должность, потому что мы создаем целую концепцию смены. Например, у меня будет "кинодесятка": спектакли, видеоклипы, мастер-классы по актерскому мастерству", – рассказывает арт-директор Мария Матрунина.

Новые друзья на всю жизнь

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В лагере дружба завязывается за 15 минут, проверяется ночными разговорами, закрепляется командными играми, танцами на сцене и остается в переписке еще годами. Здесь нет "крутых" и "некрутых", здесь ты такой, какой ты есть. И это принимается на ура.

"Это мой 11 приезд в лагерь, раньше мог приезжать по 2-3 раза за лето. Для меня он остается чем-то неизменным, с особой атмосферой и теплым вайбом. Сейчас мне 17, и этот приезд последний. Можно сказать, что я здесь, чтобы попрощаться с детством. Я приезжаю сюда ради вожатых. На всех сменах мы были вместе. Я вижу, как они изменились и выросли, а они замечают, что мы уже не те маленькие дети", – говорит отдыхающий старшего отряда Богдан.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Свобода от цифрового шума

Нет, это не ретрит без Wi-Fi, хотя в какой-то степени да. Это возможность выдохнуть от нотификаций, от бесконечных зумов и видеоуроков. В лагере ты не "онлайн" и не "офлайн", ты вживую, в моменте. Здесь можно снова почувствовать себя просто ребенком, не подписчиком и не "контентом".

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Вожатые забирают телефоны во время активностей и мероприятий, возвращают только на тихий час и вечерние концерты. Такой цифровой детокс помогает наладить настоящие связи, отвлечься от бесконечных трендов и погоней за лайками – чтобы просто быть собой.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Прокачка без скуки

Сейчас в лагерях не только песни и танцы. Появились творческие смены и киношколы, где нет привычных оценок. Здесь учишься тому, что действительно интересно, а не просто "по программе".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Абылай Рахимов долгое время был отдыхающим лагеря, но никогда не увлекался дискотеками. Он предпочитал проводить время у книжной полки, погруженный в чтение. Сейчас же он ведет свой кружок и помогает развить таланты в детях.

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"Прошлым летом меня пригласили поработать волонтером, а этим летом я уже сам веду кружок. Очень люблю работать с детьми. Мой кружок посвящен декоративно-прикладному искусству. Мы делаем цветы и букеты из разных материалов, красивые открытки из фетра, бисерные браслеты. Сегодня будем создавать гирлянды с младшими отрядами, а позже ко мне придет старший отряд, с которым будем делать серьги и браслеты по разным специальным техникам", – рассказал волонтер Абылай Рахимов.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Место, куда хочется возвращаться

Сколько бы технологий ни появилось, есть нечто, что невозможно заменить ни Метавселенной, ни VR-шлемом, – это та самая магия в детском лагере. Моменты, которые остаются с тобой навсегда. Когда впервые стоишь на сцене. Когда не спишь до рассвета, обсуждая "а что если..." и обмазывая своего друга зубной пастой. Когда обнимаешь уезжающего друга и думаешь: "Ну вот, опять до следующего лета…".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мне тут очень нравится, особенно когда мы готовимся выступать на сцене. Вкусно и всегда есть чем заняться", – делится впечатлениями Амир из младшего отряда.

Лагерь – это не прошлое, это настоящее с лучшими чертами детства: свободой, дружбой, открытием себя и мира. XXI век просто добавил к этому Wi-Fi по расписанию, видеовизитки перед концертами и светящиеся костюмы для шоу.

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

За последние 10-15 лет концепции в лагерях кардинально изменились. Сегодня это уже не просто отдых на природе, а пространство смыслов, общения и личного роста. Цифровые технологии, трендовые активности, продуманные программы – все стало умнее, удобнее и современнее.

А все остальное – душа лагеря, его огонь, тепло и драйв остались прежними. И дети это чувствуют. И потому возвращаются. Каждый год. Снова и снова.