"Я нашла свое призвание": как юрист стала лаборантом-химиком в Костанайской области

Еще 10 лет назад Татьяна Иванская из Житикары и подумать не могла, что увлечется химией и станет лаборантом на горнодобывающем предприятии. С нуля освоит новую профессию и даже станет лучшим специалистом аналитического контроля, передает корреспондент Zakon.kz.

Азам училась в процессе

По образованию Татьяна юрист, окончила юридический факультет одного из вузов. И от химии была очень далека, раньше эта наука ей казалась очень сложной и для нее непостижимой. Но с правом у нее не сложилось, и она окончила курсы лаборантов-химиков в учебном центре в Житикаре. После решила попробовать свои силы в этой сфере.

"В 2018 году меня взяли временно на период декретного отпуска лаборанта. Когда она вернулась, ушла в декрет другая коллега, поэтому я работала какое-то время за нее, а через время уже получила постоянную работу. Сегодня я уже старший лаборант химического анализа на предприятии", – рассказала Иванская.

Новую для себя профессию специалист осваивала с нуля, первое время активно помогали и подсказывали старшие коллеги. И мир химии затянул ее: стала учиться, нарабатывала опыт. Со временем получила шестой разряд, в прошлом году прошла переподготовку в российском учебном центре, получила диплом и уже на его основании может работать инженером. Сейчас может заменять кого-то из инженеров, когда они уходят в отпуск или на больничный.

Татьяна проводит химические анализы и исследования для определения содержания золота в руде. Она готовит все необходимые растворы для работы, а также пробы сырья для анализа и проводит его. Специалист уже на "ты" с весами и спектрометром, а также ведет документы, куда вносит результаты проведенных анализов, контролирует качество сырья. И конечно же, следит за техникой безопасности. Работа с химическими реагентами требует внимательности, аккуратности и безопасности. Они ядовиты и опасны, поэтому техника безопасности должна быть на высшем уровне.

"Мне нравится работать с реагентами, проводить какие-то эксперименты. Это похоже на волшебство: мне нравится наблюдать, как вещества взаимодействуют друг с другом. Как изменяется цвет, выделяются газы и выпадают осадки. В моей работе очень нужны аккуратность, точность и внимание. Потому что от результата нашей работы зависит дальнейший процесс на предприятии. Моя профессия увлекла меня и тем, что можно учиться и узнавать много нового. Химия – интересная наука, которая не стоит на месте", – добавила специалист.

Когда на работу хочется идти

Татьяна – человек, любящий порядок и чистоту, поэтому атмосфера лаборатории, где чисто, и все находится на своих местах, ей очень приятна. Она любит, чтобы все было в порядке, все расставлено по полочкам в нужном порядке.

"Раньше и подумать не могла, что свяжу свою жизнь с работой в лаборатории. Когда пришла на предприятие, для меня лаборатория была новым неизведанным миром, где все было в новинку. Одно дело знания, полученные на курсах, другое – работа в лаборатории крупного предприятия. Первое время был страх, что может что-то не получиться, с чем-то не справлюсь. Но все получилось. И сегодня я уже не вижу себя в другой сфере. Я прикипела к лаборатории и коллективу. И больше никуда не хочется. Я поняла, что это мое призвание, которое мне нравится", – отметила специалист.

Татьяна старается выполнять свою работу хорошо, и чувство ответственности ей в этом помогает, она строго соблюдает прописанные для подразделения инструкции по работе и технику безопасности при выполнении процессов. В работе ей помогает интерес к химии, возможность учиться новому и умение продуктивно работать в команде и поддерживать порядок в лаборатории.

"Атмосфера в коллективе в нашей работе играет важную роль. Когда все настроены позитивно, готовы понять и где-то подсказать – это очень важно. В таком коллективе работается легко и приятно и на производство хочется идти. Это повышает мотивацию и помогает быстрее решать поставленные задачи. Когда чувствуешь себя частью команды, появляется больше уверенности. Коллектив у нас большой, можно сказать, женский, мужчин мало, но мы дружные", – делится Татьяна.

По словам собеседницы, на предприятии часто проводятся различные конкурсы, в том числе и профессиональные, например, ко Дню химика. И специалист в них всегда участвует. Для нее это возможность испытать свои силы. Судя по результатам, у нее это неплохо получается: в первом конкурсе ей удалось занять третье место, а в этом году – уже второе.

Победа как стимул для развития

А вот заявку на областной конкурс рабочей молодежи "Үздік шебер" подала ее руководитель – заместитель начальника лаборатории Надежда Муфтандинова. Коллеги помогли сделать презентацию, собрали ее грамоты и достижения за время работы и отправили заявку, но на победу Татьяна не надеялась. Как отмечали организаторы, участников от других предприятий было очень много.

"Конечно, хотелось оказаться в числе победителей, отбор шел долго, поэтому я с головой ушла в работу, и новость о том, что я стала победителем в номинации "Лучший специалист аналитического контроля" была очень приятной и неожиданной. Такая высокая оценка моего труда для меня очень много значит. Она оказалась еще одним стимулом и придала новые силы, чтобы не останавливаться на достигнутом результате и идти вперед, расширять свои знания и компетенции", – поделилась впечатлениями Татьяна Иванская.

По словам собеседницы, победа в таком конкурсе показала, что можно достичь высоких результатов, тем более когда работа по душе и делаешь ее с полной отдачей. Теперь у лаборанта появилось больше уверенности в своих силах, и она планирует более активно участвовать в конкурсах, которые проводятся не только на предприятии, но и за его пределами.

"Побеждать всегда приятно. Эмоции захлестывают. И приятно осознавать, что каждый из участников был хорошим специалистом, а быть лучшим среди лучших – это отличный результат. И теперь нужно держать взятую высоту", – подчеркнула собеседница.

Фото: из личного архива Татьяны Иванской

Кроме того, Татьяна Иванская стала участницей областного форума рабочей молодежи "Үздік шебер". Победителей ждали не только цветы и грамоты, но и денежные премии.

Как отметили организаторы мероприятия, среди которых Управление общественного развития Костанайской области, одна из целей конкурса и самого форума – это повышение престижа рабочих профессий. Форум "Үздік шебер" стал открытой диалоговой площадкой, где рабочая молодежь, эксперты и представители различных производственных сфер смогли обсудить современные вызовы в сфере труда, обменяться опытом и вдохновляющими историями успеха.

"Мероприятие призвано поднять престиж рабочих профессий, показать реальную ценность квалифицированного труда, мотивировать молодежь к профессиональному развитию и сформировать новое отношение общества к людям труда. Форум стал местом, где услышали голос тех, кто ежедневно создает основу экономики, – молодых специалистов рабочих профессий", – сообщили организаторы.

