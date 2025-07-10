Как преодолеть страх перед новым: история жительницы Костанайской области

Когда-то она боялась даже подойти к оборудованию. А теперь обучает других. Галина Астафьева пришла на промышленное предприятие без опыта и за 22 года стала мастером и наставником для новичков. Как преодолеть страх перед новым и не бояться учиться – в материале корреспондента Zakon.kz.

Что значит с нуля освоить рабочую специальность, хорошо знает старший дробильщик одного из горных предприятий Костанайской области Галина Астафьева. 22 года назад она пришла на промышленное предприятие без опыта, набралась знаний, а пять лет назад стала наставником и с тех пор обучила больше 10 новичков.

В роли ученика и учителя

"Я пришла на предприятие в 2003 году. Тогда только начиналась добыча золотосодержащих руд и разработка карьеров. Строились цеха. Нужны были рабочие. Когда процесс уже наладился, стали расширять штат. Тогда было только два дробильщика, и мне предложили попробовать свои силы", – вспоминает Галина Астафьева.

Сначала она училась тонкостям работы на самом производстве, а затем прошла обучение на специальных курсах и получила документ, подтверждающий ее специальность. В 2020 году, когда ей предложили стать наставником, она была уже заместителем бригадира. Но все же некоторое время обдумывала предложение. Для нее это было очень ответственным шагом.

"Честно, я сомневалась, смогу ли донести все нюансы работы цеха, ведь одно дело – качественно делать свою работу, которую уже знаешь назубок, другое – учить кого-то", – поделилась специалист.

В цех дробления в основном приходит молодежь, которая не имеет опыта работы на производстве, а труд здесь не из простых: нужно знать, как работать на каждом виде оборудования и, конечно же, соблюдать технику безопасности. Здесь готовят геологические пробы руды, отобранные геологами. Первым делом специалисты цеха сушат сырье, измельчают его до состояния порошка, а затем отправляют в лабораторию для проведения анализа на содержание металлов. Работа в цехе бригадная, и вместе с Галиной Астафьевой в смену выходят восемь человек.

Фото из личного архива Галины Астафьевой

Найти подход

Когда появился первый подмастерье, Галина училась вместе с ним. Ученики все разные, каждый со своим характером и отношением к работе и к людям, поэтому наставник наблюдала, анализировала и искала способы взаимодействия.

"С первого дня смотрела, как человек подходит к работе, как общается с коллективом. Присматривалась. После этого формировала тактику наставничества: как и с какой стороны "подойти" к специалисту, как объяснять процесс работы. Для меня это тоже учеба, а еще ответственность. Первое время искала правильные слова, чтобы доступно и понятно объяснить", – вспоминает наша героиня.

Рабочий день новичка начинается с теории: как построен технологический процесс, правила техники безопасности при работе с оборудованием и в целом в цехе. Затем – ознакомительная экскурсия вместе с наставником. Новичок своими глазами видит этапы производства, последовательность операций и оборудование.

"Я ставлю новичка в паре с опытным сотрудником. Первое время он просто наблюдает за процессом, потом под присмотром пробует выполнять операцию. Всегда поддерживаем и словом, и делом. Подбадриваю новичков словами: "И у меня не сразу все получалось, не спеши, попробуй еще раз", – добавляет Астафьева.

И команда, и семья

Как признается Галина Астафьева, среди новичков есть шустрики, а есть более размеренные люди. Первые схватывают все на лету, активно всем интересуются, и процесс обучения у них идет быстрее. Вторые не так быстро, но постепенно тоже вливаются в процесс. По подсчетам наставника, в среднем на обучение уходит около месяца.

"У нас дружный и сплоченный коллектив. Не секрет, что иногда помощь требуется и опытным специалистам: ситуации бывают разные, тогда обращаемся к бригадиру или к руководителю. Бывает и такое, что и я не знаю ответа на вопрос или как подступиться к человеку, тогда на помощь приходит мастер участка", – добавляет старший дробильщик.

Фото: из личного архива Галины Астафьевой

Бывают и курьезы, но коллектив относится к таким ситуациям с пониманием.



"Вместе посмеемся, покажем и расскажем, что сделано не так и как можно исправить. Мы как маленькая семья. Мы считаем, что неразрешимых проблем нет, поэтому все обговариваем и находим варианты. Для многих наш цех стал стартовой площадкой для профессионального роста", – объясняет Астафьева.

В одном из своих выступлений президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Справедливом Казахстане представители рабочих профессий и труженики должны пользоваться особым почетом. Он подчеркнул, что приоритетной задачей является формирование культа труда.