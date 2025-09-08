Водосбережение с помощью цифровизации в Казахстане обеспечит стабильность в ЦА – эксперт

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, во время которого поднял много важных вопросов, озвучив пути их решения. Депутат Сергей Пономарев выразил мнение Zakon.kz об острой необходимости внедрения в стране водосберегающих технологий.

В числе различных государственных задач президент обозначил необходимые шаги для сохранения водных ресурсов, а также сказал о других предложениях, необходимых для дальнейшего развития Казахстана и улучшения качества жизни граждан.

По мнению казахстанского депутата Мажилиса Парламента и общественного деятеля Сергея Пономарева, цифровизация платформы водных ресурсов, о котором упомянул в своем выступлении глава государства, позволит усовершенствовать водосбережение страны и сохранить дружественные отношения с соседними странами.

"Говоря о воде, нужно отметить, что Организация Объединенных Наций прогнозирует в ближайшие 50 лет напряженную ситуацию в нашем регионе из-за нехватки воды. Приведу пример. Два года назад был первый неприятный звоночек: в Жамбылской области произошла засуха. Казахстанские фермеры показывали засохшие посевы сахарной свеклы и прочих полевых культур, а также говорили о том, что в результате этого не смогли подготовить детей к школе и оплатить кредиты. Отмечалось, что одной из главных причин стало то, что Кыргызстан не дал воду. И в то же время я, будучи депутатом и членом Комитета по вопросам экологии и природопользования, через 2-3 недели посетил "Қазақстан ғарыш сапары", где мне продемонстрировали снимки из космоса. На них я увидел, что 30% Жамбылской области было залито водой. А получается это так: один фермер берет воды столько, сколько ему надо, а излишки сбрасывает в степь. Скажите, кто будет экономить воду, если за нее не платят вообще?" – считает депутат.

Сергей Пономарев отметил, что заявленная президентом цифровизация целой отрасли позволит связать в одну цепочку все реки, озера, паводковые сооружения и плотины.

"Очень важно, чтобы мы знали действительную ситуацию и могли контролировать, сколько и какой фермер берет воды "по задвижкам". А на них должны быть цифровые датчики. Тогда станет понятным, сколько оплачивается за воду. Когда мы это сделаем, мы наведем порядок с водой в республике", – подчеркнул он.

Именно поэтому, считает спикер, необходимо в ближайшее время создать единую цифровую платформу и повысить эффективность спутникового мониторинга казахстанских земель с применением искусственного интеллекта.

В свою очередь, в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК подчеркнули, что для исполнения поручения главы государства в ближайшее время планируется создание Цифровой платформы водных ресурсов. На сегодняшний день уже начата разработка Национальной информационной системы водных ресурсов (НИСВР), которая позволит обеспечить прозрачность, автоматизацию аналитической поддержки при принятии решений, связанных с водопользованием и охраной водных ресурсов.

"Одними из ключевых целей НИСВР является цифровизация и оптимизация процессов управления водными ресурсами, мониторинг состояния водных объектов в режиме реального времени, прогнозирование и анализ использования водных ресурсов на краткосрочную и долгосрочную перспективы. А также интеграция с государственными базами данных для обеспечения комплексного подхода к управлению", – уточнили в министерстве.

Как считают в ведомстве, в результате внедрения системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления водными запасами, что позволит устранить дублирование данных за счет интеграции с государственными системами и повысит прозрачность и эффективность использования гидроресурсов.

Кроме того, единая цифровая платформа усилит аналитическую и прогностическую составляющую для предотвращения кризисов, связанных с нехваткой влаги или чрезвычайными ситуациями.

В этой связи для НИСВР будут оцифрованы данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим объектам.

"В дальнейшем применение искусственного интеллекта и данных космомониторинга позволит составлять водный баланс страны, определять реальные потребности, анализировать и мониторить использование водных ресурсов. Реализация платформы будет завершена до конца 2026 года", – заключили в министерстве.

