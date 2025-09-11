Эксперт: Переход к однопалатному Парламенту через референдум в 2027 году – шаг к политическим реформам

Послание президента РК Касым-Жомарта Токаева вызвало широкий резонанс не только в стране, но и за ее пределами. Эксперт из США Хавьер М. Пьедра в интервью Zakon.kz выразил мнение об озвученных главой государства ключевых решениях по намеченному курсу развития страны и о будущих реформах.

Cпециалист по международному развитию Хавьер М. Пьедра был корреспондентом The Times of Central Asia, занимал высокие должности в администрации Дональда Трампа и работал в банковском секторе и в частных финансах в Центральной Азии и Латинской Америке. Спикер считает, что Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента как лидер, способный предложить "курс справедливости и единства" в условиях глобальной нестабильности.

– Хавьер, как вы оцениваете содержание и общий тон Послания президента Касым-Жомарта Токаева?

– Послание президента Касым-Жомарта Токаева обозначило: ключ к движению страны вперед глава государства видит в оптимизме, твердой руке и в здравом смысле. Главный акцент сделан на единстве и социальной сплоченности как основе устойчивого развития в условиях внутренних вызовов и глобальной нестабильности. Токаев выступил в момент нестабильных рынков и международных конфликтов с успокаивающим сигналом: "мир вступил в новую историческую эпоху", но никто в Казахстане не будет оставлен без внимания. Это высокая, но необходимая цель.

Он четко обозначил направления политики – цифровизация, налоговая реформа, инвестиции, борьба с инфляцией. Идея Справедливого Казахстана акцентировала, что развитие возможно только при справедливом распределении богатства, а не концентрации ресурсов у немногих. Переход к однопалатному Парламенту через референдум в 2027 году – шаг к политическим реформам при сохранении стабильности.

В экономике президент прямо назвал инфляцию главным вызовом и потребовал от правительства и Нацбанка совместных действий, даже если они будут непопулярны. Он пообещал инвесторам прозрачные и предсказуемые условия, а обществу – реальные выгоды в виде рабочих мест, налогов и социальных проектов.

Внешняя политика осталась внеидеологичной и прагматичной, с упором на расширение экономических связей и партнерств.

В целом речь объединила видение и практику. Спокойный тон Токаева транслировал уверенность, а акцент на справедливости и единстве подчеркнул: будущее страны зависит от коллективной ответственности и равных возможностей для всех.

– Какие ключевые выводы вы сделали из Послания?

– Для меня главное в Послании – акцент на укреплении систем, которые дают людям уверенность в завтрашнем дне. Токаев подчеркнул, что прогресс – это не только ВВП и технологии, но и стабильная работа, доходы, образование и медицина. Его обещание расширить доступ к здравоохранению более чем для миллиона граждан связывает инвестиции напрямую с качеством жизни.

Важный сигнал – рост числа разводов: президент показал, что крепкая семья и ценности являются основой социальной сплоченности.

Отдельный акцент он сделал на управлении ресурсами. "В целом от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", – подчеркнул Токаев.

И наконец, он ясно сказал: инвестиции, как внутренние, так и иностранные, должны приносить пользу гражданам, а средний класс и малый бизнес должны получить пространство для развития. Без этого экономика рискует остаться в ловушке неравенства.

– Как вы оцениваете инициативу Токаева по отмене Сената и переходу к однопалатному Парламенту?

– Решение такого масштаба требует тщательного анализа. Сам президент подчеркнул: реформа возможна только после всестороннего обсуждения и референдума в 2027 году. Такой осторожный подход показывает стремление к легитимности и диалогу.

Однопалатные парламенты существуют во многих странах – Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Португалии, Швеции. Там обсуждения идут быстрее и эффективнее. В Казахстане отмена Сената, где много назначенцев, может усилить представительный характер Мажилиса, дав избранным депутатам больше полномочий.

Но есть и риски: отсутствие второй палаты может привести к поспешным решениям. Тогда еще важнее становятся прозрачность, сильные комитеты и широкая представленность. Важно адаптировать систему под казахстанские реалии: эффективность не должна подменять стратегическую дискуссию.

Если после национальной дискуссии и референдума реформа будет поддержана, она способна усилить представительность и упростить работу Парламента.

– Президент сказал: "Культура, воспитанность и добрые манеры должны начинаться с каждого гражданина, с каждой семьи". Как вы это понимаете?

– Хороший вопрос. Зачем вообще он это сказал? Экономических теорий много – от меркантилизма до неолиберализма или концепции "воли к власти". Но Токаев словно напоминает: без культуры, порядочности и простых человеческих ценностей не будет подлинного развития.

Он показывает, что прогресс зависит не только от институтов, но и от этики повседневности. Труд, человеческий капитал важнее инвестиций или инфраструктуры. Работник не просто "ресурс", а личность. Если люди и власть будут едины в этом понимании, культура и добрые манеры станут социальным капиталом, который делает возможным устойчивое развитие страны.

– Президент заявил о планах выступить на Генассамблее ООН. Чего можно ожидать от его речи?

– Токаев, скорее всего, продолжит линию, озвученную в Послании: нейтралитет, диалог и многовекторная дипломатия. Он давно говорит о кризисе международного права и слабости ООН. В Нью-Йорке он, вероятно, снова подчеркнет необходимость реформы Совбеза, в том числе пересмотра системы вето и расширения числа постоянных членов.

Для него важно, чтобы ООН стала более представительной и менее идеологизированной, способной отвечать на вызовы многополярного мира.

– Почему так важно для него развитие предпринимательства и диверсификация экономики?

– Кто может быть против диверсификации? Но Токаев делает акцент не на формальной стабильности, а на реальном расширении возможностей для малого и среднего бизнеса. Он осторожен к неолиберализму, который во многих странах привел к неравенству и кризисам.

Президент понимает: если оставить экономику на откуп только крупному капиталу, общество потеряет устойчивость. Поэтому он стремится связать модернизацию экономики с укреплением социальной базы – среднего класса, семей, национальной культуры.

– Президент отметил развитие диалога с США. В чем это выражается?

– В Послании Токаев позитивно отозвался о дипломатических усилиях США и подчеркнул значимость партнерства. Казахстан заинтересован в углублении отношений с Вашингтоном – особенно в банковской сфере, финансах, транспорте, сельском хозяйстве, AI, финтехе и логистике.

Для США важно отойти от идеологии и сосредоточиться на бизнес-дипломатии. Это было бы полезно и для региона, и для самих американцев.

Послание народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил 8 сентября на совместном заседании палат Парламента в Астане. Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.