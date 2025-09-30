Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе

Город сегодня дышит в такт предстоящему матчу. До исторического столкновения между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" осталось всего несколько часов. Корреспондент Zakon.kz прогулялся там, где начинается магия: по улицам, к фанатам и к сердцу футбольного безумия.

Сердце фанатского движения сегодня бьется у входа в отель, где расположилась команда "Реал Мадрид". Здесь нет грубых кричалок и шумовых петард. Здесь дети. Вдоль оцепления стройная линия из маленьких фанатов, которым по 12-13 лет. У многих в руках блокноты, кепки и фломастеры. Последние как оружие надежды. Они верят, что сегодня, возможно, сбудется их мечта.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы стоим тут с 7 утра, нарисовали плакаты и ждем команду. Родители разрешили быть здесь и не ходить сегодня в школу. Мы надеемся, что футболисты смогут расписаться на наших футболках. Мы и фломастеры взяли. Больше всего хочется получить автограф Килиана Мбаппе", – рассказывают юные фанаты Арнат и Никита.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Отель буквально оцепили: внутрь пускают только тех, кто напрямую связан с командой, никаких случайных гостей и даже туристов. Город гудит слухами, и они нашли свое подтверждение в одном из Telegram-каналов. Там сообщили, что "Реал" арендовал пятизвездочный отель InterContinental целиком с 28 сентября по 1 октября, чтобы обеспечить футболистам максимальный комфорт и тишину перед историческим матчем в Алматы.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Охрана дежурит у входа в отель, как в режиме ЧС. Фанаты в ожидании, но секьюрити непреклонны. Впечатление, будто внутри не команда, а дипломатическая делегация или вовсе инопланетяне. Нам удалось поговорить с одним из работников отеля.

"В первый день много народу было, как только команда приехала. Тогда в основном подростки стояли. На второй день с самого утра сплошь дети. И вот сегодня уже третий день, день матча. Сами видите, опять дети стоят со всех сторон. Есть и совсем малыши с мамами. Но у них, честно говоря, шансов немного. Единственный момент, они смогут их увидеть, когда команда отправится на стадион. Но автобусы ведь с затемненными окнами, ничего не видно", – говорит сотрудник отеля.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Несмотря на все меры безопасности и оцепление, ребята не теряют надежды, многие стоят здесь с самого утра, держа в руках плакаты и мечтая поймать хотя бы один взгляд футболистов. Их глаза полны ожидания, а сердца веры в то, что сегодня случится что-то особенное.

"Я прилетел из Астаны на матч с другом, переживали, что не успеем купить билеты, но взяли. Они, конечно, недешевые, но для "Реала" не такая уж и великая сумма. Но мы болеем за "Кайрат", хотя понимаем, что "Реал Мадрид" привез основной состав игроков. Рассчитываем на ничью", – рассказывает фанат Тагир.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Стадион на низком старте

Металл блестит, поле в ожидании игры. Входы к стадиону перекрыты, везде стоят ограждения, но уже царит атмосфера праздника. Дороги все плотнее, такси не ловятся, местами приходится объезжать заблокированные участки.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

С 16:00 будет ограничено движение: проспекта Абая от Байзакова до Сейфуллина,

проспекта Сатпаева от Байзакова до Сейфуллина,

улицы Байтурсынова от Тимирязева до Шевченко.

Бесплатные автобусные маршруты будут курсировать от Центрального стадиона до ключевых точек после окончания матча.

Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:

Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

(табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении); Центральный стадион – Райымбек/Алатау (табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

(табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении); Центральный стадион – ж/д вокзал "Алматы-1" (табличка – А3, место отправления – ул. Байтурсынова в северном направлении);

(табличка – А3, место отправления – ул. Байтурсынова в северном направлении); Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка – А4, место отправления – ул. Байтурсынова в южном направлении);

(табличка – А4, место отправления – ул. Байтурсынова в южном направлении); Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка – А5, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);

(табличка – А5, место отправления – пр. Абая в восточном направлении); Центральный стадион – аэропорт Алматы (табличка – А6, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);

Кроме того, работа метрополитена Алматы будет продлена до 01:00 ночи. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На подходах десятки сотрудников службы безопасности, волонтеры получают последние инструкции. Турникеты расставлены, шлагбаумы на месте.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Сам на матч не попаду, билет не достал, но сын пойдет. А я вот за "Кайрат" с 1965 года болею. Тогда в Алма-Ату переехали из Южного Казахстана, с тех пор и хожу на матчи. Тогда ведь ни телефона, ни телевизора не было. Только стадион, только "Кайрат". Все помню! На каждый матч шли, не пропускали. Этот стадион мы с тех времен знаем. Сегодня просто пришел посмотреть, пообщаться, обсудить. Атмосферу почувствовать. А матч по телевизору посмотрю. Сын пусть живьем увидит", – рассказывает Уримхан.

Тем временем перед стадионом уже стекаются те, кто ждал этот матч больше чем Новый год. Люди оживленно переговариваются, кто-то делится прогнозами, другие просто ищут, с какой стороны будут запускать в их сектор.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Чиновники отмечают, что в Алматы с 26 по 29 сентября на футбольный матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей уже составило десятки тысяч человек. Такие данные удалось получить благодаря информационной системе e-Qonaq.

Основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Я приехал из Замбии, чтобы посмотреть матч. Мне очень нравится Алматы, у вас очень красивая природа", – делится эмоциями Джеф.

Торговые палатки работают без остановки: в руках у болельщиков фирменные шарфы, флажки, кепки, дудки. Все пестрит белым, желтым, синим, цвета команд заполонили пространство, как мозаика из эмоций.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Это же история происходит прямо сейчас! Великая команда приехала, легенды, настоящие великаны футбола. Но болею я за наших, за "Кайрат"! И буду болеть до конца, потому что патриотизм проявляется не только на трибуне. Благодаря "Кайрату" мы сегодня здесь все и собрались, объединились. Каждый здесь присутствующий по-своему делает вклад пусть даже просто своим участием, эмоцией. И какая бы ни была концовка, какой бы счет ни был – "Кайрат" уже победил. Это уже огромный шаг, это уже событие для Алматы, для всего Казахстана", – делится мыслями Роза.

В воздухе настоящий шумовой коктейль: дудки, смех, выкрики, запах горячей выпечки, кофе и чего-то жареного. Атмосфера на грани веселья и нетерпения. Люди ждут матч, живут им и уже переживают за исход.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Независимо от исхода вечер обещает быть историческим. Пусть команды еще не вышли на поле, дух игры уже здесь. Он в голосах фанатов, в камерах журналистов, в натянутой тишине арены. А через несколько часов здесь начнется историческая битва. Стартовый свисток в 21:45. "Алга, Кайрат"!