Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
Сердце фанатского движения сегодня бьется у входа в отель, где расположилась команда "Реал Мадрид". Здесь нет грубых кричалок и шумовых петард. Здесь дети. Вдоль оцепления стройная линия из маленьких фанатов, которым по 12-13 лет. У многих в руках блокноты, кепки и фломастеры. Последние как оружие надежды. Они верят, что сегодня, возможно, сбудется их мечта.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
"Мы стоим тут с 7 утра, нарисовали плакаты и ждем команду. Родители разрешили быть здесь и не ходить сегодня в школу. Мы надеемся, что футболисты смогут расписаться на наших футболках. Мы и фломастеры взяли. Больше всего хочется получить автограф Килиана Мбаппе", – рассказывают юные фанаты Арнат и Никита.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Отель буквально оцепили: внутрь пускают только тех, кто напрямую связан с командой, никаких случайных гостей и даже туристов. Город гудит слухами, и они нашли свое подтверждение в одном из Telegram-каналов. Там сообщили, что "Реал" арендовал пятизвездочный отель InterContinental целиком с 28 сентября по 1 октября, чтобы обеспечить футболистам максимальный комфорт и тишину перед историческим матчем в Алматы.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Охрана дежурит у входа в отель, как в режиме ЧС. Фанаты в ожидании, но секьюрити непреклонны. Впечатление, будто внутри не команда, а дипломатическая делегация или вовсе инопланетяне. Нам удалось поговорить с одним из работников отеля.
"В первый день много народу было, как только команда приехала. Тогда в основном подростки стояли. На второй день с самого утра сплошь дети. И вот сегодня уже третий день, день матча. Сами видите, опять дети стоят со всех сторон. Есть и совсем малыши с мамами. Но у них, честно говоря, шансов немного. Единственный момент, они смогут их увидеть, когда команда отправится на стадион. Но автобусы ведь с затемненными окнами, ничего не видно", – говорит сотрудник отеля.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Несмотря на все меры безопасности и оцепление, ребята не теряют надежды, многие стоят здесь с самого утра, держа в руках плакаты и мечтая поймать хотя бы один взгляд футболистов. Их глаза полны ожидания, а сердца веры в то, что сегодня случится что-то особенное.
"Я прилетел из Астаны на матч с другом, переживали, что не успеем купить билеты, но взяли. Они, конечно, недешевые, но для "Реала" не такая уж и великая сумма. Но мы болеем за "Кайрат", хотя понимаем, что "Реал Мадрид" привез основной состав игроков. Рассчитываем на ничью", – рассказывает фанат Тагир.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Стадион на низком старте
Металл блестит, поле в ожидании игры. Входы к стадиону перекрыты, везде стоят ограждения, но уже царит атмосфера праздника. Дороги все плотнее, такси не ловятся, местами приходится объезжать заблокированные участки.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
"Особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
С 16:00 будет ограничено движение:
- проспекта Абая от Байзакова до Сейфуллина,
- проспекта Сатпаева от Байзакова до Сейфуллина,
- улицы Байтурсынова от Тимирязева до Шевченко.
Бесплатные автобусные маршруты будут курсировать от Центрального стадиона до ключевых точек после окончания матча.
Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:
- Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении);
- Центральный стадион – Райымбек/Алатау (табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении);
- Центральный стадион – ж/д вокзал "Алматы-1" (табличка – А3, место отправления – ул. Байтурсынова в северном направлении);
- Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка – А4, место отправления – ул. Байтурсынова в южном направлении);
- Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка – А5, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);
- Центральный стадион – аэропорт Алматы (табличка – А6, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);
Кроме того, работа метрополитена Алматы будет продлена до 01:00 ночи. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
На подходах десятки сотрудников службы безопасности, волонтеры получают последние инструкции. Турникеты расставлены, шлагбаумы на месте.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
"Сам на матч не попаду, билет не достал, но сын пойдет. А я вот за "Кайрат" с 1965 года болею. Тогда в Алма-Ату переехали из Южного Казахстана, с тех пор и хожу на матчи. Тогда ведь ни телефона, ни телевизора не было. Только стадион, только "Кайрат". Все помню! На каждый матч шли, не пропускали. Этот стадион мы с тех времен знаем. Сегодня просто пришел посмотреть, пообщаться, обсудить. Атмосферу почувствовать. А матч по телевизору посмотрю. Сын пусть живьем увидит", – рассказывает Уримхан.
Тем временем перед стадионом уже стекаются те, кто ждал этот матч больше чем Новый год. Люди оживленно переговариваются, кто-то делится прогнозами, другие просто ищут, с какой стороны будут запускать в их сектор.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Чиновники отмечают, что в Алматы с 26 по 29 сентября на футбольный матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей уже составило десятки тысяч человек. Такие данные удалось получить благодаря информационной системе e-Qonaq.
Основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
"Я приехал из Замбии, чтобы посмотреть матч. Мне очень нравится Алматы, у вас очень красивая природа", – делится эмоциями Джеф.
Торговые палатки работают без остановки: в руках у болельщиков фирменные шарфы, флажки, кепки, дудки. Все пестрит белым, желтым, синим, цвета команд заполонили пространство, как мозаика из эмоций.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
"Это же история происходит прямо сейчас! Великая команда приехала, легенды, настоящие великаны футбола. Но болею я за наших, за "Кайрат"! И буду болеть до конца, потому что патриотизм проявляется не только на трибуне. Благодаря "Кайрату" мы сегодня здесь все и собрались, объединились. Каждый здесь присутствующий по-своему делает вклад пусть даже просто своим участием, эмоцией. И какая бы ни была концовка, какой бы счет ни был – "Кайрат" уже победил. Это уже огромный шаг, это уже событие для Алматы, для всего Казахстана", – делится мыслями Роза.
В воздухе настоящий шумовой коктейль: дудки, смех, выкрики, запах горячей выпечки, кофе и чего-то жареного. Атмосфера на грани веселья и нетерпения. Люди ждут матч, живут им и уже переживают за исход.
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Независимо от исхода вечер обещает быть историческим. Пусть команды еще не вышли на поле, дух игры уже здесь. Он в голосах фанатов, в камерах журналистов, в натянутой тишине арены. А через несколько часов здесь начнется историческая битва. Стартовый свисток в 21:45. "Алга, Кайрат"!