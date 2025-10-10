Последний аккорд бабьего лета в Казахстане: жители страны погрузились в золотую осень

Осень раскрасила в яркие цвета улицы и скверы страны. Горожане и гости городов устраивают фотосессии в парках, гуляют по переулкам и проводят выходные в компании близких на пикниках. Но где-то погода стремительно готовит нас к зиме, капризничая и осыпая жителей первыми снежинками.

Бабье лето – это короткий, но такой долгожданный период перед наступлением смены сезона, когда среди осенних хмурых деньков наступают по-летнему теплые дни. Казахстанцы следят за прогнозом в надежде на длительные прогулки в теплые октябрьские дни, чтобы насладиться солнечными лучами и заняться делами или отдыхом на свежем воздухе.

Понятие "бабье лето" не является научным термином. Это период теплой погоды в середине осени, как краткосрочное возвращение в лето. Небо в это время ясное, дни солнечные, с комфортной температурой, но прохладными ночами.

Фото: Zakon.kz

В Казахстане погода, характерная для бабьего лета, наблюдается чаще всего в первой декаде осени – в конце сентября-начале октября. В Алматы, по наблюдениям метеорологов, тепло длится приблизительно до 15 октября, и в третьей декаде осени идет устойчивое понижение температур – приходит календарная осень.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в прошедшие дни теплая погода наблюдалась на западе страны. Сейчас же комфортная температура смещается на юг Казахстана и в ближайшие три дня будет радовать жителей теплом.

"В ближайшие выходные на западе прогнозируется до +23°С, в отдельных районах Мангистауской области до +25°С. В северных регионах – Костанае и Актобе – до +20°С, в центральных районах – в области Улытау – до +20°С. На юге и юго-востоке Казахстана, в Кызылординской, Туркестанской областях до +25+27°С. В Алматинской области до +20+22°С. Такая погода будет наблюдаться в ближайшие выходные. Потом погода изменится", – пояснил синоптик.

Фото: Zakon.kz

По словам представителя Гидрометцентра, по сути, основная пора бабьего лета в стране идет к завершению.

"Синоптики прогнозируют в Алматы до +18+19°С. Горожане из года в год привыкли наслаждаться в октябре хорошей погодой. В городе в середине осени температура воздуха прогревалась и до +25°С, к примеру, как в 2023 и 2022 году. Это максимальная температура в этот период. В 2021 году температурный максимум фиксировался в районе +21+22°С. В 2020 году также было в районе +25°С. Но самым теплым сентябрь-октябрь был в 2018 году. Тогда температура воздуха доходила +28°С". Даулет Кисебаев

В 2015 году температура воздуха в Алматы в этот период была выше климатической нормы. Так, в первой декаде осени фиксировалась необычно высокая температура для бабьего лета +31°С.

Фото: Zakon.kz

Этой осенью в Алматы типичная погода для этого сезона была менее выражена, не сумев вдоволь побаловать горожан сухой и теплой погодой. Было достаточно прохладно и переход к следующему сезону оказался внезапным. По словам синоптика, это обусловлено тем, что в южной столице наблюдались частые вторжения холода, поэтому максимальные дневные температуры редко превышали +20°С. Теплые деньки радовали в основном соотечественников на западе Казахстана и в южной половине страны.

"К чему привыкли за последние 10 лет жители Алматы: допустим, в начале октября температура воздуха в отдельные годы прогревалась от 20 до 30 градусов, были максимальные температуры в дневные часы, в этом году осень в южной столице нас не совсем радует. Были частые затоки холода, и вследствие этого максимальные дневные температуры воздуха редко превышали +20°С", – рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

Поэтому, как только выглядывает солнышко, а лучи тянутся обогреть все живое, жители спешат насладиться прелестями золотой поры.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Алматы обрамляют потрясающей красоты горы. И осень – отличный период, чтобы порадовать глаз разнообразием палитры красок растительности.

Фото: Zakon.kz

Осенью в Алматы деревья становятся багровыми, желтыми, фиолетовыми, красными, а где-то остались еще зелеными. Склоны предгорья пестрят резной листвой, а в алматинских дворах желтые облака пушистой листвы склоняются над шумными улицами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Бабье лето для каждого региона настает в свое время в осенний период. Для жителей одних областей оно будет наступать раньше, а для кого-то – позже.

Фото: Zakon.kz

Во многих регионах Казахстана осень – лучшее время насладиться красотой городов. Как объяснил синоптик, наступление осеннего тепла зависит от многих факторов.

"Прежде всего на температурный прогноз влияют климатические факторы и циркуляция воздушных масс в атмосфере. Зависит от того, какой тип циркуляции преобладает, а также насколько часто происходят холодные вторжения. Кроме того, погода зависит и от рельефа местности. Например, на западе и юге Казахстана находятся пустыни, полупустыни и там холодает чуть позже. В Алматы важную роль играют горы. Так же, как и на территории востока страны. Кроме того, влияет и удаленность от водоемов. Допустим, в Актау погода по- своему реагирует на все изменения, так как город расположен близко к большому водоему – Каспийскому морю. И в каком-то роде бабье лето там может быть мягким или, наоборот, наступит резкое похолодание". Даулет Кисебаев

Но эти резкие вторжения холода и тепла метеорологи Казахстана с успехом прогнозируют, заблаговременно предупреждая об изменении погоды жителей страны.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В северной и северо-восточной половине Казахстана погода стремительно взяла направление на зимний курс. Под занавес сентября в Костанае неожиданно выпал снег и резко понизилась температура. Хоть в РГП "Казгидромет" предупреждали о капризах погоды, распространяя накануне похолодания штормовое предупреждение, коллапс на улицах города все-таки случился.

В некоторых районах наблюдались перебои с электричеством, поэтому не работают светофоры, что вызывает пробки и заставляет водителей и пешеходов нервничать.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Сейчас, несмотря на ночные заморозки, в городе еще держится комфортная температура, и днем можно с удовольствием прогуляться по скверам и паркам. Днем температура доходит до +13+15°С и в регионе еще можно застать последние денечки бабьего лета.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

И пока молодежь спешит по делам, с самого утра в Центральный парк выходят представители старшего поколения, чтобы насладиться каждым погожим деньком. Одни – просто посидеть на скамейке и погреться на солнышке. А другие начинают утро активно – со скандинавской ходьбы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Впитывают тепло солнца и деревья: березы и пирамидальные тополя еще в листве, причем стоят почти все зеленые.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Облетают дубы и клены, а рябины горят на солнце красной и желтой листвой.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В Семее, несмотря на похолодание, днем очень приятно погулять и насладиться видами по городским паркам. Жители города стараются успеть полюбоваться яркостью листвы и променадом по еще не заснеженным дорожкам.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Погода довольно переменчива: то ярко слепят солнечные лучи, то небо выглядит по-осеннему хмурым и серым.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Несмотря на то, что под ногами можно заметить немало опавшей листвы, и некоторые деревья уже оголились, большинство из них все еще покрыты листьями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Причем многие деревья до сих пор зеленые. На некоторых зеленая листва переплетается с желтой и оранжевой. Встречаются и багровые.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

На газонах все еще видно зеленую траву и даже слегка завядшие цветы: фиолетовые, красные, белые. Особенно нарядный вид придают городу заборы, оплетенные виноградными листьями, и ярко-алые гроздья рябины, которые видно издалека.

Фото: Zakon.kz

В завершение отметим, что продолжительность бабьего лета может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. Это зависит от метеорологических условий. Поэтому не стоит с этим затягивать, уже можно сейчас отправиться на природу, пока не подул ледяной ветер, срывая нарядную листву, и в свои права не вступила строгая и хмурая пора, принеся с собой ненастье и обильные осадки.