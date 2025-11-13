Лицензия на вырост: реально ли "зарегулировать" коучинг в Казахстане

Ранее в Сенате прозвучало предложение лицензировать модных коучей по бизнес- и личностному росту, психологов без образования, поскольку их деятельность видится депутатам вредоносной. Zakon.kz разбирался, чего в этой идее больше: благих намерений или бюрократических препятствий.

Построить бизнес-империю, выйти замуж за миллионера, "притягивать", словно магнитом, и красавиц, и кубки, и счастливые клинки. Нет, это не список пожеланий для государыни рыбки, а типичные обещания сетевых "волшебников и волшебниц". Вполне готовых за скромное вознаграждение "отсыпать" вам собственного тайного знания.

Вот какой дорогой вы бы предпочли идти в список "Форбс" и стройные ряды "ангелов" Виктории? Путем "перепрограммирования реальности" с дивана или, напротив, выхода из зоны комфорта, в которую человечество до сих пор ищет вход? Оба варианта имеют место быть. Правда, второй подчас оказывается еще опаснее первого. Так, в соседней России, к примеру, "раздвижение рамок" обернулось билетом в полицейский участок: жертвы последователей известного гуру соблазнения жаловались на приставания на улицах.

У нас до такого не доходило, конечно. Однако сенатор Амангельды Есбай все равно призвал ужесточить контроль за деятельностью коучей и самопровозглашенных психологов, которые, по его мнению, уже успели внести свою лепту в формирование ложных представлений о делах семейных и профессиональных.

"Все больше граждан сообщают о вмешательстве таких "специалистов" в личную и семейную жизнь, нарушении конфиденциальности и ухудшении эмоционального состояния после консультаций... Кроме того, лжекоучи с лозунгами "начнем бизнес", "достигнешь финансовой свободы", "станешь миллионером, программируя сознание" побуждают людей брать кредиты. В результате многие оказываются в финансовом кризисе, попадают в долги".

Вдобавок он подчеркнул, что обозначенная деятельность ведется вне правового поля: услуги оказываются без регистрации, оплата проходит наличными или через мобильные переводы и не декларируется.

К слову, о гражданских обращениях. По данным депутата Динары Наумовой, только за 2024 год в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачественно оказанные образовательные услуги.

"Участившиеся случаи недобросовестной практики со стороны так называемых "коучей-иллюзионистов" негативно влияют на восприятие всей отрасли. Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков... Проблема усугубляется отсутствием регулирования данной сферы. Отсутствие четких стандартов и требований к квалификации позволяет любому человеку называть себя коучем или тренером, что создает условия для мошенничества. В результате страдают как потребители, так и добросовестные специалисты, которые сталкиваются с подрывом доверия к отрасли в целом", – подчеркнула Наумова.

"Вообще, с точки зрения права, законодатели могут почти все, они ограничены лишь Конституцией. Поэтому, если захотят лицензировать коучей, вполне могут прописать это в законе. Депутату не обязательно быть юристом, депутат – представитель народа, он рассматривает любую законодательную инициативу в основном с точки зрения целесообразности, то есть насколько новое правило будет полезно людям, а затем уже специалисты подскажут – как правильно новую норму прописать и согласовать ее с другими законами", – объяснил юрист Сергей Уткин, отвечая на вопрос о реальности воплощения инициативы в жизнь.

Вместе с тем, по его словам, чтобы лицензировать деятельность коучей, необходимо, во-первых, четко определить, что же это за деятельность такая, прописать границы, отличающие ее от всевозможных консультантов, советников, наставников, помощников, менторов и т.д и т.п. Во-вторых, при введении лицензирования законодатели должны будут определить, на "плечи" какого конкретно госоргана падет эта успешно-успешная ноша.

"Если законом введут лицензирование деятельности коучей, естественно, все коучи будут обязаны получить лицензию, в противном случае им может грозить административная или даже уголовная ответственность. Да, конечно, уполномоченный государственный орган будет мониторить интернет и привлекать к ответственности нарушителей, как это, например, происходит в настоящее время с блогерами, которые незаконно организовывают всевозможные розыгрыши. Насколько была информация в СМИ – уже сотни блогеров привлекли за это к ответственности", – продолжает юрист.

Впрочем, саму предложенную меру он считает нецелесообразной, поскольку коуч, со слов спикера, – тот же советчик, хороший или плохой.

"Задавая необходимые вопросы, просто помогает человеку разобраться в своих проблемах, правильно определить цели, задачи и способы их выполнения, помогает отделить главное от второстепенного. В принципе, любая беседа двух людей, в которой один дает другому какие-то жизненные советы по любой ситуации, формально можно назвать коучингом. Лицензировать такое – нонсенс. Государство просто создаст бюрократические препятствия для деятельности многих лиц, но никак не убережет граждан от "плохих" советов. Все равно каждый сам в итоге решает – кого слушать и как поступать, кому платить за советы, а кому – нет", – подытожил Сергей Уткин.

К аналогичному выводу специалист пришел ранее, рассуждая о возможности надавить на рычаг – и перекрыть тем самым подачу "ведьминой воды", охотно поставляемой казахстанцам гадалками, шаманами, целителями и прочим фольклорным элементом без документа: "Не надо представлять, что чиновники и депутаты – это как бы взрослые и умные дяди, а граждане – маленькие дети из детского сада, которых постоянно надо всему учить и от плохого ограждать".

В конечном итоге право на выбор остается у нас, но при нас же обязательства за разрешение его последствий. В частности – необходимость обращения с заявлением в полицию, если после очередного "трансформационного курса" трансформироваться удалось лишь в обманутого клиента без гроша в кармане.