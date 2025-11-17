По следам косолапого: почему медведи в Казахстане недостаточно изучены

В Казахстане заявляют о росте популяции медведей. Это ощущается и в повседневной жизни: косолапые все чаще попадают в фотоловушки, выходят на встречу к людям, нападают на домашний скот и разоряют пасеки. Zakon.kz узнал у ученого, как можно обезопасить тесное соседство человека и хищника.

На территории нашей страны обитает бурый медведь, который разделен на два подвида: тянь-шанский – внесен в Красную книгу РК и южносибирский – является объектом охоты.

Недавно Министерство экологии и природных ресурсов РК заявило, что численность бурого медведя существенно выросла – до 4,5 тыс. особей. Однако сами ученые пока не спешат делать какие-либо выводы и прогнозы.

34-летний Санжар Кантарбаев – младший научный сотрудник в Центре биоценологии и охотоведения Института зоологии РК. Он больше 10 лет занимается изучением медведей.

"Всегда интересовался этими зверями, решил их изучать, когда получил специальное образование биолога. Честно говоря, чем больше знакомлюсь с самыми большими хищниками, тем меньше они мне нравятся, но интерес к исследованию только растет. Медведи обитают в горах на юге и востоке Казахстана, а также на юго-востоке и в области Жетысу". Санжар Кантарбаев

Зоолог рассказал, что для изучения медведей в Казахстане используются фотоловушки с последующим математическим анализом. В перспективе планируют применять спутниковые ошейники и ДНК-мониторинг. Но пока всех эти средств нет и отчасти из-за этого казахстанские медведи не до конца изучены.

"Современные места обитания вида меняются в зависимости от наличия растительных и животных кормов, защитных и кормовых условий, а также от антропогенного воздействия. В основном медведи питаются растительными кормами, однако на Алтае ранней весной они охотятся на лосей и маралов, благодаря чему мяса в их рационе становится больше. Если бывает неурожай ягод и орехов, то медведи могут голодать и активно искать корм. Из-за сильного влияния человека на природу некоторые из них спускаются с гор в населенные пункты, нападают на домашний скот и разоряют пасеки, едят мусор на свалках и около туристических баз". Санжар Кантарбаев

Ученый признается, что за все эти годы он сумел хорошо изучить места обитания косолапого, его повадки и образ жизни. Но этих знаний недостаточно.

"Практически в каждом полевом выезде я встречаю медведей. В основном отправляюсь в экспедиции в Восточный Казахстан. Чтобы проследить какие-либо изменения, должны пройти долгие годы. Но проблемы остаются все те же, как и во всем мире, – сокращение мест обитаний. Чаще всего у нас идет выпас скота на территории, где обитают медведи, а также оставление там пищевых отходов туристами". Санжар Кантарбаев

В конфликте с дикой природой зачастую виноват человек, считает собеседник. Он признается, что много раз наблюдал свалки в местах, где обитают медведи. Они и заманивают непрошеных гостей в населенные пункты.

"Люди и медведи веками живут бок о бок и всегда будут антагонистами. Нужно правильно учиться управлять популяциями медведей, внедрять современные технологии и информировать население. Должна быть специальная государственная программа по менеджменту и охране бурого медведя. Даже в недавнем случае, когда осиротевшего медвежонка пришлось отправить в зоопарк, – такой оплошности можно было миновать. Существуют методики, позволяющие выращивать таких зверей и выпускать обратно в естественную среду. Такое практикуют в США, Канаде и России. У этого малыша были шансы остаться диким, но никто не стал им заниматься". Санжар Кантарбаев

Казахстанец активно изучает мировой опыт. Он уже побывал в Румынии и Норвегии.

"В Румынию мне стажировку организовало немецкое общество охраны природы NABU, а в Норвегию я поехал уже в рамках государственной программы от Института зоологии РК. Одной из задач стажировки было совершенствование навыков работы с данными дистанционного мониторинга, полученными с помощью фотоловушек в Алтайских горах Казахстана. Были проанализированы более 25 тыс. кадров с фотоловушек для оценки популяций различных видов млекопитающих, включая бурого медведя. Я сейчас активно сотрудничаю с норвежскими учеными, есть планы на совместное проекты в будущем. На самом деле к нашим медведям интерес огромный у международного сообщества". Санжар Кантарбаев

Пока медведей в ВКО давно не замечали. По словам Санжара Кантарбаева, они не попадались на фотоловушки позднее 29 октября. В это время там уже наступает настоящая зима и бывает много снега, поэтому большинство косолапых удобно расположились в своих берлогах.