Загадочные женские образы пишет художница из Тараза

Восхитительно, что в изобразительном искусстве нет слов, но иногда рисунки так много говорят за себя, а порой они полны загадок. Zakon.kz предлагает насладиться таинственными картинами художницы из Тараза.

Сауле Берденова жила и училась в российском городе Магнитогорске, окончила худграф и поняла, что ее любовь к живописи безгранична.

"В семье только я художница, но папа творческий человек, думаю, это я в него такая. Мама еще в детстве разглядела во мне талант и сразу с первого класса отдала в художественную школу. А там все пошло по нарастающей. Однако серьезное влияние на мое становление оказал преподаватель Александр Исаев, который открыл для меня мир авторской живописи. Сразу после окончания вуза я осознанно стала писать свои картины". Сауле Берденова

В настоящее время 33-летняя художница живет в Таразе. Она практикует много направлений в живописи, в частности, абстракцию и реализм, а иногда даже смешивает их. Краски тоже использует разные: масло, акрил, акварель.

"Мне моя профессия нравится за свободу самовыражения. Обожаю дарить людям приятные эмоции. Видя результат, они застывают и пытаются в своей голове собрать пазл, построить сюжеты, развернуть историю. Но прежде всего картины – это отражение души художника. Очень хочу, чтобы, глядя на мою работу, человек ощутил любовь и тепло. Наверное, поэтому они полны светлых оттенков". Сауле Берденова

Женщины – любимая тема на холсте Сауле Берденовой. Поскольку она сама является дочерью, женой и матерью, очень чтит семейные ценности. И намерена до сердец людей свое видение передать через творчество.

"У нашего народа очень богатая культура, красивая на визуал, с глубоким смыслом. И все это хочется расписать, передать новому поколению. Мои героини – отчасти я сама, но меня сильно вдохновляет мое окружение, много портретов и образов я писала именно со своих близких людей. Например, картину "Утро" я писала со своей подруги. Мне хотелось передать волшебство, состояние покоя. Бабочка на руке символизирует легкость, а на заднем плане я изобразила свои картины". Сауле Берденова

Художница поделилась, почему у некоторых ее героинь нет лица. В этом и кроется ее авторский стиль.

"Я не пишу лица на некоторых картинах, потому что хочу, чтобы каждый человек мог представить себя на месте персонажа, ведь я изображаю состояние, а не человека. Тело – это лишь оболочка, а что внутри, каждый может додумать по-своему". Сауле Берденова

Жительница Тараза предпочитает творить в тишине, чтобы была возможность сосредоточиться на процессе. Но не всегда это удается, поскольку у нее маленький ребенок – четырехлетняя дочь. Муза ее творчества.

"Идеи беру из жизненных ситуаций. Сложно найти образ, выбрать из сотен эскизов тот, что по душе. А самое интересное в том, чтобы реализовывать на холсте свою идею. Если все получается – вот это удовольствие. В любой профессии есть свои сложности, но везде есть возможности, не надо акцентировать внимание на негативном, нужно просто любить свое дело и двигаться вперед". Сауле Берденова

На создание одной картины у девушки уходит от трех дней до полугода. Все зависит от настроения, вдохновения и сложности сюжета. Цены на них⁠ – от 140 тыс. тенге. Однако художница намерена оттачивать мастерство и вместе с ним повышать ценность своего творчества.