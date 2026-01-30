Золотая пора: как и почему "громкий" желтый металл пришел на смену "тихой роскоши"

Совсем недавно в моде была аристократичная скромность. Не веселый разговор, а скорее спокойный шепот о сокровенном. Но вот настал 2026 год и перевернул все кверху дном. Заручившись поддержкой стилиста, Zakon.kz расскажет о том, как выдержать тонкую грань между трендом и безвкусицей.

Солнечные блики нынче умудрились ослепить собою все – от высоких подиумов и красных дорожек до мирового рынка драгоценных металлов, буквально заставив пересечься будто бы параллельные прямые моды и экономики.

Первая, на манер персонажей известной видеоигры, настойчиво твердит: "Нужно больше золота!". Вторая – методично фиксирует запрос и подсчитывает рост цен. Для понимания масштабов помешательства: в текущем году желтобокое угрожает достигнуть стоимости в 4 млн тенге за унцию (около 30 граммов. – Прим. ред.). По крайней мере, так считают аналитики. И казалось бы, при чем здесь Трамп?

Но вернемся к моде, которую, мы уже сказали, лихорадит "не меньше" товарки по несчастью. Дошло до того, что прелесть в изделиях с пробами разглядели даже зумеры, ранее презиравшие их как попахивающий бабушкиной шкатулкой мейнстрим. К примеру, китайская молодежь выбирает для себя драгоценности в виде персонажей аниме. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2025 году 62% китайцев в возрасте от 18 до 24 лет владели золотыми украшениями – значительный рост по сравнению с 37% в 2019 году, пишет "Жэньминь Жибао".

Впрочем, не все, что блестит, золото.

"Да, тенденция действительно существует. Но это не значит, что украшения цвета холодного металла перестали быть актуальными. Те, кто любит белое золото, серебро, медицинскую сталь, конечно же, могут продолжать носить свои любимые украшения. Но золото сейчас выходит на лидирующую позицию. И связано это с завершением эпохи "тихой роскоши". Потому что сейчас мы уже наигрались во все эти постпандемийные тенденции: когда мы были маленькие, тихие, скромные, были заперты по домам. В голове было много ограничений. Сейчас, напротив, мы делаем шаг в сторону проявления, это заметно во многих отраслях – том же дизайне интерьера, который стал отдаляться от минимализма. Яркие акценты вокруг, проявления креатива не могли не сказаться на настроении людей. А роскошные элементы из желтых металлов очень хорошо подчеркивают то самое богатство образа", – считает известный отечественный фэшн-стилист Мади Бекдаир.

Фото: pexels

Желающим присоединиться к роскошному движу специалист рекомендует при выборе украшений соблюдать закон соразмерности.

Фото: pexels

"Миниатюрное телосложение очень гармонично смотрится с достаточно изящными украшениями. Обладательницы более пышных форм, более "вкусных" форм должны не скромничать и выбирать украшения гипертрофированных размеров, украшения массивные, драматичные. При этом вы, конечно, можете отдавать предпочтение "ювелирке". Но все-таки не будем забывать слова Коко Шанель: "Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Те, у кого его нет, довольствуются золотом". Поэтому я бы рекомендовал людям, стремящимся быть современными, уделять внимание именно бижутерии".

Фото: pexels

Маст-хэвом сезона Бекдаир называет броши – их носим не в соло, а хотя бы дуэтом. Еще лучше – группой по 5-10 штук.

Фото: pexels

"Броши можно приколоть на лацкан, но куда оригинальнее "освежить" ими пальто, косухи, тренчи. Еще креативнее они смотрятся на головных уборах, брюках, вместо запонок на рукавах". Мади Бекдаир

И все же, пытаясь угнаться за трендами, не потеряйте по пути себя, настаивает стилист. Пусть аксессуары – неважно, золотые они или пластмассовые – рассказывают именно вашу историю языком символов, красок, фактур и форм. Что вы любите? К чему стремитесь? Без чего не мыслите собственной жизни? Ведь ваш образ – книга, которую кому-то будет очень интересно прочесть.