Удивительная тенденция: витамины подорожали, но покупать их стали больше

Казахстанцы стали покупать больше витаминов. За 11 месяцев прошлого года продажи выросли вдвое. Это рекорд за последние несколько лет. Многие берут, несмотря на подорожание. Заметно увеличилась стоимость не только импортных, но и отечественных витаминов. Ситуацию на рынке изучил Zakon.kz.

Казахстанцы стали активнее заботиться о своем иммунитете. На это указывают объемы продаж витаминов. Их покупали с января по ноябрь 2025-го намного больше, чем годом ранее. О необычной тенденции сообщил Finprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным аналитиков, за 11 месяцев 2025-го в Казахстане продали 381,1 тонны витаминов. Товарооборот увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такой спрос не фиксировали несколько лет. Пик был в ноябре, тогда раскупили почти 50 тонн витаминов. Положительную динамику наблюдали также в октябре и сентябре.

Жительница Алматы Алина Кусаинова периодически поддерживает организм витаминами. Чаще всего принимает импортные препараты группы B c магнием и цинком. Несколько дней назад девушка купила две упаковки и заметила, что цена существенно поднялась.

"В прошлом январе я эти витамины покупала за 3000 тенге, а сейчас они стоят почти шесть. То есть подорожали практические на 100%, хотя капсул в пачке больше не стало. А мне нужно пропить две упаковки. Значит, нужно платить 12 тысяч – это уже дороговато. Я все равно купила именно те витамины, которые назначила мой терапевт. Но если в следующий раз еще вдвое подорожают, буду брать более дешевые аналоги. Тратить такие деньги на витамины мне затруднительно", – сказала Алина.

В алматинских аптеках заметили увеличение спроса осенью. Фармацевты полагают, что жители основательно готовились к зиме, поэтому запасались витаминами. Вот только 2025-й год – не исключение. История повторяется ежегодно, уверяют специалисты.

"Да, к зиме витаминов стали покупать больше. Это началось где-то в ноябре. По крайней мере, я так заметила. Берут разные препараты: и заграничные, и казахстанские. Кстати, в нашей аптеке отечественные более ходовые – элементарно потому, что они дешевле. Также пользуются большим спросом российские. Европейские и американские тоже берут, но поменьше, а китайские совсем мало покупают. Я хочу сказать, что вот эта тенденция – покупать витамины перед зимой – не редкость. На самом деле такое происходит практически каждый год: не только осенью, но и весной. Понятное дело, у многих в эти сезоны авитаминоз. Некоторые ходят к врачам, они им выписывают. Иногда к нам приходят с конкретными назначениями, а бывает, зайдут и говорят, мол, мне нужен витамин С, производитель не имеет значения. Но в основном спрашивают, какие подешевле", – рассказала фармацевт Светлана.

За 2025 год фармпродукция подорожала на 13,6%. В аптеках говорят: цены подскочили абсолютно на все витамины. В первую очередь, конечно, на импортные. Логистика была и остается важной составляющей стоимости препаратов. Большую роль играет курс валют. А еще на ценниках сказывается маркировка.

Обязательной маркировке в Казахстане подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Маркировочный код содержит подробную информацию о медикаменте: наименование, производитель, дозировка и перемещение препарата от завода до потребителя. Это требуется для борьбы с подделками.

"Возьмем, к примеру, российские. Когда курс рубля растет, цена повышается автоматически. Товар из России нам продают в рублях и, соответственно, стоимость переводится в тенге. Скачок курса произошел – на ценах сразу отразилось. Тот же механизм действует с витаминами из Европы и Америки. Сумма подорожания зависит от самого препарата и его производителя: от 20 тенге и до тысячи доходит, но установленные предельные цены не превышаются", – сказала фармацевт Мадина.

Отечественные, естественно, дешевле импортных, но ненамного. При том, что у казахстанской фармацевтики отлаженная промышленная база, производство витаминов у нас пока еще на невысоком уровне, констатируют специалисты. Согласно данным Бюро нацстатистики, за 11 месяцев объем витаминной продукции, выпущенной нашими предприятиями, составил 2,9 тонны. По оценкам экспертов, для целой страны это мало.

Львиную долю витаминов к нам по-прежнему завозят из-за границы. С января по ноябрь прошлого года в Казахстан импортировали 386,5 тонны витаминных препаратов на 2,6 миллиарда долларов. То есть в 2,5 раза больше, если сравнивать с 2024-м.

Главными поставщиками витаминов являются США и Китай: в долях 41,6% и 39,6%, соответственно. При этом Поднебесная лидировала по объему в тоннах, что показывает высокую значимость с точки зрения масштаба поставок.

Одним из ключевых импортеров является Швейцария. Вес швейцарских витаминов в нашу республику за обсуждаемый период составил всего 107 килограммов, однако их стоимость была наибольшей – 117,2 миллиона долларов. Другой крупный поставщик – Германия. Оттуда в Казахстан доставили витаминизированную продукцию на 107,7 млн долларов.

Среди 20 стран, чьи витаминные комплексы можно увидеть на прилавках казахстанских аптек, Корея, Польша, Австрия и Бельгия. Многовекторная структура импорта расширяет ассортимент и минимизирует логистические риски.

Повышенный спрос на витамины среди казахстанцев в прошлом году закрывал почти весь импорт. Правда, часть товара все же оставалась. Излишки мы продавали другим государствам. Таможенная статистика подтверждает: с января по ноябрь 2025 года Казахстан реэкспортировал витаминную продукцию в Узбекистан и Таджикистан.

Добавим, что в 2025-м так называемая аптечная корзина в натуральном виде включала в себя 9,1% витаминов и биологически активных добавок, а вот в денежном выражении доля препаратов для поддержания иммунитета превысила 10%. Это свидетельствует о том, что казахстанцы стали покупать больше витаминов и БАДов, но чаще выбирать подешевле.

Кому надо принимать витамины

Некоторым они действительно не помешают, например:

людям, которые не едят мясо;

тем, кто редко гуляет на свежем воздухе;

пожилым;

пациентам после операций;

страдающим анемией и слабостью.

Как понять, что вам не хватает витаминов

Постоянно чувствуете усталость, часто болеете, теряете вес или вас беспокоят другие симптомы – это повод обратиться в поликлинику. Обследование определит, есть ли у вас дефицит витаминов.

Витаминные комплексы не компенсируют вредные привычки, неполный рацион и недостаток сна. Нельзя заменить добавками и физическую активность, подчеркивают врачи.

Избыток витаминов вреден для организма

Стоит отметить, что любые витаминные препараты могут вызвать раздражение слизистой желудка и пищевую аллергию. Самостоятельный прием витаминов может подпортить здоровье. Особенно тем, у кого есть хронические заболевания.

Например, витамин С способен повысить артериальное давление, поэтому гипертоникам и пациентам с диабетом он противопоказан. Компонент D в больших количествах нарушает работу почек и сердца. Витамин А в высоких дозах может вызывать тошноту, головные боли и даже навредить печени, а у беременных привести к врожденным порокам развития плода. B6 при длительном приеме повреждает нервные окончания и провоцирует онемение рук и ног.

Перед покупкой витаминно-минеральных комплексов необходимо проконсультироваться с врачом.