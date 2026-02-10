Казахская кухня как культурный код: жительница Тараза делает национальные блюда понятными всему миру

Казахская национальная кухня все чаще привлекает внимание не только в стране, но и за ее пределами. Свой вклад в ее популяризацию вносит 27-летняя жительница Тараза Акбота – мама троих детей и автор YouTube-канала, сообщает Zakon.kz.

Свой канал она создала еще в 2017 году и за это время опубликовала более 520 видео о национальных блюдах казахского народа. По словам автора проекта, он с самого начала задумывался не просто как сборник рецептов, а как культурная платформа, рассказывающая о традициях, гостеприимстве и атмосфере казахского дастархана.

Фото: из личного архива Акботы Ахан

Акбота рассказывает о том, как приготовить қарын бұрме, сірне, баранину на костре и в тандыре, көмбеш нан, нан салма и даже борщ по-казахски.

"Мой канал появился из желания популяризировать казахскую кухню. На YouTube много контента о кухнях других стран, но качественного контента о нашей кухне было мало. Я уверена, что казахская кухня заслуживает мирового внимания. Уже за первые две недели на канал подписалось более 1000 человек, что стало для меня сильной мотивацией продолжать". Кулинарный блогер Акбота Ахан

Первое видео появилось спонтанно и сразу завирусилось в Сети. Акбота готовила традиционное блюдо ет асу, а муж предложил снять процесс на камеру. Ролик смонтировали и выложили в Сеть. Классический рецепт, к удивлению, не оставил зрителей равнодушными. Он собрал 2,5 миллиона просмотров и более тысячи восторженных комментариев.

"Счастья и здоровья этой казахской семье, мира и добра", "Очень приятно смотреть, не спеша и красиво приготовила хозяюшка. Мира и добра вам", "Молодец, умница, уважает наше, все очень коротко и доступно", – написали пользователи Сети.

Самым любимым видеороликом Акбота называет ролик про қуырдақ, который в ее семье приготовили ко Дню Победы. Праздничное блюдо готовили в большом казане на улице.

Это древнее казахское жаркое из мяса и субпродуктов. Считается, что его история восходит к XV веку и связана с традициями кочевников. Название происходит от тюркского слова "қуыру" (жарить), что буквально означает "жаркое". По традиции қуырдақ готовят из свежих потрохов (печень, сердце, легкие, почки) сразу после забоя скота, чтобы на скорую руку накормить гостей и участников разделки туши. Это блюдо считается быстрым угощением и наиболее популярно осенью и зимой, когда казахи заготавливают соғым. Есть множество способов его приготовления, включая "бал қуырдақ" – мясо в сметане и вариации с добавлением картофеля.

Еще одно атмосферное видео – о том, как приготовить лепешки из пшеничной муки, или по-другому таба-нан. Традиционно их готовят в двух глиняных сковородах, которые засыпают раскаленным кизяком или углем, но в городских условиях сложно соблюсти этот момент и можно воспользоваться чугунными сковородами и обычной духовкой, разогретой до 200-220 градусов, советует автор канала.

А однажды в гости к семье Акботы попал Кайрат Нуртас. Гостя, конечно же, как подобает, встретили бешбармаком и по-казахски щедрым дастарханом, который плавно перетек в импровизированный домашний концерт с участием эстрадной звезды.

Акбота отмечает, что часто получает сообщения от зрителей из-за рубежа. Люди пишут, что ее видео возвращают их в детство, напоминают о доме и родных. По ее словам, в такие моменты становится понятно: речь идет уже не только о еде, а о сохранении культурного кода.

Один из распространенных мифов, который Акбота стремится разрушить, – представление о казахской кухне как о тяжелой и однообразной. По ее словам, при правильном подходе и качественных продуктах она может быть сбалансированной, полезной и разнообразной.

Особое место в ее рассказах занимают блюда, которые, по мнению блогера, сегодня незаслуженно забыты: разные виды куырдака, традиционные бульоны, сушеное мясо. Эти позиции редко встречаются в ресторанах, но остаются важной частью национальной гастрономии.

В одном из видео Акбота рассказывает о том, как в ее доме готовится масштабный бешбармак для большого количества гостей. В огромном казане было приготовлено 60 кг отборного мяса. Она раскрыла секреты самого вкусного теста для бешбармака, а еще показала атмосферу подготовки и радость встречи близких людей – за столом звучали казахские песни.

"Это видео о жизни обычной казахской семьи без прикрас. Деревенская жизнь учит нас ценить простые моменты: запах дыма от костра, вкус домашней еды и тепло родного очага. Это видео – наш подарок всем, кто скучает по дому или хочет познакомиться с традициями Казахстана". Кулинарный блогер Акбота Ахан

Создательница канала прокомментировала и недавние мировые рейтинги, в которых казахская кухня оказалась среди аутсайдеров. С такой оценкой блогер категорически не согласна. По ее мнению, подобные списки часто формируются без глубокого погружения в контекст и реальные традиции национальной кухни.

"Казахскую кухню нередко оценивают поверхностно – по ограниченному набору блюд или по не самым удачным ресторанным интерпретациям. Но если смотреть на нее через призму традиций, качества продуктов и культуры гостеприимства, это очень сильная и самобытная кухня". Кулинарный блогер Акбота Ахан

Акбота убеждена, что проблема не в самих блюдах, а в том, как они представлены миру. Именно поэтому она делает ставку на живой, аутентичный формат без постановки – чтобы показать казахскую кухню такой, какой она является в повседневной жизни: щедрой, простой и глубокой по смыслу.

По ее словам, интерес иностранной аудитории к контенту о национальной еде лишь подтверждает: казахская кухня может быть понятной и привлекательной без адаптации под чужие стандарты.

"Когда люди видят процесс, традиции и атмосферу, у них меняется восприятие. И никакие рейтинги уже не кажутся окончательной истиной. Еда – это самый простой и честный способ понять культуру и характер народа". Кулинарный блогер Акбота Ахан

И, судя по реакции сотен тысяч зрителей, кулинарный язык понятен без перевода.

Отличительной чертой казахского гостеприимства всегда был богатый дастархан. Традиции теплого приема гостей и щедрого застолья соблюдаются в стране и по сей день. Каждое блюдо имеет свою собственную историю, предназначение и даже повод для приготовления.