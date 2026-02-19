Лаймберри: трендовая сладость, которая обгоняет фастфуд по калориям

Соцсети захватил новый сладкий тренд – лаймберри. Яркая сублимированная клубника в лаймовой глазури продается как идеальный подарок к праздникам. Но за модной оболочкой скрывается десерт с внушительной дозой сахара. Zakon.kz выяснил, насколько такая сладость может навредить здоровью.

Каждый год витрины магазинов переживают очередную гастрономическую революцию. Если клубника в шоколаде стала незыблемой классикой, которая прижилась как милый и вкусный презент, то мини-ананасы ушли на второй план, как и виноград с загадочным названием шайн мускат, который в свое время стоил как путевка на море. И вот теперь – лаймберри. Ягода, которая выглядит так, будто ее окунули в неоновую глазурь, и на вкус напоминает концентрированный сахар с легким намеком на лайм, а еще попахивает кариесом и отлетевшей пломбой.

Когда и зачем появилась новая сладость

Перед Днем всех влюбленных маркетплейсы и соцсети буквально заполонила эта специфичная клубника. Фото идеальные, упаковка подарочная, и отзывы восторженные. Но если убрать маркетинг и красивые фильтры, что же такое лаймберри на самом деле?

Если перевести хайп на язык технологий, лаймберри – это сублимированная клубника в глянцевой глазури. Сублимация – это когда сначала из ягоды выселяют почти всю влагу. В процессе сублимации она становится невесомой, хрустящей и концентрированной, что-то отдаленно напоминающей чипсы. Затем наступает кондитерская магия: ягоду укутывают в сладкую оболочку на основе сахара и белого шоколада, добавляют аромат лайма, который, спойлер, иногда остается где-то на уровне идеи. В итоге перед нами не столько ягода, сколько эффектная конфета, просто в очень убедительном клубничном образе.

Отсюда вытекает вопрос, насколько пагубно это влияет на зубы и эмаль. На этот вопрос нам ответил кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор и заведующий кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Руслан Кульманбетов.

Поскольку это концентрат, по сути, высушенная клубника, в ней сохраняются органические кислоты. А любая кислота негативно влияет на эмаль зубов. Поэтому важно соблюдать меру: не злоупотреблять таким продуктом и не включать его в рацион на постоянной основе. Все-таки предпочтение лучше отдавать свежим фруктам, ведь в них сохраняется больше витаминов. Кроме того, чтобы усилить вкус и продлить срок хранения, в сублимированную клубнику нередко добавляют сахар и усилители вкуса, что также неблагоприятно сказывается на состоянии зубной эмали", – поясняет стоматолог.

Сколько килокалорий в такой зеленой клубнике

Мы решили подойти к тренду с калькулятором и выяснить, сколько же калорий скрывается в этих "ягодах". Задача оказалась не из легких. На большинстве карточек товара ни слова о килокалориях на 100 граммов. Будто сладость существует вне КБЖУ (это аббревиатура, обозначающая калории, белки, жиры и углеводы).

Но все же цифры нашлись и немного шокировали нас. Внимание, 570 килокалорий на 100 граммов. Для сравнения, в популярном бургере на те же 100 граммов 226 ккал. Иными словами, хрустящая ягодка в глазури по энергетической плотности легко обгоняет фастфуд. Так что, прежде чем считать лаймберри легким и почти фруктовым перекусом, стоит помнить, что пара новомодных конфет может сказать вам привет, свисая с ваших боков.

Насколько пагубно это влияет на организм, рассказала врач-терапевт, сертифицированный диетолог, магистр медицинских наук в области питания человека и член Американского общества питания Алмагуль Ержекенова.

"Свежая клубника – продукт с низким гликемическим индексом и невысокой гликемической нагрузкой. За счет большого количества воды и клетчатки она медленно усваивается и не провоцирует резких скачков сахара в крови. При сублимации картина меняется. Влага уходит, и на каждый грамм продукта приходится больше природных сахаров. Ягода становится легкой, хрустящей и компактной, ее проще и быстрее съесть. В итоге человек незаметно потребляет больше "эквивалента" свежей клубники за один раз", – объясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Формально гликемический индекс может не вырасти значительно, но гликемическая нагрузка фактической порции увеличивается просто потому, что объем потребления становится выше.

"Если же к сублимированной ягоде добавляют глазурь или шоколад, в составе появляются свободные сахара и дополнительные жиры. Это заметно повышает калорийность и усиливает метаболическую нагрузку. В таком виде продукт уже корректнее сравнивать не с фруктом, а с кондитерским изделием". Алмагуль Ержекенова

Стоматологи предупреждают: такие сладости особенно агрессивны для зубов. Пористая структура сублимированной ягоды буквально впитывает глазурь.

"Глазурь – это липкая масса на основе глюкозы и сахара в чистом виде. В сочетании с кислотами, которые сохраняются в сублимированной ягоде, получается двойной удар по эмали зубов. Глюкоза создает благоприятную среду для размножения бактерий, а они в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие эмаль. Кроме того, глазурь, как карамель, прилипает к поверхности зубов и дольше удерживается на ней, усиливая риск развития кариеса", – рассказывает стоматолог Руслан Кульманбетов.

Врач рекомендует внимательно относиться к порциям сублимированной клубники и не злоупотреблять этим продуктом.

При этом назвать лаймберри "абсолютным злом" тоже нельзя. В сублимированной клубнике действительно сохраняется часть витамина С и антиоксидантов. Проблема не в самой ягоде, а в количестве, и в глазури, которая превращает полезный продукт в десерт.

"Сублимированные продукты легкие по весу, объемные на вид и хрустящие. Поэтому их едят быстро и почти незаметно, а из-за отсутствия воды чувство насыщения выражено слабее. В итоге можно съесть объем, эквивалентный целой миске свежих ягод, не отдавая себе в этом отчета. Если добавлена глазурь, калорийность уже сопоставима с полноценным десертом. Продукт кажется легким и полезным, но его реальная энергетическая ценность часто недооценивается", – говорит диетолог.

Как и с любым сладким трендом, все упирается в меру. Пара ягод после основного приема пищи вряд ли нанесет серьезный вред. А вот коробка за вечер – уже испытание для зубов и пищеварения.

Кому стоит быть осторожным с таким десертом, рассказала Айгуль Ержекенова.

Детям. Из-за высокой плотности сахаров формируется привычка к концентрированно сладкому вкусу, а также повышается риск переедания.

Из-за высокой плотности сахаров формируется привычка к концентрированно сладкому вкусу, а также повышается риск переедания. Людям с инсулинорезистентностью, преддиабетом или диабетом . Даже при относительно низком гликемическом индексе свежей клубники итоговая гликемическая нагрузка может существенно расти за счет количества и добавленных сахаров.

. Даже при относительно низком гликемическом индексе свежей клубники итоговая гликемическая нагрузка может существенно расти за счет количества и добавленных сахаров. Людям с чувствительным ЖКТ. Концентрированная фруктовая клетчатка и органические кислоты могут провоцировать вздутие и дискомфорт при больших объемах.

Тренды меняются быстрее, чем сторис в ленте. Сегодня лаймберри, завтра еще что-то яркое, хрустящее и очень химически насыщенное. Но пока мы охотимся за эффектными новинками, важно не потерять куда более ценные вещи: здоровье, здравый смысл и умение читать состав мелким шрифтом. Мода проходит, а вот эмаль не отрастает заново, так же как и у желудка есть лимит на эксперименты.

Поэтому пробовать можно, но в погоне за сладкими трендами все-таки лучше сохранять холодную голову и теплую улыбку. Желательно здоровую.