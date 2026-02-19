Какое время года выбрать для ремонта, чтобы сэкономить

Ремонт как авиабилет: сегодня одна цена, через месяц совсем другая. Те же стены, те же метры, но разный сезон, и смета вдруг худеет или, наоборот, набирает лишние нули. Zakon.kz решил разобраться, в какое время года ремонт обходится дешевле и какие тренды сейчас задают настроение дому.

Ремонт – это всегда немного авантюра. Он начинается с вдохновения, проходит через сомнения и никогда не кончается. Как многие говорят, ремонт можно начать, но закончить – никогда. Его можно только прекратить. Но давайте отбросим эмоции и попробуем посмотреть на вопрос трезво, ремонт – это математика и логика. И здесь время года играет куда большую роль, чем кажется на первый взгляд.

Времена года

Ремонтный сезон традиционно начинается с теплой весны и длится до первых холодов. Именно в этот период рынок наиболее активен: комфортная погода, удобные условия для работ и широкий выбор специалистов делают его оптимальным временем для старта. Но если в приоритете не только удобство, а и выгода, стоит присмотреться к "несезону".

Корреспондент поговорила с дизайнером, 3D-визуализатором Снежаной Толкачевой, которая рассказала, когда можно сократить траты на ремонт:

"Зима, особенно январь и февраль, часто позволяет сократить бюджет за счет снижения спроса, более гибких условий от подрядчиков и акций на материалы", – говорит дизайнер Снежана Толкачева.

Если коротко по сезонам: Весна Начало высокого сезона. Спрос растет, мастера заняты.

Комфортный климат для работ, материалы быстро сохнут.

Цены выше из-за ажиотажа. Лето Пик сезона и самое удобное время для масштабных работ.

Идеальные погодные условия, быстрые процессы.

Самые высокие расценки и минимум скидок. Осень Спрос постепенно снижается, больше гибкости в переговорах.

Появляются акции на материалы.

Разумный компромисс между ценой и условиями. Зима Низкий сезон, особенно январь-февраль.

Проще получить скидки и выбрать сильную команду.

Экономия по сравнению с летом может достигать 15-25%.

Что будет модно в этом сезоне

Сегодня, по мнению дизайнера, главный тренд этого сезона – принцип "уют плюс материал". Вместо простых и слишком гладких текстур все чаще выбирают сложные тактильные поверхности, к которым хочется прикоснуться: интересную плитку, натуральное дерево, керамику, качественный текстиль. Интерьер должен не выглядеть "выглаженной картинкой", а создавать ощущение тепла и живого пространства.

"Второй важный вектор – максимум функциональности вместо пустого декора. Дом обязан быть не только красивым, но и рабочим, эргономичным. Дизайнер продумывает каждый сантиметр, чтобы пространство было удобным для жизни и при этом эстетичным. И конечно, качество остается базой. Лучше выбирать износостойкие, "дышащие" и безопасные для здоровья материалы. Это инвестиция в комфорт на годы", – объясняет Снежана Толкачева.

А вот минимализм без сложных фактур уже можно назвать устаревшим. Он выглядит слишком простым и заезженным. Такой подход уместен для временного ремонта или квартиры под аренду, но для постоянной жизни стоит немного "заморочиться" и сделать по-настоящему красиво и продуманно. Но опять же все зависит исключительно от вашего вкуса и предпочтений.

"Заказчики часто приходят с подборками картинок из интернета. С готовыми идеями и ожиданиями. Задача дизайнера заключается в том, чтобы приехать на объект, оценить реальные условия, пожелания клиента и уже на основе этого создать рабочую базу проекта. Планировка всегда адаптируется под конкретные метры, потому что то, что красиво смотрится на картинке, не всегда корректно и удобно работает в реальной жизни". Снежана Толкачева

Также, по словам дизайнера, часто приходится корректировать освещение. Не все выбранные источники света в итоге дают комфортный результат, поэтому сценарии освещения нередко дорабатываются уже в процессе проектирования или реализации.

Из чего складывается сумма

Мы часто заходим в строительный магазин со спокойной душой. Ну что там может обойтись дорого: банка краски за 1000 тенге, валик и кисть по 500, мелочи. Но стоит углубиться в процесс, и выясняется, что к краске добавляется грунтовка, к валику – запасные насадки, к кистям – малярная лента, пленка, шпатели, уголки… И вот чек уже тянется длиннее списка покупок к Новому году, а итоговая сумма ощущается как покупка авто с пробегом.

"Основная стоимость ремонта чаще всего складывается из инженерных коммуникаций, качественного освещения и системы управления светом. Например, если заказчик подключает "умный дом", это сразу закладывает дополнительный бюджет. Сюда же относится штукатурка и выравнивание стен", – поясняет Снежана Толкачева.

Также значительную часть бюджета составляют:

плинтусы,

стыковка напольных покрытий,

дверные откосы,

керамическая плитка и ее укладка,

полы.

"Чем качественнее напольное покрытие, тем оно дороже, но это оправдано. По полу мы ходим каждый день, и он должен быть износостойким. Чаще всего заказчики недооценивают бюджет именно на освещение. Многие думают, что достаточно повесить одну люстру в большой комнате, но на практике этого совершенно недостаточно. Чтобы интерьер выглядел качественно и был комфортным, всегда нужно продумывать сценарии освещения", – говорит дизайнер, 3D-визуализатор.

Еще одна статья расходов, которую часто недооценивают, – это покраска стен и материалы для отделки поверхностей. Более бюджетные варианты со временем дают о себе знать: появляются дефекты, и в итоге приходится переделывать, что снова отражается на бюджете.

Также дизайнер рассказала, что ремонт в новой квартире в ЖК обойдется дешевле, чем в старом доме.

"В старой квартире ремонт нередко выходит дороже, потому что он включает в себя демонтаж старых покрытий и решение коммуникационных проблем. Это может быть замена проводки, счетчиков, вентиляции, установка кондиционеров. Все это часто приходится полностью переделывать под нового жильца. Также в старом фонде практически всегда встает вопрос выравнивания поверхностей и возможной перепланировки", – говорит Снежана Толкачева.

Ремонт – это всегда испытание. Для терпения, отношений и, самое главное, для банковской карты. Он проверяет нас на прочность: шумом по утрам, бесконечными выборами оттенков и рисунков обоев, внезапными расходами, которые появляются в самое неподходящее время. Морально – сложно, и финансово ощутимо.

Но через это проходят все. И каждый раз за пылью, сомнениями и цифрами в смете рождается дом, который становится по-настоящему вашим. А значит, все это было не зря.