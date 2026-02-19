Какое время года выбрать для ремонта, чтобы сэкономить
Ремонт – это всегда немного авантюра. Он начинается с вдохновения, проходит через сомнения и никогда не кончается. Как многие говорят, ремонт можно начать, но закончить – никогда. Его можно только прекратить. Но давайте отбросим эмоции и попробуем посмотреть на вопрос трезво, ремонт – это математика и логика. И здесь время года играет куда большую роль, чем кажется на первый взгляд.
Времена года
Ремонтный сезон традиционно начинается с теплой весны и длится до первых холодов. Именно в этот период рынок наиболее активен: комфортная погода, удобные условия для работ и широкий выбор специалистов делают его оптимальным временем для старта. Но если в приоритете не только удобство, а и выгода, стоит присмотреться к "несезону".
Корреспондент поговорила с дизайнером, 3D-визуализатором Снежаной Толкачевой, которая рассказала, когда можно сократить траты на ремонт:
"Зима, особенно январь и февраль, часто позволяет сократить бюджет за счет снижения спроса, более гибких условий от подрядчиков и акций на материалы", – говорит дизайнер Снежана Толкачева.
Если коротко по сезонам:
Весна
- Начало высокого сезона. Спрос растет, мастера заняты.
- Комфортный климат для работ, материалы быстро сохнут.
- Цены выше из-за ажиотажа.
Лето
- Пик сезона и самое удобное время для масштабных работ.
- Идеальные погодные условия, быстрые процессы.
- Самые высокие расценки и минимум скидок.
Осень
- Спрос постепенно снижается, больше гибкости в переговорах.
- Появляются акции на материалы.
- Разумный компромисс между ценой и условиями.
Зима
- Низкий сезон, особенно январь-февраль.
- Проще получить скидки и выбрать сильную команду.
- Экономия по сравнению с летом может достигать 15-25%.
Что будет модно в этом сезоне
Сегодня, по мнению дизайнера, главный тренд этого сезона – принцип "уют плюс материал". Вместо простых и слишком гладких текстур все чаще выбирают сложные тактильные поверхности, к которым хочется прикоснуться: интересную плитку, натуральное дерево, керамику, качественный текстиль. Интерьер должен не выглядеть "выглаженной картинкой", а создавать ощущение тепла и живого пространства.
"Второй важный вектор – максимум функциональности вместо пустого декора. Дом обязан быть не только красивым, но и рабочим, эргономичным. Дизайнер продумывает каждый сантиметр, чтобы пространство было удобным для жизни и при этом эстетичным. И конечно, качество остается базой. Лучше выбирать износостойкие, "дышащие" и безопасные для здоровья материалы. Это инвестиция в комфорт на годы", – объясняет Снежана Толкачева.
А вот минимализм без сложных фактур уже можно назвать устаревшим. Он выглядит слишком простым и заезженным. Такой подход уместен для временного ремонта или квартиры под аренду, но для постоянной жизни стоит немного "заморочиться" и сделать по-настоящему красиво и продуманно. Но опять же все зависит исключительно от вашего вкуса и предпочтений.
"Заказчики часто приходят с подборками картинок из интернета. С готовыми идеями и ожиданиями. Задача дизайнера заключается в том, чтобы приехать на объект, оценить реальные условия, пожелания клиента и уже на основе этого создать рабочую базу проекта. Планировка всегда адаптируется под конкретные метры, потому что то, что красиво смотрится на картинке, не всегда корректно и удобно работает в реальной жизни".Снежана Толкачева
Также, по словам дизайнера, часто приходится корректировать освещение. Не все выбранные источники света в итоге дают комфортный результат, поэтому сценарии освещения нередко дорабатываются уже в процессе проектирования или реализации.
Из чего складывается сумма
Мы часто заходим в строительный магазин со спокойной душой. Ну что там может обойтись дорого: банка краски за 1000 тенге, валик и кисть по 500, мелочи. Но стоит углубиться в процесс, и выясняется, что к краске добавляется грунтовка, к валику – запасные насадки, к кистям – малярная лента, пленка, шпатели, уголки… И вот чек уже тянется длиннее списка покупок к Новому году, а итоговая сумма ощущается как покупка авто с пробегом.
"Основная стоимость ремонта чаще всего складывается из инженерных коммуникаций, качественного освещения и системы управления светом. Например, если заказчик подключает "умный дом", это сразу закладывает дополнительный бюджет. Сюда же относится штукатурка и выравнивание стен", – поясняет Снежана Толкачева.
Также значительную часть бюджета составляют:
- плинтусы,
- стыковка напольных покрытий,
- дверные откосы,
- керамическая плитка и ее укладка,
- полы.
"Чем качественнее напольное покрытие, тем оно дороже, но это оправдано. По полу мы ходим каждый день, и он должен быть износостойким. Чаще всего заказчики недооценивают бюджет именно на освещение. Многие думают, что достаточно повесить одну люстру в большой комнате, но на практике этого совершенно недостаточно. Чтобы интерьер выглядел качественно и был комфортным, всегда нужно продумывать сценарии освещения", – говорит дизайнер, 3D-визуализатор.
Еще одна статья расходов, которую часто недооценивают, – это покраска стен и материалы для отделки поверхностей. Более бюджетные варианты со временем дают о себе знать: появляются дефекты, и в итоге приходится переделывать, что снова отражается на бюджете.
Также дизайнер рассказала, что ремонт в новой квартире в ЖК обойдется дешевле, чем в старом доме.
"В старой квартире ремонт нередко выходит дороже, потому что он включает в себя демонтаж старых покрытий и решение коммуникационных проблем. Это может быть замена проводки, счетчиков, вентиляции, установка кондиционеров. Все это часто приходится полностью переделывать под нового жильца. Также в старом фонде практически всегда встает вопрос выравнивания поверхностей и возможной перепланировки", – говорит Снежана Толкачева.
Ремонт – это всегда испытание. Для терпения, отношений и, самое главное, для банковской карты. Он проверяет нас на прочность: шумом по утрам, бесконечными выборами оттенков и рисунков обоев, внезапными расходами, которые появляются в самое неподходящее время. Морально – сложно, и финансово ощутимо.
Но через это проходят все. И каждый раз за пылью, сомнениями и цифрами в смете рождается дом, который становится по-настоящему вашим. А значит, все это было не зря.