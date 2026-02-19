#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Статьи

Какое время года выбрать для ремонта, чтобы сэкономить

в какое время года выгоднее делать ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:31 Фото: freepik
Ремонт как авиабилет: сегодня одна цена, через месяц совсем другая. Те же стены, те же метры, но разный сезон, и смета вдруг худеет или, наоборот, набирает лишние нули. Zakon.kz решил разобраться, в какое время года ремонт обходится дешевле и какие тренды сейчас задают настроение дому.

Ремонт – это всегда немного авантюра. Он начинается с вдохновения, проходит через сомнения и никогда не кончается. Как многие говорят, ремонт можно начать, но закончить – никогда. Его можно только прекратить. Но давайте отбросим эмоции и попробуем посмотреть на вопрос трезво, ремонт – это математика и логика. И здесь время года играет куда большую роль, чем кажется на первый взгляд.

Времена года

Ремонтный сезон традиционно начинается с теплой весны и длится до первых холодов. Именно в этот период рынок наиболее активен: комфортная погода, удобные условия для работ и широкий выбор специалистов делают его оптимальным временем для старта. Но если в приоритете не только удобство, а и выгода, стоит присмотреться к "несезону".

Корреспондент поговорила с дизайнером, 3D-визуализатором Снежаной Толкачевой, которая рассказала, когда можно сократить траты на ремонт:

"Зима, особенно январь и февраль, часто позволяет сократить бюджет за счет снижения спроса, более гибких условий от подрядчиков и акций на материалы", – говорит дизайнер Снежана Толкачева.

Если коротко по сезонам:

Весна

  • Начало высокого сезона. Спрос растет, мастера заняты.
  • Комфортный климат для работ, материалы быстро сохнут.
  • Цены выше из-за ажиотажа.

Лето

  • Пик сезона и самое удобное время для масштабных работ.
  • Идеальные погодные условия, быстрые процессы.
  • Самые высокие расценки и минимум скидок.

Осень

  • Спрос постепенно снижается, больше гибкости в переговорах.
  • Появляются акции на материалы.
  • Разумный компромисс между ценой и условиями.

Зима

  • Низкий сезон, особенно январь-февраль.
  • Проще получить скидки и выбрать сильную команду.
  • Экономия по сравнению с летом может достигать 15-25%.

Что будет модно в этом сезоне

Сегодня, по мнению дизайнера, главный тренд этого сезона – принцип "уют плюс материал". Вместо простых и слишком гладких текстур все чаще выбирают сложные тактильные поверхности, к которым хочется прикоснуться: интересную плитку, натуральное дерево, керамику, качественный текстиль. Интерьер должен не выглядеть "выглаженной картинкой", а создавать ощущение тепла и живого пространства.

"Второй важный вектор – максимум функциональности вместо пустого декора. Дом обязан быть не только красивым, но и рабочим, эргономичным. Дизайнер продумывает каждый сантиметр, чтобы пространство было удобным для жизни и при этом эстетичным. И конечно, качество остается базой. Лучше выбирать износостойкие, "дышащие" и безопасные для здоровья материалы. Это инвестиция в комфорт на годы", – объясняет Снежана Толкачева.

А вот минимализм без сложных фактур уже можно назвать устаревшим. Он выглядит слишком простым и заезженным. Такой подход уместен для временного ремонта или квартиры под аренду, но для постоянной жизни стоит немного "заморочиться" и сделать по-настоящему красиво и продуманно. Но опять же все зависит исключительно от вашего вкуса и предпочтений.

"Заказчики часто приходят с подборками картинок из интернета. С готовыми идеями и ожиданиями. Задача дизайнера заключается в том, чтобы приехать на объект, оценить реальные условия, пожелания клиента и уже на основе этого создать рабочую базу проекта. Планировка всегда адаптируется под конкретные метры, потому что то, что красиво смотрится на картинке, не всегда корректно и удобно работает в реальной жизни".Снежана Толкачева

Также, по словам дизайнера, часто приходится корректировать освещение. Не все выбранные источники света в итоге дают комфортный результат, поэтому сценарии освещения нередко дорабатываются уже в процессе проектирования или реализации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:31
Модно, стильно… вредно: вся правда о диффузорах

Из чего складывается сумма

Мы часто заходим в строительный магазин со спокойной душой. Ну что там может обойтись дорого: банка краски за 1000 тенге, валик и кисть по 500, мелочи. Но стоит углубиться в процесс, и выясняется, что к краске добавляется грунтовка, к валику – запасные насадки, к кистям – малярная лента, пленка, шпатели, уголки… И вот чек уже тянется длиннее списка покупок к Новому году, а итоговая сумма ощущается как покупка авто с пробегом.

"Основная стоимость ремонта чаще всего складывается из инженерных коммуникаций, качественного освещения и системы управления светом. Например, если заказчик подключает "умный дом", это сразу закладывает дополнительный бюджет. Сюда же относится штукатурка и выравнивание стен", – поясняет Снежана Толкачева.

Также значительную часть бюджета составляют:

  • плинтусы,
  • стыковка напольных покрытий,
  • дверные откосы,
  • керамическая плитка и ее укладка,
  • полы.
"Чем качественнее напольное покрытие, тем оно дороже, но это оправдано. По полу мы ходим каждый день, и он должен быть износостойким. Чаще всего заказчики недооценивают бюджет именно на освещение. Многие думают, что достаточно повесить одну люстру в большой комнате, но на практике этого совершенно недостаточно. Чтобы интерьер выглядел качественно и был комфортным, всегда нужно продумывать сценарии освещения", – говорит дизайнер, 3D-визуализатор.

Еще одна статья расходов, которую часто недооценивают, – это покраска стен и материалы для отделки поверхностей. Более бюджетные варианты со временем дают о себе знать: появляются дефекты, и в итоге приходится переделывать, что снова отражается на бюджете.

Также дизайнер рассказала, что ремонт в новой квартире в ЖК обойдется дешевле, чем в старом доме.

"В старой квартире ремонт нередко выходит дороже, потому что он включает в себя демонтаж старых покрытий и решение коммуникационных проблем. Это может быть замена проводки, счетчиков, вентиляции, установка кондиционеров. Все это часто приходится полностью переделывать под нового жильца. Также в старом фонде практически всегда встает вопрос выравнивания поверхностей и возможной перепланировки", – говорит Снежана Толкачева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:31
Дом с характером: как казахстанцы пишут свою историю через интерьер

Ремонт – это всегда испытание. Для терпения, отношений и, самое главное, для банковской карты. Он проверяет нас на прочность: шумом по утрам, бесконечными выборами оттенков и рисунков обоев, внезапными расходами, которые появляются в самое неподходящее время. Морально – сложно, и финансово ощутимо.

Но через это проходят все. И каждый раз за пылью, сомнениями и цифрами в смете рождается дом, который становится по-настоящему вашим. А значит, все это было не зря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Какие наряды будут в тренде на Новый год – стилист рассказал, как выбрать образ
19:02, 14 ноября 2025
Какие наряды будут в тренде на Новый год – стилист рассказал, как выбрать образ
От скромности до шика: сколько денег тратят казахстанцы на украшение домов к Новому году
16:46, 29 декабря 2023
От скромности до шика: сколько денег тратят казахстанцы на украшение домов к Новому году
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
17:40, 25 ноября 2024
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
16:43, Сегодня
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
16:28, Сегодня
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
16:14, Сегодня
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
15:56, Сегодня
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: