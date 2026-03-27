Неочевидные маршруты вместо "диванного туризма": самые популярные локации в области Абай

Какие локации и маршруты в области Абай самые популярные? 9 из 10 человек вспоминают бывший испытательный полигон, урочище Жидебай, священную пещеру Коныр-Аулие и озеро Алаколь. Какие еще места могут удивить и лучше YouTube рассказать об истории Казахстана – в материале Zakon.kz.

Благодаря семейскому энтузиасту Владимиру Боровинскому в регионе набирают популярность неочевидные маршруты по следам древних цивилизаций.

Край богатой истории

С разделением Восточно-Казахстанской области на ВКО и область Абай новоиспеченный регион столкнулся с проблемой – что показывать туристам? Живописная часть горных локаций, дома отдыха и турсервис остались у соседей. Поэтому в новой области бросили все силы на развитие пляжного и развлекательного отдыха на Алаколе и соленом озере Шошкалы, а также обновили дороги в урочище Жидебай, которые ведут к местам Абая Кунанбаева.

Не оставляет людей равнодушным и наследие испытательного полигона – ядерное озеро, штольни, бескрайние поля по соседству с плутониевыми долинами. Как показывает время, сюда не зарастает народная тропа.

Область Абай – шестая по площади в Казахстане. Это 185,5 тысячи квадратных километров степей, лесов, горных массивов, рек, озер. А еще регион богат на резерваты, природные и археологические памятники – курганы и мазары. Есть что показать!

Учитель истории и краевед Владимир Боровинский, в прошлом профессиональный инструктор по туризму, объездил почти всю область. Прошел в турпоходах от Заилийского Алатау до степей Алтайского края. Зная о красотах и легендах родной области, он решил создать туристическо-экологические маршруты для школьников. Он планирует поделиться наработками со всеми, кто желает сменить "диванный" туризм на "настоящий". Среди достопримечательностей его авторских маршрутов – "Шайтан-гора", "Долина царей", "Город-призрак", "Лабиринт" и "40 дворов".

Страсть к туризму у нашего героя появилась еще в армии. Будучи разведчиком, он к тому же обладал хорошим пространственным мышлением. Работал с топографическими картами, обозначал укрепления и технику предполагаемого противника. Масла в огонь "подлил" авантюризм.

Первые краеведческие отряды

Все началось в 2023 году, когда с образованием области Абай в школах стали открываться первые краеведческие отряды. Сначала их было 14, сейчас уже больше 140. Сегодня отряды – это глаза и уши краеведческого общества "Прииртышье", которое и инициировало эту идею.

Ребята делятся знаниями и локальными открытиями родных мест со старшими коллегами.

"К понятию краеведения относится не только наследие региона, как многие ошибочно считают. Это и экология, и этнография, и география, и культура, и топонимика малой родины, а еще волонтерство. Девиз отрядов – "Иду и изучаю!". Новые маршруты для ребят – это вовлечение в туризм, контакт с флорой и фауной – экология, исследование памятников – история, отметка координат – погружение в географию. Собранные материалы ребята передают в школьные музеи, и, конечно, мне". Педагог и краевед Владимир Боровинский

Когда информации стало много и возникла необходимость ее систематизировать, наш собеседник решил создать новые турмаршруты. Так возникла идея проекта "Туристская тропа" области Абай.

Он разделил эти маршруты по районам. В каждом своя природная, архитектурная или археологическая изюминка.

На сегодня разработано 12 маршрутов по городу Семею и 21 маршрут по области Абай. Эти места удалены от популярных достопримечательностей и предлагают необычное погружение в историю – от неолита до наших дней.

"У нас в области только один развернутый экскурсионный маршрут – это Семей-Жидебай. Место, где похоронены Абай и Шакарим, – их родовое гнездо. Но у нас есть много удивительных мест, о которых мало кто знает. Многие из них я посетил вместе с краеведами общества "Прииртышье". Много интересных данных и фотографий отправляют ребята из отрядов. Они с учителями подробно рассказывают про отдаленные уголки нашей большой области". Педагог и краевед Владимир Боровинский

Чарская ярмарка

Например, очень насыщенный маршрут по дороге из Семея в горный массив Дельбегетей предлагает узнать историю знаменитой в Казахстане конца XIX-начала ХХ века Чарской ярмарки, которая лидировала по товарообороту в степи. Она раскинулась в 60 км от Семея на берегу реки Гурбанчар.

На месте, где скот обменивали на товары широкого потребления, до сих пор находят разные свидетельства тех далеких лет: осколки керамики, свинцовые пломбы, которыми торговцы запечатывали рулоны ткани, посуду. А еще это настоящий прииск изящных кованых замков, которыми запирали сундуки.

Казалось бы, на протяжении почти сотен километров глазу почти не за что зацепиться, но если выйти и немного удалиться от трасс, можно увидеть старинные колодцы, которые люди до сих пор берегут. А еще фундаменты жилищ и караван-сараев. Под слоем грунта хранится память тех времен, когда по степи ходили навьюченные верблюды, а люди преодолевали десятки километров, чтобы набрать воды из святого источника и вылечить раны у степных лекарей.

С тех пор караваны стали железными, а к целителям приезжают на машинах. Но дух размеренной степной жизни и легенды края меняют у туристов восприятие местности.

Горы Дельбегетей, которые в народе называют Драконовы горы, это еще и соленое Альжановское озеро, горный лабиринт, где находят полудрагоценные камни, выработки народа чудь (занимался добычей камней и металлов. – Прим. авт.), а также оловянные копи.

В противоположной от Семея стороне на пути к городу Курчатову туристов встречает ряд занятных достопримечательностей. Еще на подступе завораживают названия: Шайтан-гора, Город-призрак, Долина царей, Колчаковская башня. Владимир Боровинский объединил их в один маршрут.

Бескарагайский район, по версии создателя маршрута и живущих там юных краеведов, может покорить одними только геоглифами. Одна из них – надпись "Казахстан-2050" длиной 1200 метров, которую в начале 2000-х годов высадили местные лесники из саженцев сосны. Деревья выросли и появилась надпись, которую видно даже из космоса. Высота одной хвойной буквы – 70 м, а ширина – 50 м. В соседней деревне Букебай есть такой же сосновый одноименный геоглиф.

Кроме того, в районе есть занимательный осязаемый музей, в котором житель села Карагайлы Талгат Султанов экспонирует личную коллекцию предметов быта от эпохи бронзового века до наших дней.

"Один из маршрутов позволяет прикоснуться к необычной локации – географическому центру Евразийского континента. Находится он в Жанасемейском районе области Абай, в 40 км от города близ села Караколь. Его координаты находятся на пересечении 50-й параллели северной широты и 80-го меридиана восточной долготы от Гринвича. В 2023 году краеведы общества "Прииртышье" установили там памятный знак из гранита. Только представьте: каково это, оказаться в самом центре самого большого материка планеты". Педагог и краевед Владимир Боровинский

Цветная топонимика Абайского района

Для того, чтобы эти маршруты помогли туристам лучше узнать область Абай, Владимир Боровинский и ребята из отрядов все больше погружаются в топонимику, гидронимику (название водоемов. – Прим. авт.) и символику регионов. Чтение справочной литературы и словарей – неотъемлемая часть подготовки маршрутов.

"Например, недавно я выяснил, что топонимика Абайского района, родины Абая Кунанбаева, выстроена по цветам. Там есть черный родник – Кара Булак, свое пестрое озеро – Алаколь. Встречаются в районах джунгарские, то есть калмыцкие названия: Долон, Дельбегетей, Доржинкит, Аблайкит". Педагог и краевед Владимир Боровинский

А еще создателей удивили различия горных изображений в гротах и на скалах разных районов.

"Например, в горах Кокентау преобладает изображение лосихи. В Дельбегетее – это барс, в других местах – туры. В Ак-Бауре Восточно-Казахстанской области мы встречали горного оленя. Это говорит о том, что у каждого племени был свой тотем". Педагог и краевед Владимир Боровинский

Многие маршруты построены по принципу "похода выходного дня", занимая один световой день. Другие требуют детального погружения и не меньше 70 часов. Например, тур по Абайскому району. Владимир Боровинский добавил в этот традиционный маршрут по родине великого казахского мыслителя еще несколько занимательных локаций, которые посещают разве что археологи, краеведы и редкие энтузиасты.

На сегодня в школьных краеведческих отрядах задействовано 3,5 тысячи ребят. Половина из них – это сельские юные жители. Во время сбора информации о знаменитых земляках, о памятниках, в дни уборки природных ландшафтов они фактически прокладывают новые тропы, которые в скором времени могут стать туристическими маршрутами.

Комплексный подход к проекту обеспечил ребятам погружение в историю и окружающую среду родного края с элементами познания, краеведения, туризма, экологического направления. А остальным казахстанцам – новые направления.