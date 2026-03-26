Когда десерт рассказывает родословную: в Кызылорде создали сладости с тамгой

В Кызылорде кондитер Алтынай Елеусизова придумала, как напомнить людям об их родовой идентичности. Она использовала формат десертов как способ рассказать о значении тамги, соединив элементы национальной гастрономической культуры с современными подходами к оформлению, сообщает Zakon.kz.

Это сладкие десерты для найманов, кипчаков, кереев, аргынов и представителей других родов с их родовыми знаками на упаковке. Кроме основных ингредиентов – кремов, итальянских сыров, сливок, Алтынай использует просо, жент, талкан, курт.



Проект стал не столько гастрономическим, сколько культурным – попыткой говорить о наследии, идентичности и преемственности через понятный современному обществу формат.

Фото: из личного архива Алтынай Елеусизовой

"Современная кондитерская индустрия в основном ориентирована на европейские десерты – торты, капкейки, муссовые изделия, в которых почти нет национального колорита. Именно это и стало отправной точкой. Пришла идея соединить традиционные казахские продукты и современные рецепты. Так стала искать баланс между прошлым и настоящим". Кондитер Алтынай Елеусизова

Алтынай хотелось выделиться, создать что-то особенное, чего нет у других кондитеров. Фишкой стала национальная идентичность.

По словам Алтынай, в Кызылорде каждый казах знает свой род, своих предков до седьмого колена. Это воспитывало уважение к семье, к старшим и к собственной истории. В кочевой степи, где не было современных документов, именно род служил своеобразным "паспортом". По нему определяли происхождение человека, его связи, статус и даже особенности характера, ведь каждый род имел свою историю, биографии батыров, биев и выдающихся личностей.

"У нас нет кровосмешения. Более того, казахи не женятся и не выходят замуж за представителей своего рода. То есть если ты найман, то не берешь в жены найманку. Если ты аргын, не берешь в жены аргынку. Рецепты создавала, наблюдая за постоянными покупателями. Почти за 30 лет моей кулинарной деятельности и живя в маленьком городе, постоянных клиентов знаешь наизусть и не только по имени – знаешь всю его семью и, естественно, из какого он рода. Поэтому пекла бисквиты, варила разные начинки, анализировала вкусы покупателей – какие они охотнее берут". Кондитер Алтынай Елеусизова

Сейчас баночки с названиями родов покупают на сватовство, бесик тои, проводы невесты, юбилеи, даже поминальные асы. Особенно они популярны в качестве подарка на сватовство – будущие родственники приходят в дом за невестой и приносят необычные угощения. Глядя на них, видно, представители какого рода сватаются. Были случаи, когда их покупали как сувенир и увозили в ближнее и дальнее зарубежье.

Кондитер из Кызылорды теперь еще глубже изучает национальную историю, переворошила множество источников, книг, нашла экспертов. У казахов каждый род имеет свою родословную (шежире) и знак (таңба на казахском, или тамга на русском языке. – Прим. ред.). Тамга может использоваться в качестве тавра для скота, "знака качества" на оружии или в архитектуре, а также родового символа на могилах. Каждый такой знак имеет свое значение и историю, которая иногда может рассказать больше, чем письменные источники.

Сейчас кондитер разрабатывает рецепт мороженого с "казахским" вкусом и взялась за изучение старинных и забытых рецептов казахской гастрономической культуры.