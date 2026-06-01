Динозавры, фестивали и тысячи детей: как в регионах Казахстана отмечают 1 июня

Международный день защиты детей широко отмечают во всех регионах страны. В Костанае, Талдыкоргане и Шымкенте для детей организовали концерты, выставки, мастер-классы, спортивные игры и интерактивные площадки. Корреспонденты Zakon.kz собрали самые яркие события праздничного дня.

Костанай

Тысячи детей в центре Костаная превратили главную площадь города в яркую мозаику. Школьникам дали полную свободу. Рисовали солнце и радугу, цветы и животных, государственный флаг и другие символы страны.

"Мы пришли сюда с нашей дочей Ариной. В школе пригласили, и мы решили отпроситься с работы и сделать ребенку праздник. Сейчас в планах закончить рисунок, поесть мороженое и исполнить маленькую мечту. У дочки это традиционно новая книга", – поделилась мама одной из костанайских школьниц Ирина Максакова.

Центральная площадь силами детей преобразилась меньше, чем за час. Желающих оставить свое пожелание на брусчатке в самом сердце Костаная нашлось немало. Наблюдали за происходящим не только взрослые, но и воспитанники художественной школы, которые традиционно вышли на пленэр. Детвора подбегала посмотреть их творения и сравнить со своими.

Для детей в этот день действительно подготовили много разнообразных площадок по интересам. Каждый мог взобраться на пожарную машину и включить сирену, научиться делать искусственное дыхание. Многие выбирали игры с собакой-роботом, пробовали свои силы в квиллинге и аппликации. Дети рисовали, танцевали, пели и состязались в веселых стартах.

К организации праздника подключились не только городские школы и другие образовательные учреждения. Немало костанайских компаний решили организовать работу своих небольших развлекательных площадок с аниматорами, призами. Причем в этом, 2026 году, развлекалась детвора не только в центре города, но и в жилых районах, где для них также организовали праздник.

Через пару дней рисунки на главной площади города сотрутся, но впечатления от праздника останутся у детей надолго. Первый день лета в Костанае встретили яркими красками, улыбками и хорошим настроением.

Многие родители в этот день постарались подарить своим детям чуть больше заботы и радости. Ведь счастливое детство начинается с внимания и возможности просто быть ребенком.

Шымкент

В Шымкенте День защиты детей отмечают практически в каждом уголке города. Для маленьких горожан сегодня бесплатный вход в зоопарк, а в парках встречают аниматоры и художники по аквагриму. Больше всего виновников торжества собралось в Центральном парке. Здесь для детей и их родителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. В праздничных мероприятиях задействованы более 1500 юных артистов, а число гостей достигает двух тысяч человек.

На территории парка развернулась фотовыставка "Счастливое детство", работают экспозиции детских рисунков и поделок, выполненных руками школьников. Юные таланты представили свои творческие работы, отражающие мир детства, мечты и семейные ценности.

Особый интерес у посетителей вызывают мастер-классы ремесленников, объединенные темой "Национальное искусство – наследие будущим поколениям".

Гости познакомились с традиционными ремеслами, увидели процесс изготовления изделий из дерева и кожи, создания бумажных композиций, миниатюрных скульптур из дерева и проволоки, а также попробовали себя в гончарном искусстве, изготовлении кукол и национальных настольных играх.

Праздник подарил детям яркие эмоции, новые впечатления и возможность проявить свои творческие способности, превратив первый день лета в настоящий день радости и вдохновения.

Тысячи семей гуляют сегодня и в зоопарке города. С самого утра у входа гостей встречал духовой оркестр, создавая по-настоящему праздничную атмосферу. Особое внимание детей привлек танцующий динозавр, который охотно фотографировался с посетителями и разрешал себя гладить.

Сотрудники экологического парка подготовили для ребят творческий сюрприз – каждому желающему раздали цветные мелки. Уже через несколько минут асфальт перед зоопарком превратился в большую художественную площадку, где маленькие шымкентцы с удовольствием рисовали животных, сказочных персонажей и летние пейзажи, давая волю своей фантазии.

Дни открытых дверей, мастер-классы, концерты запланированы до самого вечера. К примеру, творческая зона в Центральном парке будет работать до 18.00.

Талдыкорган

Территориями феерического детства выглядят сегодня населенные пункты области Жетысу. Мероприятия ко Дню защиты детей начались еще в субботу и плавно продолжаются, собирая все большее число участников.

И кстати, первым делом регион… официально встретил лето. В субботу в парке "Жеңic",что у пляжной зоны, отгремел фестиваль "Тaldyk Summer", и это был яркий старт лета.

"Символично, что праздничная атмосфера установилась в городе еще несколько дней назад с открытием фестиваля. Он стал настоящим подарком для подростков, ознаменовав окончание учебного года и запуск долгожданного городского пляжа. Супер-лето началось! Мы уже успели и искупаться, и устроить с детьми пикник прямо в парке, и на катерах покататься. А сегодня еще и День защиты детей, и мои сыновья решили покорить самый большой в городе батут", – рассказывает житель города Игорь Самарин.

В областном акимате отмечают, что в этом году День защиты детей в регионе – не просто календарная дата с праздничными шоу, а настоящий марафон заботы с благотворительными акциями.

"Праздник, начавшийся за несколько дней до официального торжества, охватил каждый уголок области – от центральных площадей Талдыкоргана до отдаленных сельских округов", – подчеркивают в областном управлении образования.

Пока в районах готовились к концертам, группа из пяти ребят – воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, – отправилась в столицу на экскурсию. Дети из Талдыкоргана, Текели, Ескельдинского и Каратальского районов, а также воспитанник детского дома получили уникальный шанс увидеть резиденцию президента Казахстана – Акорду – и заглянуть в будущее в международном центре "Alem.ai". Для этих ребят праздник стал путевкой в мир больших возможностей.

Для подростков в регионе организовали специальные площадки "Голос ребенка", на которых с ними встретились акимы округов. Самым ярким моментом этих встреч стала игра "Аким на час", в ходе которой дети открыто предлагали идеи по благоустройству и развитию родных сел.

А областной центр Талдыкорган превратился в гигантскую игровую площадку. Центральный парк "Жеңіс", где развернулась акция "За счастливое детство", как будто пропитался ароматом сахарной ваты и ванильного мороженого, а асфальт изрисован мелками.

Парк поделили на несколько локаций, где проходят научно-познавательные выставки, собрались дети из кружков робототехники. На познавательной локации "Закон и порядок" детей обучают их правам в игровой форме.

"Я рисую нашу семью, большой синий автобус и солнце – на секунду отрываясь от мелка, увлеченно объясняет семилетняя Аруна Кожанова. – Мы хотим летом поехать на Алаколь все вместе, семьей, и про это мой рисунок. На асфальте рисовать сложнее, чем в альбоме, но зато картинку видят все, кто проходит мимо!".

Праздник сегодня объединил не только поколения, но и все города и населенные пункты Казахстана. Лето стартовало ярко – впереди еще три месяца открытий!