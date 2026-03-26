Речная экономика, или Как Иртыш может превратить Семей в прибыльный регион

90% речных грузоперевозок Казахстана приходится на Иртыш. Но экономический потенциал главной артерии страны остается нереализованным. Причина – недостаточная глубина на территории области Абай. Поэтому в планах Министерства транспорта РК углубить реку, сообщает Zakon.kz.

Экономика "на дне" реки

Ожидается, что это приведет к росту речных перевозок. Общая длина Иртыша составляет 4 248 км. В Казахстане река протекает 1700 км и проходит по территории трех областей – Восточно-Казахстанской, Павлодарской и области Абай, связывая транспортные узлы Китая и России.

На всем своем протяжении могучий и бурный Иртыш показывает ландшафтное разнообразие – как у берегов, так и на дне.

К акватории области Абай относится участок реки протяженностью 320 км от Шульбинской ГЭС до поселка Майтубек, который находится в сложных условиях перехода от горной реки к равнинной. Считается, что этот фрагмент – один из самых затруднительных для судоходства.

Фото Zakon.kz/Альбина Халел, река Иртыш в Семее

Здесь больше половины перекатов имеет скальное дно и сложный рельеф. А глубина на некоторых участках выше Семея не больше 105 см, которая была задана в 1960-е годы. Для примера: глубина реки в Павлодаре 155 см, на границе с Российской Федерацией – почти 200 см, а в Тобольской области – 255 см.

Мелководный режим в Казахстане осложняет прохождение даже небольших судов, а в отдельных случаях полностью исключает возможность судоходства.

Это состояние усугубляется множеством факторов: активное водозаборное использование на территории Китая, естественные русловые процессы, сильное влияние сезонных колебаний и сложное географическое расположение.

Российская сторона весьма заинтересована в развитии транспортного судоходства на всем протяжении реки до Китая. Это могло бы снизить нагрузку на авто- и железнодорожный транспорт и сократить расходы на логистику. Но на сегодня глубина реки позволила активно наладить торговлю только до Павлодара. Дальше грузы перекидывают на поезда и грузовые машины, что увеличивает транспортные издержки.

А между тем в мае 2025 года министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев (на данный момент экс-министр. – Прим. ред.) и Лю Вэй обсудили разработку мультимодального транспортного коридора для грузоперевозок, включая маршруты из России по реке Иртыш.

Полгода спустя, в декабре, главы области Абай и Омской области договорились развивать речную экономику, а аким с казахстанской стороны Берик Уали даже поделился планами о туристических турах по Иртышу.

Что сегодня делается для реализации этих договоренностей, корреспондент Zakon.kz поинтересовался в Министерстве транспорта РК.

Как поднять якоря

По итогам 2025 года объем перевозок речным транспортом в Казахстане составил более 1,5 млн тонн, в том числе 300 тыс. тонн в направлении Российской Федерации.

Перевозки осуществляются в пределах Иртышского (ВКО, область Абай, Павлодарская область), Жайык-Каспийского (ЗКО, Атырауская область) и Или-Балхашского (Алматинская и Карагандинская области) бассейнов. При этом основная доля грузоперевозок – порядка 90% – традиционно приходится на реку Иртыш.

Основные грузы, перевозимые по водным артериям, – это песчано-гравийная смесь (ПГС), щебень, песок, лес, уголь, железобетонные изделия, цемент, соль, рыбная продукция и другие товары производственно-технического назначения.

Министерство транспорта РК ставит цель удвоить объемы грузоперевозок по Иртышу, усилив гидротехническую инфраструктуру и углубив дно реки.



В рамках реализации проектов привлекаются как казахстанские эксперты, так и российские партнеры. В частности, разрабатываются планы по строительству подпорных сооружений, модернизации портов и инфраструктуры береговой линии.

"В рамках развития транспортного потенциала Иртыша и наращивания объемов двусторонних перевозок с Российской Федерацией предусмотрена реализация дополнительных решений по увеличению гарантированных глубин. Для этих целей в 2024 году заключен договор с Санкт-Петербургским государственным гидрологическим институтом. Проведено математическое моделирование проблемных участков и проработаны варианты инженерных решений, включая применение подпорных сооружений – дамб и запруд", – ответили на запрос корреспондента в Министерстве транспорта РК.

Результатом исследования станет поэтапный план дальнейших дноуглубительных и гидротехнических мероприятий.

Помогут инвестиции

Для обеспечения безопасного и регулярного судоходства планируется углубить судовой ход до 1,6 метра на проблемных участках Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай.

"Такая глубина позволяет проходить судам соответствующего класса, в том числе крупнотоннажным, и обеспечивает стабильное функционирование речного транспорта в течение навигационного периода", – пояснили в ведомстве.

Дноуглубительные работы в Казахстане выполняются с использованием специализированной техники – земснарядов, выбор которых зависит от типа грунта и гидрологических условий. Для песчано-гравийных грунтов применяются многочерпаковые земснаряды, а для песчано-глинистых – рефулерные землесосы.

В рамках развития судоходства также на реке Иртыш планируется модернизация и восстановление портовой и береговой инфраструктуры, включая причалы, пункты заправки судов и объекты для сбора подсланевых вод. Работы будут выполняться за счет собственников портов и частных инвестиций.

"Модернизация инфраструктуры создаст эффективные условия для эксплуатации судов, ускорит погрузочно-разгрузочные операции и повысит общую пропускную способность судоходного коридора, обеспечивая долгосрочную устойчивость речного транспорта в регионе", – поделились ожиданиями от углубления Иртыша в Минтранспорта.

Углубить русло – это очевидное, но не единственное решение. Строительство гидротехнических сооружений – контррегуляторов и дамб – способно стабилизировать уровень воды и снизить влияние природных и техногенных факторов. Такой подход позволил бы не только расширить навигационный сезон, но и обеспечить безопасную перевозку тяжелых грузов.

Идею такого строительства десятки лет обсуждают на разных уровнях власти. А пока ввиду отсутствия контррегулятора и нужной глубины на каждой ступени разноуровневого Иртыша нужен свой вид флота. Чтобы судно могло проскочить, приходится ждать весенних паводков либо делать небольшой пропуск воды через плотину.

В Казахстане основные объемы дноуглубительных работ выполняются на двух реках – это Иртыш в акватории трех областей и на реке Жайык в пределах города Уральска.