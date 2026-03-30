Белые и суровые горы: инопланетные пейзажи в окрестностях Алматы

С наступлением весны хочется приключений и отдыха на свежем воздухе. Неподалеку от Алматы есть множество жемчужин природы. Zakon.kz решил отправиться как раз в одно из таких мест – горы Актау и Катутау в национальном парке "Алтын-Эмель".

Горы Актау

Если открыть изображение Белых гор (так переводится слово Актау с казахского. – Прим. ред.) в поисковике, то название покажется странным. Те горы, которые все видят на туристических фото, совсем не белые. Скорее красно-оранжевые. Но если подъехать к горам Актау издалека, все становится понятно – большая часть хребта, которую видно издали, ослепительно белая, особенно в солнечный день.

Горы Актау состоят из мягких осадочных пород. По одной из версий, эти склоны – дно древнего океана Тетис, некогда заполнявшего всю котловину. Сейчас же, когда океана давно нет, пейзажи вокруг больше похожи на марсианские, чем на земные.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Цвета и формы здесь поражают своим разнообразием. На подъезде вдоль дороги тянутся разноцветные горы. Некоторые из них похожи на причудливую мозаику, а некоторые – на слои, нарисованные разными красками.

В самом же туристическом месте находятся самые известные, полосатые, с оттенками оранжевого горы в форме юрт. А если прогуляться дальше вдоль ущелья, то будет виден величественный белый хребет, склоны которого напоминают античную колоннаду.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Горы Катутау

"Суровые горы" (перевод с казахского) – это то место, в которое туристы, посещающие национальный парк, заезжают реже всего. А зря – пористые и трубчатые горные образования, возникшие из-за разливов лавы древних вулканов, выглядят поистине завораживающе. Насыщенно терракотовые, с плавными линиями и причудливыми изгибами, они похожи то ли на древний город, то ли на фантастическое творение внеземного скульптора.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

В этой локации можно не только сделать красивые фотографии, но и поиграть в ассоциации. Например, там есть скалы, напоминающие дракона, крылья летучей мыши или голову гигантской статуи мужчины.

За счет отдаленности этих гор здесь не бывает большого количества людей. Это место – отличная идея для путешествия интровертов или просто желающих отдохнуть от шума и суеты.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Маршрут до национального парка

Расстояние от Алматы до гор Актау – 330 км. Дорога занимает примерно 6 часов в одном направлении. Горы Катутау находятся чуть в стороне (съезд с дороги примерно по 6 км в каждую сторону).

Из Алматы сначала нужно ехать по Капшагайской трассе (А-3). После города Конаева продолжить движение через мост, мимо дальнего берега Капшагайского водохранилища, далее ехать прямо до съезда на Сарыозек.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

В Сарыозеке можно проехать через сам поселок, но навигатор прокладывает путь по объездной грунтовой дороге. По ней нужно ехать через перевал Алтын-Эмель, и примерно через 60-70 км после Сарыозека будет указатель на село Басши. Уже в этом селе находится центральный офис ГНПП "Алтын-Эмель", где необходимо оплатить экологические сборы, получить пропуск и уже продолжить движение по указателям, которые и приведут вас к горам Актау и Катутау.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Также по дороге можно посмотреть на знаменитую 700-летнюю иву, у которой за эти годы уже успели вырасти две "дочки". Неподалеку от нее находится горячий минеральный источник. Правда, оборудованного места для купания там нет – просто труба с водой.

Все дороги на территории нацпарка грунтовые. Особых ям на них нет, но более 100 километров туристу предстоит ехать по "гребенке".

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Безопасность в нацпарке

Клещи. Многие думают, что опасаться этих насекомых стоит только в горах и зеленых парках. Но в пустынной местности они тоже есть, и довольно активные сейчас.

Дождь. Почва возле гор Актау глинистая. Поэтому в дождь быстро размокает и становится вязкой. По словам сотрудника национального парка, если погода испортилась – лучше всего покинуть территорию.

Запретные зоны. Ни в коем случае нельзя игнорировать знаки, запрещающие движение на территории нацпарка. Связи там нет, и заезд на запрещенные участки может быть опасен.

Ветер и сыпучие склоны. Чтобы посмотреть на панораму Актау сверху, нужно подниматься по довольно крутой тропинке. В сочетании с порывистым ветром и мягким сыпучим склоном это может быть опасно для неподготовленных туристов. К тому же на вершине гор площадка неширокая, никаких ограждений нет, а ветер еще сильнее.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Что взять с собой для комфортного отдыха

Еду и воду. Магазинов и кафе на территории нацпарка нет, поэтому все необходимое нужно привезти с собой.

Ветровки и головные уборы. Даже в теплую погоду ветер на открытой местности может быть очень сильный и в это время года еще холодный.

Портативное зарядное устройство. Путь предстоит неблизкий, поэтому лучше иметь возможность подзарядить телефон.

Компрессор. Опытные гиды рекомендуют чуть спустить шины после въезда на "гребенку". Это необязательно, но так вам и вашему авто будет намного легче в дороге.

Канистру с бензином. Ближайшая крупная АЗС находится в Сарыозеке, поэтому лучше иметь запас с собой.

Средства связи. Необязательно, но очень удобно находить друг друга в отсутствие связи по рации.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Как и когда лучше ехать

Оптимальное время для посещения – весна и осень. Летом в пустынном климате слишком жарко, а зимой опасно и холодно.

Можно посетить горы Актау и Катутау за один день. Но тогда нужно быть готовым к очень раннему выезду (из Алматы стартовать предстоит в 5-6 часов утра) и к тому, что большую часть дня вы проведете в машине.

Материал по теме Родники Казахстана: между сакральной силой и природной чистотой

Если есть возможность, лучше поехать на два дня. В первый посетить Поющий бархан (он не так далеко), переночевать в поселке Басши, где есть отели и гостевые домики, и утром рано со свежими силами поехать уже на горы Актау и Катутау, а после этого вернуться в Алматы. Еще есть вариант поехать с палатками. Для них на территории парка есть небольшая оборудованная кемпинг-зона.