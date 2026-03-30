Статьи

Белые и суровые горы: инопланетные пейзажи в окрестностях Алматы

Горы Актау, Алматинская область, Алтын Эмель, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
С наступлением весны хочется приключений и отдыха на свежем воздухе. Неподалеку от Алматы есть множество жемчужин природы. Zakon.kz решил отправиться как раз в одно из таких мест – горы Актау и Катутау в национальном парке "Алтын-Эмель".

Горы Актау

Если открыть изображение Белых гор (так переводится слово Актау с казахского. – Прим. ред.) в поисковике, то название покажется странным. Те горы, которые все видят на туристических фото, совсем не белые. Скорее красно-оранжевые. Но если подъехать к горам Актау издалека, все становится понятно – большая часть хребта, которую видно издали, ослепительно белая, особенно в солнечный день.

Горы Актау состоят из мягких осадочных пород. По одной из версий, эти склоны – дно древнего океана Тетис, некогда заполнявшего всю котловину. Сейчас же, когда океана давно нет, пейзажи вокруг больше похожи на марсианские, чем на земные.

Цвета и формы здесь поражают своим разнообразием. На подъезде вдоль дороги тянутся разноцветные горы. Некоторые из них похожи на причудливую мозаику, а некоторые – на слои, нарисованные разными красками.

В самом же туристическом месте находятся самые известные, полосатые, с оттенками оранжевого горы в форме юрт. А если прогуляться дальше вдоль ущелья, то будет виден величественный белый хребет, склоны которого напоминают античную колоннаду.

Горы Катутау

"Суровые горы" (перевод с казахского) – это то место, в которое туристы, посещающие национальный парк, заезжают реже всего. А зря – пористые и трубчатые горные образования, возникшие из-за разливов лавы древних вулканов, выглядят поистине завораживающе. Насыщенно терракотовые, с плавными линиями и причудливыми изгибами, они похожи то ли на древний город, то ли на фантастическое творение внеземного скульптора.

В этой локации можно не только сделать красивые фотографии, но и поиграть в ассоциации. Например, там есть скалы, напоминающие дракона, крылья летучей мыши или голову гигантской статуи мужчины.

За счет отдаленности этих гор здесь не бывает большого количества людей. Это место – отличная идея для путешествия интровертов или просто желающих отдохнуть от шума и суеты.

Маршрут до национального парка

Расстояние от Алматы до гор Актау – 330 км. Дорога занимает примерно 6 часов в одном направлении. Горы Катутау находятся чуть в стороне (съезд с дороги примерно по 6 км в каждую сторону).

Из Алматы сначала нужно ехать по Капшагайской трассе (А-3). После города Конаева продолжить движение через мост, мимо дальнего берега Капшагайского водохранилища, далее ехать прямо до съезда на Сарыозек.

В Сарыозеке можно проехать через сам поселок, но навигатор прокладывает путь по объездной грунтовой дороге. По ней нужно ехать через перевал Алтын-Эмель, и примерно через 60-70 км после Сарыозека будет указатель на село Басши. Уже в этом селе находится центральный офис ГНПП "Алтын-Эмель", где необходимо оплатить экологические сборы, получить пропуск и уже продолжить движение по указателям, которые и приведут вас к горам Актау и Катутау.

Также по дороге можно посмотреть на знаменитую 700-летнюю иву, у которой за эти годы уже успели вырасти две "дочки". Неподалеку от нее находится горячий минеральный источник. Правда, оборудованного места для купания там нет – просто труба с водой.

Все дороги на территории нацпарка грунтовые. Особых ям на них нет, но более 100 километров туристу предстоит ехать по "гребенке".

Безопасность в нацпарке

  • Клещи. Многие думают, что опасаться этих насекомых стоит только в горах и зеленых парках. Но в пустынной местности они тоже есть, и довольно активные сейчас.
  • Дождь. Почва возле гор Актау глинистая. Поэтому в дождь быстро размокает и становится вязкой. По словам сотрудника национального парка, если погода испортилась – лучше всего покинуть территорию.
  • Запретные зоны. Ни в коем случае нельзя игнорировать знаки, запрещающие движение на территории нацпарка. Связи там нет, и заезд на запрещенные участки может быть опасен.
  • Ветер и сыпучие склоны. Чтобы посмотреть на панораму Актау сверху, нужно подниматься по довольно крутой тропинке. В сочетании с порывистым ветром и мягким сыпучим склоном это может быть опасно для неподготовленных туристов. К тому же на вершине гор площадка неширокая, никаких ограждений нет, а ветер еще сильнее.

Что взять с собой для комфортного отдыха

  • Еду и воду. Магазинов и кафе на территории нацпарка нет, поэтому все необходимое нужно привезти с собой.
  • Ветровки и головные уборы. Даже в теплую погоду ветер на открытой местности может быть очень сильный и в это время года еще холодный.
  • Портативное зарядное устройство. Путь предстоит неблизкий, поэтому лучше иметь возможность подзарядить телефон.
  • Компрессор. Опытные гиды рекомендуют чуть спустить шины после въезда на "гребенку". Это необязательно, но так вам и вашему авто будет намного легче в дороге.
  • Канистру с бензином. Ближайшая крупная АЗС находится в Сарыозеке, поэтому лучше иметь запас с собой.
  • Средства связи. Необязательно, но очень удобно находить друг друга в отсутствие связи по рации.

Как и когда лучше ехать

Оптимальное время для посещения – весна и осень. Летом в пустынном климате слишком жарко, а зимой опасно и холодно.

Можно посетить горы Актау и Катутау за один день. Но тогда нужно быть готовым к очень раннему выезду (из Алматы стартовать предстоит в 5-6 часов утра) и к тому, что большую часть дня вы проведете в машине.

Если есть возможность, лучше поехать на два дня. В первый посетить Поющий бархан (он не так далеко), переночевать в поселке Басши, где есть отели и гостевые домики, и утром рано со свежими силами поехать уже на горы Актау и Катутау, а после этого вернуться в Алматы. Еще есть вариант поехать с палатками. Для них на территории парка есть небольшая оборудованная кемпинг-зона.

