Соколы-балобаны, легенды о Чингисхане и мистические предания: чем удивляет Алтын-Эмель

Алтын-Эмель не просто нацпарк. Это пространство, где степь звучит, а история становится ощутимой. Здесь возрождают редких соколов и оживляют легенды о Чингисхане. От мистических преданий до правил выживания в заповеднике – в материале Zakon.kz.

Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель" – это 520 тысяч гектаров пустынь, меловых гор и сакских курганов. Включенный в список ЮНЕСКО и топ-10 мировых парков по версии журнала Travel+Leisure, он остается вызовом для путешественников.

34 сокола в небе Жетысу

Сегодня "Алтын-Эмель" – это не только застывшая история, но и живое участие в спасении природы. На днях посетители парка стали свидетелями уникального зрелища: в небо были выпущены 34 особи сокола-балобана. Это событие, а также многие другие, не менее интересные, в рамках проекта по сохранению хищных птиц на 2026-2028 годы делает парк местом паломничества для сотен туристов и экоактивистов.

Балобан – один из самых быстрых хищников мира (скорость атаки до 300 км/ч). Однако их популяция в Казахстане сократилась на 90%. Младший научный сотрудник Института зоологии РК Екатерина Акентьева пояснила масштаб трагедии.

"Ранее популяция соколов-балобанов была достаточно обширная, большая, и в этих краях – одно из самых больших гнездовых территорий в Республике Казахстан. Но в последние десятилетия численность этих птиц сильно сократилась. Некоторые специалисты дают до 90% сокращения. Значительно упала популяция". Младший научный сотрудник Института зоологии РК Екатерина Акентьева

Птиц готовили в питомнике "Сункар", обучая охоте на живую добычу. Екатерина Акентьева объяснила, почему важно было выпустить именно самок.

"Из популяции птицы изымались в основном браконьерами. Это антропогенный фактор. И изымаются в основном самки. Соответственно, выпускаются в природу именно они, чтобы закрыть эту нишу. Если птица укоренится на территории, она сможет привлечь самца и создать пару". Младший научный сотрудник Института зоологии РК Екатерина Акентьева

Для парка это вопрос экологического престижа и восстановления баланса.

"Для нас выпуск соколов в живую природу – важнейшее мероприятие, его значение для животного мира парка трудно переоценить. В Казахстане активно ведется работа по сохранению сокола-балобана, включая защиту мест гнездования, борьбу с браконьерством и внедрение программ по восстановлению численности на 2026-2028 годы". Генеральный директор ГНПП "Алтын-Эмель" Куат Байтурбаев

Легенды "Алтын-Эмеля": золотое седло Чингисхана

"Алтын-Эмель" часто упоминается в народном фольклоре. Само название парка отсылает нас к великому завоевателю. Легенда гласит, что летом 1219 года войска Чингисхана проходили через этот перевал во время похода на Среднюю Азию. На закате лучи солнца упали на пожелтевшую траву гор, и они как будто вспыхнули золотом. Увидев это, хан воскликнул: "Алтын-Эмель!", что в переводе означает "золотое седло". С тех пор считается, что перевал хранит удачу тех, кто идет к большой цели.

Огромная песчаная дюна длиной до 3 км – главная загадка парка. В сухую погоду она издает мощный гул, похожий на звучание органа.

Еще одна легенда существует о могиле хана. Народ верит, что под тоннами песка похоронен сам Чингисхан и его верные воины. Когда бархан поет – это великий полководец рассказывает потомкам о своих подвигах. Говорят, если подняться на вершину с чистым сердцем, пески могут дать ответ на важный жизненный вопрос.

Спящий шайтан: другое предание гласит, что когда-то здесь жил коварный шайтан, строивший козни людям. Разгневанный Всевышний лишил его сил, и шайтан уснул, превратившись в гору песка. Его стоны и тяжелые вздохи мы слышим сегодня как "пение" бархана.

В урочище Косбастау растет дерево-великан. Легенда утверждает, что под его сенью отдыхал сам хромой Тимур (Тамерлан). Его воины пили воду из радонового источника, который бьет неподалеку, веря в его целебную силу. И сегодня путники заезжают сюда, чтобы прикоснуться к дереву и попросить у него долголетия.

Каменные стелы Ошактак. Посреди степи стоят огромные вертикальные глыбы. Легенда гласит, что это опоры для исполинского казана Чингисхана. Чтобы накормить многотысячное войско, требовался костер невероятных размеров, и именно эти стелы поддерживали котел, в котором варилось мясо для всей армии великого хана.

Инструкция для путешественника: три пути

Парк разделен на изолированные зоны. Сквозного проезда между ними нет, поэтому нужно заранее планировать логистику, связавшись с консультантами по туризму на сайте нацпарка. У них можно получить подробные разъяснения.

Маршрут №1: поющий бархан

Въезд: только через село Басши в Кербулакском районе области Жетысу.

Что посмотреть: песчаную дюну и родник Шокана Уалиханова. Здесь можно услышать "пение" песков и сделать лучшие кадры на закате.

Маршрут №2: Бесшатыр и Тамгалы-Тас

Въезд: только через пост №1 (со стороны села Шенгельды, удобно добираться до него по трассе Алматы – Талдыкорган, Шенгельды будет вскоре после города Конаева).

Что посмотреть: "Царские курганы" (некрополь из 31 кургана) и петроглифы, которым более 4000 лет.

Важно: разрешения на посту не продаются. Оформить их нужно заранее онлайн, заглянув на сайт нацпарка.

Маршрут №3: горы Актау и Катутау

Въезд: через село Басши.

Что посмотреть: меловые горы (дно древнего океана Тетис) и 700-летнюю иву. Горы Актау поражают цветами – от белого до ярко-красного. Катутау – это причудливые формы застывшей лавы.

Как выжить и не навредить

"Алтын-Эмель" – территория строгих правил. Куат Байтурбаев, директор нацпарка, подчеркивает дисциплинарный аспект.

"Настоящие правила разработаны для обеспечения сохранности дикой природы, а также уникальных культурно-исторических памятников парка. Соблюдение данных норм является обязательным для всех посетителей". Директор нацпарка Куат Байтурбаев

Транспорт: дороги грунтовые. Проехать на легковушке можно, но внедорожник – залог того, что турист не застрянет в песках.

Проводник: его дают в офисе Басши обязательно. Нужно подготовить свободное место в машине для егеря.

Безопасность: в мае-июне активны клещи. В горах водятся щитомордники и гадюки. Нужно держаться протоптанных троп и надеть треккинговую обувь.

Экология: мусор сжигать нельзя, нужно забирать с собой. Для разбивки лагеря (у кордонов Мынбулак или Косбастау) необходимо использовать биоразлагаемое мыло. У гор Актау воды нет, поэтому нужно обязательно взять с собой минимум 3 литра на человека.

Совет от сотрудников "Алтын-Эмеля": лучшее время для поездки – апрель-май или сентябрь-октябрь, но парк прекрасен в любое время года. Лучше всего планировать экспедицию минимум на 2 дня, чтобы успеть почувствовать дух "Золотого седла".

Почему это важно для Жетысу?

Нацпарк – это основа экономики и гордость региона.

"Для социально-экономического развития нашего района работа нацпарка "Алтын-Эмель" чрезвычайно важна. Во-первых, поступательно и планомерно идет развитие туризма, парк ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Заповедник дает работу жителям района. А еще он гордость страны и выполняет фундаментальную задачу по сохранению биоразнообразия планеты", – акцентирует внимание аким Кербулакского района области Жетысу Жанат Джунусбеков.

Международное сотрудничество, в том числе с Саудовской Аравией, выводит парк на новый уровень. В нацпарке отметили, что главная цель – защитить наше наследие и обеспечить его устойчивое развитие для будущих поколений.

