Статьи

Выбор карьеры: как подростку выбрать свою профессию и не ошибиться

работа с профориентологом для того, чтобы выбрать профессию выпускнику школы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
Апрель для выпускников школ как воскресный вечер перед новой неделей. Один шаг в сторону профессии может определить гораздо больше, чем кажется. Как не ошибиться и понять, куда идти? Иногда ответ ближе, чем вы думаете, и найти его помогает профориентолог. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В XXI веке выбор профессии больше не похож на один-единственный выстрел в темноте. Это скорее навигация по карте, которая постоянно обновляется, в ней есть новые маршруты, неожиданные повороты и даже профессии, о которых еще вчера никто не слышал.

Каждый выпускник стоит на пороге выбора образа жизни. Сегодня профессия – это уже не просто функция, которая помогает зарабатывать, а жизнь, которую ты выбираешь:

  • свободу или стабильность,
  • офис или мир без границ,
  • один путь или сразу несколько ролей.

Раньше все было проще, а может, нам всем так казалось: врач, юрист, учитель, инженер. Сегодня же список вариантов расширился до бесконечности: UX-дизайнеры, аналитики данных, разработчики игр, специалисты по искусственному интеллекту, блогеры, продюсеры онлайн-курсов. Мир профессий стал гибким, как пластилин. Это одновременно вдохновляет и пугает. Именно поэтому все больше выпускников обращаются к профориентации, чтобы более точно понять, что может увлекать, вдохновлять и приносит неплохой заработок.

Мы поговорили с педагогом, профориентологом Еленой Андросовой, которая рассказала нам, как помочь подростку выбрать свой путь.

"В работе я сочетаю классические и авторские подходы. С одной стороны, психодиагностика, карьерные модели, анализ сильных сторон и мотивации. С другой – живая работа с подростком, где тесты играют лишь вспомогательную роль. Мы разбираем профессии с ребенком через реальные навыки, моделируем "день из жизни" специалиста, выстраиваем основной и альтернативный карьерные сценарии. Также важно отдельно работать со страхами и закреплять все практикой через задания между встречами. Моя главная задача – не сколько помочь выбрать профессию, а научить подростка делать этот выбор осознанно", – говорит профориентолог.

Фото: из личного архива Елены Андросовой

Профориентация XXI века – это честный разговор между школьником и специалистом:

  • Что тебе действительно интересно?
  • В чем ты силен?
  • Какой образ жизни ты хочешь вести?
  • Готов ли ты к риску или предпочитаешь стабильность?

Отсюда вытекает логичный вопрос, насколько выбор профессии – это решение подростка?

"На практике я вижу, что это всегда сочетание факторов: влияние родителей, окружения, трендов и соцсетей, а также личных интересов самого подростка. В 9-м классе выбор редко бывает полностью самостоятельным. К 11-му осознанности становится больше, но роль родителей все равно остается значимой", – говорит Елена Андросова.

По словам специалиста, сейчас особенно заметно влияние трендов: IT, дизайн, блогинг. Поэтому задача профориентолога – помочь подростку отделить настоящий интерес от внешнего давления и сделать более осознанный выбор.

От врача до видеоблогера: кем хотят стать дети поколения Альфа

Сегодняшний мир как конструктор. История "выбрать раз и навсегда" в XXI веке все больше похожа на миф. Карьеру теперь можно пересобирать, менять направления, добавлять новые навыки и роли. Но это не обесценивает первый выбор: базовое образование становится точкой опоры, задает вектор, формирует основу и дает ту самую уверенность, с которой потом легче поворачивать и пробовать новое.

Давайте честно, гораздо легче двигаться вперед, когда старт был осознанным. Когда выбор сделан не под давлением родителей, моды или страха, а из понимания, что именно это откликается в сердце, иногда бывает и такое, что желание ребенка расходится с показателями тестов. Но профориентолог нас успокоил.

"Такие ситуации – норма. Тесты показывают предрасположенности, выявляют отдельные черты и качества личности. Важно их правильно интерпретировать и перекладывать на конкретного ребенка. К тому же подросток мог неправильно понять вопрос или просто заполнить очень быстро. Тогда результаты будут неверными". Елена Андросова

Поэтому современный подход к выбору профессии – это своего рода исследование. Не страх ошибки, а готовность учиться и меняться.

Фото: из личного архива Елены Андросовой

"Я вижу, насколько сильно все изменилось. Раньше выбор был более линейным, а профессии стабильными и понятными. Сегодня все иначе, профессии быстро трансформируются, появляются новые направления, а уровень неопределенности заметно вырос. Подростки стали гораздо более информированными, но при этом и более растерянными. У них больше возможностей, чем когда-либо, но сделать выбор стало сложнее. Поэтому современная профориентация – это развитие навыков, понимание себя и умение адаптироваться к тому, как меняется рынок", – объясняет Елена Андросова.

"Красные флаги" в выборе профессии. Есть несколько признаков, на которые стоит обращать внимание:

  • выбор "за компанию" или "как у всех",
  • ориентация только на престиж или деньги,
  • сильное давление со стороны родителей,
  • игнорирование собственных интересов,
  • отсутствие понимания, чем реально занимается специалист,
  • формулировка "мне все равно, лишь бы много платили".
"Если подросток совсем не понимает, кем хочет стать, самое важное – не пытаться сразу выбрать профессию. Сначала я рекомендую остановиться и разобраться в себе: понять свои интересы, сильные стороны, особенности мышления. Дальше пробовать как можно больше разных видов деятельности и учиться анализировать, что откликается и почему. Выбор профессии – это не одно решение, а процесс. И чем лучше подросток понимает себя, тем спокойнее и точнее он к нему приходит", – резюмирует профориентолог Елена Андросова.

Жизнь – это словно гигантский пазл, где каждый фрагмент можно складывать по-разному. Сегодня ты пробуешь одно направление, завтра другое. Навыки и опыт можно комбинировать, как разноцветные части, создавая уникальную картину.

Что влияет на психику подростков: тревоги, страхи и давление

В этом пазле важно слушать свое сердце, оно подскажет, какие фрагменты на самом деле ваши. Но нельзя забывать и о внешнем мире: новые технологии, профессии и возможности постоянно меняют общую картину. Чем лучше ты понимаешь и себя, и окружающий мир, тем гармоничнее и смелее складывается твой личный путь. И тогда карьера превращается не в ограничение, а в бесконечную игру возможностей.

Асель Аукешева
