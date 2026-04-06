Выбор карьеры: как подростку выбрать свою профессию и не ошибиться

Апрель для выпускников школ как воскресный вечер перед новой неделей. Один шаг в сторону профессии может определить гораздо больше, чем кажется. Как не ошибиться и понять, куда идти? Иногда ответ ближе, чем вы думаете, и найти его помогает профориентолог. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В XXI веке выбор профессии больше не похож на один-единственный выстрел в темноте. Это скорее навигация по карте, которая постоянно обновляется, в ней есть новые маршруты, неожиданные повороты и даже профессии, о которых еще вчера никто не слышал.

Каждый выпускник стоит на пороге выбора образа жизни. Сегодня профессия – это уже не просто функция, которая помогает зарабатывать, а жизнь, которую ты выбираешь:

свободу или стабильность,

офис или мир без границ,

один путь или сразу несколько ролей.

Раньше все было проще, а может, нам всем так казалось: врач, юрист, учитель, инженер. Сегодня же список вариантов расширился до бесконечности: UX-дизайнеры, аналитики данных, разработчики игр, специалисты по искусственному интеллекту, блогеры, продюсеры онлайн-курсов. Мир профессий стал гибким, как пластилин. Это одновременно вдохновляет и пугает. Именно поэтому все больше выпускников обращаются к профориентации, чтобы более точно понять, что может увлекать, вдохновлять и приносит неплохой заработок.

Мы поговорили с педагогом, профориентологом Еленой Андросовой, которая рассказала нам, как помочь подростку выбрать свой путь.

"В работе я сочетаю классические и авторские подходы. С одной стороны, психодиагностика, карьерные модели, анализ сильных сторон и мотивации. С другой – живая работа с подростком, где тесты играют лишь вспомогательную роль. Мы разбираем профессии с ребенком через реальные навыки, моделируем "день из жизни" специалиста, выстраиваем основной и альтернативный карьерные сценарии. Также важно отдельно работать со страхами и закреплять все практикой через задания между встречами. Моя главная задача – не сколько помочь выбрать профессию, а научить подростка делать этот выбор осознанно", – говорит профориентолог.

Фото: из личного архива Елены Андросовой

Профориентация XXI века – это честный разговор между школьником и специалистом: Что тебе действительно интересно?

В чем ты силен?

Какой образ жизни ты хочешь вести?

Готов ли ты к риску или предпочитаешь стабильность?

Отсюда вытекает логичный вопрос, насколько выбор профессии – это решение подростка?

"На практике я вижу, что это всегда сочетание факторов: влияние родителей, окружения, трендов и соцсетей, а также личных интересов самого подростка. В 9-м классе выбор редко бывает полностью самостоятельным. К 11-му осознанности становится больше, но роль родителей все равно остается значимой", – говорит Елена Андросова.

По словам специалиста, сейчас особенно заметно влияние трендов: IT, дизайн, блогинг. Поэтому задача профориентолога – помочь подростку отделить настоящий интерес от внешнего давления и сделать более осознанный выбор.

Сегодняшний мир как конструктор. История "выбрать раз и навсегда" в XXI веке все больше похожа на миф. Карьеру теперь можно пересобирать, менять направления, добавлять новые навыки и роли. Но это не обесценивает первый выбор: базовое образование становится точкой опоры, задает вектор, формирует основу и дает ту самую уверенность, с которой потом легче поворачивать и пробовать новое.

Давайте честно, гораздо легче двигаться вперед, когда старт был осознанным. Когда выбор сделан не под давлением родителей, моды или страха, а из понимания, что именно это откликается в сердце, иногда бывает и такое, что желание ребенка расходится с показателями тестов. Но профориентолог нас успокоил.

"Такие ситуации – норма. Тесты показывают предрасположенности, выявляют отдельные черты и качества личности. Важно их правильно интерпретировать и перекладывать на конкретного ребенка. К тому же подросток мог неправильно понять вопрос или просто заполнить очень быстро. Тогда результаты будут неверными". Елена Андросова

Поэтому современный подход к выбору профессии – это своего рода исследование. Не страх ошибки, а готовность учиться и меняться.

Фото: из личного архива Елены Андросовой

"Я вижу, насколько сильно все изменилось. Раньше выбор был более линейным, а профессии стабильными и понятными. Сегодня все иначе, профессии быстро трансформируются, появляются новые направления, а уровень неопределенности заметно вырос. Подростки стали гораздо более информированными, но при этом и более растерянными. У них больше возможностей, чем когда-либо, но сделать выбор стало сложнее. Поэтому современная профориентация – это развитие навыков, понимание себя и умение адаптироваться к тому, как меняется рынок", – объясняет Елена Андросова.

"Красные флаги" в выборе профессии. Есть несколько признаков, на которые стоит обращать внимание:

выбор "за компанию" или "как у всех",

ориентация только на престиж или деньги,

сильное давление со стороны родителей,

игнорирование собственных интересов,

отсутствие понимания, чем реально занимается специалист,

формулировка "мне все равно, лишь бы много платили".

"Если подросток совсем не понимает, кем хочет стать, самое важное – не пытаться сразу выбрать профессию. Сначала я рекомендую остановиться и разобраться в себе: понять свои интересы, сильные стороны, особенности мышления. Дальше пробовать как можно больше разных видов деятельности и учиться анализировать, что откликается и почему. Выбор профессии – это не одно решение, а процесс. И чем лучше подросток понимает себя, тем спокойнее и точнее он к нему приходит", – резюмирует профориентолог Елена Андросова.

Жизнь – это словно гигантский пазл, где каждый фрагмент можно складывать по-разному. Сегодня ты пробуешь одно направление, завтра другое. Навыки и опыт можно комбинировать, как разноцветные части, создавая уникальную картину.

В этом пазле важно слушать свое сердце, оно подскажет, какие фрагменты на самом деле ваши. Но нельзя забывать и о внешнем мире: новые технологии, профессии и возможности постоянно меняют общую картину. Чем лучше ты понимаешь и себя, и окружающий мир, тем гармоничнее и смелее складывается твой личный путь. И тогда карьера превращается не в ограничение, а в бесконечную игру возможностей.