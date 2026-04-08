Фокусы на колесах: зрелищные трюки на авто выполняет алматинец

Профессиональные трюки на автомобилях в Казахстане – зрелище редкое, однако невероятно захватывающее для тех, кто жаждет острых ощущений. Тачки дрифтуют со скоростью света, летают в воздухе и встают на два колеса.

Zakon.kz поговорил со смельчаком, который пошел по стопам отца и сейчас активно развивает автоспорт в стране.

Алматинец Владимир Тарабанько свою первую технику собственноручно собрал в 7 лет, а в 12 выполнял экстремальные трюки на авто. Все благодаря отцу – известному каскадеру Василию Тарабанько, который внес весомую лепту в развитие казахстанского автоспорта. Под крылом лучшего наставника они объединились в сильнейшую команду.

"Любовь к автомобилям, гонкам, трюкам и острым ощущениям еще с малых лет привил мне отец. В 1984 году он основал группу каскадеров "Сталь". Она с успехом покорила территорию всего бывшего Советского Союза. Неоднократно выезжала в Китай и дальнее зарубежье. Раньше молодежь воспитывали так: принесут технику в мешке, если собрал – поехал, а не собрал – значит, не поедешь. Так и случилось со мной. Сначала это была мототехника, в семь лет я ее собрал и стал осваивать. А в группу каскадеров "Сталь" попал в 12 лет. Потихонечку начал ездить, делал простые трюки, набирал скорость. Большую часть времени проводил с отцом на тренировках и в гастрольных турне". Владимир Тарабанько

Фото: из личного архива Владимира Тарабанько

Автоспорт – неотъемлемая часть жизни семьи Тарабанько, больше, чем хобби или работа, это любимое дело и отдушина. Их династия продолжает пополняться каскадерами.

"Папа в свои 74 года по сей день гоняет на тачках, выполняет трюки, готовит водителей, имеет звание заслуженного тренера Республики Казахстан. Родная сестра Наталья тоже с нами работала, она каскадер на дорожке. И сын в деле, показывает хорошие результаты. Еще у меня дочь подрастает, ей 16 лет. Сначала она занималась конным спортом – конкуром, сейчас влилась в автоспорт. Есть большое желание научить ее ездить на двух колесах – такое пока женщины в Казахстане не делали".Владимир Тарабанько

Желающих заниматься автоспортом в стране очень много, однако развитию этой отрасли мешает несколько аспектов, в частности, отсутствие специальных площадок, говорит собеседник.

"Автородео – трюковая деятельность для зрителей, когда человек показывает сверхспособности машины. А в автоспорте много дисциплин: кросс, ралли, дрифт, дрэг-рейсинг, картинг и так далее. Раньше государством это поддерживалось, нам бесплатно предоставляли площадки для тренировок и выступлений. В настоящее время провести даже коммерческое представление с полной программой – проблема, сложно получить стадион, организовать мероприятие. На всю страну всего несколько подходящих спорткомплексов, которые расположены в Алматы, другие города пока не могут позволить себе такую роскошь. В киноиндустрию не так часто стали приглашать, видимо, для современных фильмов это не популярно. Хотя есть хорошие киноленты, в которых мы с командой отработали каскадерские трюки". Владимир Тарабанько

Если говорить про автородео, то у команды каскадеров в программе от 40 до 50 трюков. На протяжении двух часов около 12 авто держат зрителей в смешанных чувствах: удивлении, страхе, восторге. Сами водители отмечают, что испытывают адреналин.

"Коней железных было много. В трюковой деятельности начинал со старенького ВАЗ-2102. В ралли выступал на разных машинах, в основном на ВАЗовских и японских. Автомобиль отбирается тщательно, учитывая цель. Если для каскадерства, то там нужна небольшая подготовка. В автоспорте желательно правильно подобрать модель и соблюдать технические регламенты, эти правила установлены нашей федерацией, которая является международной. А трюки демонстрируем различные: езда на двух колесах, гонки и маневры скоростных авто в шахматном порядке. Также имитируется живой гараж: три акробата стоят на дороге, машина с полицейским разворотом паркуется между ними. Возможности человека не ограничены, главное – желание, и все получится, на любом авто можно колесить и вытворять трюки. Мы даже джипы и Газели ставили на два колеса". Владимир Тарабанько

Экстремальные виды спорта выполняются с риском для жизни, поэтому каскадеры во главу угла ставят безопасность.

"Страх у любого нормального человека присутствует, потому что бесстрашные люди могут наделать глупостей. Но здесь страх больше заставляет внимательнее подходить к трюку с расчетом на безопасность. Конечно, бывали всякие моменты, но серьезных травм я не получал. Однажды прямо на представлении машина перевернулась. Однако, в любом случае, сейчас даже просто на улице находиться не менее опасно". Владимир Тарабанько

А кроме внимательности для безопасной езды, автолюбитель советует наладить хорошие отношения со своей машиной, ведь и у нее есть "душа".

"У меня добрый ритуал: когда выхожу на старт, глажу по рулю и обращаюсь: "Ну, что, ласточка? Настало время, не подведи, надо чисто отработать". Это же, можно сказать, живой организм, который чувствует тебя, твое отношение, настроение. А так у меня часто спрашивают, как получается на два колеса поставить авто и удерживать баланс? Я говорю: вы же на велосипеде ездите? Как это? Либо вы едите с закрытыми глазами и вам удается ложку мимо рта не пронести – здесь то же самое". Владимир Тарабанько

Также каскадер обратился к любителям экстремальной езды на казахстанских дорогах, отметив, что свое мастерство можно испытать на специализированных трассах и без угрозы для общества.

"У нас много любителей острой езды. Я считаю, что город – это общественное место, где есть правила дорожного движения и они должны соблюдаться. Я не поддерживаю таких водителей, которые гоняют на трассах, создавая угрозу не только для себя, но и для других. На нашей базе мы обучаем безопасному и экстремальному вождению, каскадерскому искусству, кто захочет, чисто для себя позаниматься, отвлечь душу, получить адреналин. К занятиям допускаются все желающие. Не только те, кто имеет водительское удостоверение, но и, допустим, кто хочет заранее подготовить ребенка, чтоб он приучился к технике, понимал, как она себя ведет". Владимир Тарабанько

Команда каскадеров работает круглый год, но теплую пору считает лучшей. Хотя легендарный Василий Тарабанько имеет в копилке фантастический трюк – катание авто на двух колесах на катке "Медеу". Экстремалы готовы ошеломить зрителей не менее зрелищными номерами, главное, чтобы они поддержали их отвагу.