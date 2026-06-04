Необычный дом с душой: карагандинка создала сказочную красоту в своем дворе

Частный дом в Караганде настолько необычный, что мимо него невозможно пройти. Он манит яркими красками, причудливыми формами и креативом. А самое главное – в нем есть душа, которую вложили хозяева. Zakon.kz предлагает посмотреть на шедевр.

Глядя на эту красоту, можно подумать, что в доме живет архитектор или художник, но это не так. Семья Евдошенко творческая, но никакого отношения к изобразительному искусству и строительству не имеет. Она уже восемь лет живет в стареньком домике, которому с каждым годом придает все больше красок.

"В этом доме мы живем восемь лет. Я выросла в этом же районе, моя мама живет через один дом. Когда я вышла замуж, мы переехали в город. Но в квартире я не прижилась, сильно хотелось назад. Так удачно совпало, что люди, которые жили здесь, намеревались переехать в город. Вот мы и "махнулись" не глядя. Меня не напугали отдаленность, старый дом, печное отопление, всегда тянуло к земле". Наталья Евдошенко

А вот таким необычным творчеством Наталья и ее сын Данил начали заниматься спонтанно. Женщина признается: никогда бы не поверила в то, что способна создавать такие шедевры, пока не попробовала. А там занесло настолько, что целый двор стал полон волшебства.

"Подтолкнула мама, она увидела, как делают вазоны и заливают бетоном формы, ей показалось, что все так легко. Я решила попробовать. Так началось мое занятие. Дальше – больше, перешла к скульптурам. Потом увидела, как семья Колесниковых из России творит подобную красоту, целые парки строят. Я вдохновилась еще больше, захотелось, чтобы мои дети жили в эстетике". Наталья Евдошенко

Начали с ворот: получились они необычайной красоты, могущественные и сказочные. На первый взгляд напоминают замок, башню или дворец. Но, разглядывая их, понимаешь – это уникальное творчество. Здесь сплетаются разные герои, мотивы и истории. Фантазия авторов богата. Самое удивительное то, что каждая деталь создана вручную – с трепетом, вниманием и трудолюбием.

"Хочется творить в сказочном стиле, потому что люблю произведения, где много волшебства и добра. Работой занимаюсь не одна, потому что важны тщательная подготовка и основа. Сначала продумываем, что создавать, формируем металлические каркасы, которые варит сын, а затем я оформляю их из бетона". Наталья Евдошенко

Труд не из легких, говорит хозяйка, но настолько увлекательный, что порой даже забываешь об отдыхе. А видя результат, становится радостно. Здесь уже поселились грибочки, кот воришка, рыбки, сундук, ведра, огромные красочные бутоны, месяц с блаженным лицом и многое другое. И все это не только для красоты, а полезные предметы.

"Если берусь за работу, то это с 5:00 утра и до самого позднего вечера в рабочих перчатках. Потому что там процесс такой, что не оторвешься. Мне бывает дети покушать или попить выносят. Состав: цемент особый беру – пятисотый, раствор один к двум прочный получается". Наталья Евдошенко

Бетон – не гипс, отмечает мастер. Фигурки получаются прочные. Некоторые из них уже семь лет прекрасно держатся. Но учитывая, что Наталья Евдошенко самоучка, иногда возникают сложности.

"У нас есть большая клумба, которая с 2021 года стоит в хорошем состоянии. И стена дома, которую с улицы я делала, ей уже семь лет. Столько же некоторым скульптурам. Всему я учусь сама, меня никто этому не учил, смотрю, как делают другие. И иногда что-то не получается. Бывает такое, что два года держалась фигурка, а потом глядишь, где-то отвалилось. Я понимаю, что там технология была нарушена, работаю над ошибками, набираюсь опыта. И с каждым разом получается лучше". Наталья Евдошенко

Семья соорудила забор, беседку, большую барбекюшницу в четыре метра высотой, сформировав оригинальную зону отдыха. Далее планирует заняться оформлением дома в виде сказочной избушки на курьих ножках. А еще во дворе появятся новые скульптуры, одна из них – дракон.

"Все это возникло постепенно: сначала малые формы, а оформлением участка занимаемся третий год в свободное время. Детям очень нравится, они вовлечены в процесс. Сын женился, все равно приезжает помогает. Дочь у меня музыкант, занимает первые места по баяну. Она тоже творческий человек, лепит с двух лет. Нам нравится жить в такой обстановке, поэтому вкладываем душу. Зимой, когда с бетоном на улице не поработаешь, мы дома делаем барельефы на стенах". Наталья Евдошенко

От волшебства в восторге не только семья, но и соседи, и даже те, кто проходит или проезжает мимо. Одни заглядывают в гости, а другие специально приезжают на экскурсию, фотографируют, интересуются историей, делают комплименты, что у хозяев золотые руки. Евдошенко рады всем, их двери всегда открыты.

"Людям очень нравится, не было ни одного негативного отзыва. Они восхищаются творением, удивляются нашему труду и терпению. Это вдохновляет нас на большее. Потому что иногда устаешь, руки и спина болят. Бывает, глаз замыливается, что-то создашь и не видишь работу свою. Проходит две недели, и сама осознаю: "Ой, это я сделала". Тем более, ощущая поддержку людей, понимаешь, что труд был не напрасен". Наталья Евдошенко

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Созданные своими руками предметы придают силы, уют и комфорт. У дома появляется душа, считает собеседница. Семья любит в сказочной обстановке собираться в кругу друзей и жарить шашлыки.