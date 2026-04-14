Пленэр среди изумительной красоты: художник из Актау путешествует ради искусства
40-летний Аймурат Танатов разносторонний человек – он и рыбак, охотник, дзюдоист, путешественник, свободный художник. На последнем, пожалуй, остановимся.
"Горжусь тем, что я художник. Сам стремился к этому, долго шел: окончил школу, колледж, институт художественный. Это уникальная профессия, приносящее полное умиротворение. Я могу лично лицезреть что-то удивительное и в том же виде передать это зрелище другим, помочь им прочувствовать то же самое. Здесь важна внимательность к деталям, каждому штриху, оттенку. Часами сидеть среди живописной природы, разглядывать ее вдоль и поперек и аккуратно наносить насыщенные мазки. Художник рожден, чтобы передавать красоту, даже там, где ее не замечают".Аймурат Танатов
Вот уже пять лет, как художник вместе с коллегой по цеху путешествует на автомобиле. Сначала они полностью объездили весь Казахстан. Затем увидели Грузию, Чечню, Дагестан, Турцию, Кыргызстан, Узбекистан. Все ради искусства.
"Мы реализуем проект "Арт-экспедиция". Талантливые художники не только сидят за работой в мастерской, но и активно путешествуют. Так делали наши предки. Мы вместе с другом путешествуем на авто, отправляемся в разные страны, встречаемся с другими художниками, наслаждаемся местными достопримечательностями, знакомимся с их культурой. На месте пишем этюды. По-настоящему реалистичной картиной считается этюд. В этюде ощущается связь художника с природой. Полные сил, энергии, вдохновленные, возвращаемся на Родину и организовываем выставки".Аймурат Танатов
Выставки про экспедиции были организованы не только в родном городе художника, а также в Алматы и Астане. Примечательно, что работы посвящены красивым локациям, а некоторые из них нашли свой творческий подход.
"Идея освещать путешествия искусством моя. Ее первым поддержал бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Сейчас нам помощь оказывает областное управление культуры. В целом мы держимся на голом энтузиазме, совсем не зарабатываем. Нам просто это интересно и увлекательно. Это наша миссия, чтобы люди прикоснулись к чему-то прекрасному. Мы пишем про красивые места, которые цепляют за душу в поездке. Есть картины из Казахстана, написанные нефтью. Эта техника используется во многих странах, а у нас мы первыми воспользовались ею. Причем оттенки получаются разные: черные или светло-коричневые. А на пленэре за рубежом я работаю с маслом. После турне собирается довольно много этюдов и пейзажей. Часть картин оставляем для выставки, остальное раздаем ценителям искусства".Аймурат Танатов
Больше всего автору нравится воспевать уникальные достопримечательности Мангистауской области: Айракты, Карынжарык, Шеркала… Масляная живопись передает неповторимый колорит степи.
Творец признался, что за красивой картиной таится тяжелый труд: отправляться в неизведанную даль, преодолевать тысячи километров, в диких условиях заниматься творчеством. Но это настолько увлекательно – своими глазами видеть, насколько огромен и разнообразен мир. А возможности творчества безграничны, как и фантазия свободного художника.
"Чтобы стать художником, нужен лишь незначительный процент таланта, а вот все остальное – колоссальное трудолюбие, желание учиться и совершенствовать навыки, формировать собственный стиль. Это и есть путь становления".Аймурат Танатов
Такие картины пользуются спросом и долго своих клиентов не ждут. Полотна украшают личные дома и помещения разных компаний, а также улетают далеко за пределы страны.
Арт-экспедиции в самом разгаре: художник с напарником намерены уже этим летом отправиться в Монголию, где их ждет еще одно увлекательное путешествие и множество тем для написания прекрасных картин.