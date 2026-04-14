Пленэр среди изумительной красоты: художник из Актау путешествует ради искусства

Аймурат Танатов любит наслаждаться живописной природой, параллельно перенося увиденное на холст. Он считает, что художник рожден для того, чтобы доносить до человеческих сердец всю красоту. Zakon.kz расскажет, как житель Актау начал изучать мир ради написания вдохновляющих картин.

40-летний Аймурат Танатов разносторонний человек – он и рыбак, охотник, дзюдоист, путешественник, свободный художник. На последнем, пожалуй, остановимся.

"Горжусь тем, что я художник. Сам стремился к этому, долго шел: окончил школу, колледж, институт художественный. Это уникальная профессия, приносящее полное умиротворение. Я могу лично лицезреть что-то удивительное и в том же виде передать это зрелище другим, помочь им прочувствовать то же самое. Здесь важна внимательность к деталям, каждому штриху, оттенку. Часами сидеть среди живописной природы, разглядывать ее вдоль и поперек и аккуратно наносить насыщенные мазки. Художник рожден, чтобы передавать красоту, даже там, где ее не замечают". Аймурат Танатов

Вот уже пять лет, как художник вместе с коллегой по цеху путешествует на автомобиле. Сначала они полностью объездили весь Казахстан. Затем увидели Грузию, Чечню, Дагестан, Турцию, Кыргызстан, Узбекистан. Все ради искусства.

"Мы реализуем проект "Арт-экспедиция". Талантливые художники не только сидят за работой в мастерской, но и активно путешествуют. Так делали наши предки. Мы вместе с другом путешествуем на авто, отправляемся в разные страны, встречаемся с другими художниками, наслаждаемся местными достопримечательностями, знакомимся с их культурой. На месте пишем этюды. По-настоящему реалистичной картиной считается этюд. В этюде ощущается связь художника с природой. Полные сил, энергии, вдохновленные, возвращаемся на Родину и организовываем выставки". Аймурат Танатов

Выставки про экспедиции были организованы не только в родном городе художника, а также в Алматы и Астане. Примечательно, что работы посвящены красивым локациям, а некоторые из них нашли свой творческий подход.

"Идея освещать путешествия искусством моя. Ее первым поддержал бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Сейчас нам помощь оказывает областное управление культуры. В целом мы держимся на голом энтузиазме, совсем не зарабатываем. Нам просто это интересно и увлекательно. Это наша миссия, чтобы люди прикоснулись к чему-то прекрасному. Мы пишем про красивые места, которые цепляют за душу в поездке. Есть картины из Казахстана, написанные нефтью. Эта техника используется во многих странах, а у нас мы первыми воспользовались ею. Причем оттенки получаются разные: черные или светло-коричневые. А на пленэре за рубежом я работаю с маслом. После турне собирается довольно много этюдов и пейзажей. Часть картин оставляем для выставки, остальное раздаем ценителям искусства". Аймурат Танатов

Больше всего автору нравится воспевать уникальные достопримечательности Мангистауской области: Айракты, Карынжарык, Шеркала… Масляная живопись передает неповторимый колорит степи.

Творец признался, что за красивой картиной таится тяжелый труд: отправляться в неизведанную даль, преодолевать тысячи километров, в диких условиях заниматься творчеством. Но это настолько увлекательно – своими глазами видеть, насколько огромен и разнообразен мир. А возможности творчества безграничны, как и фантазия свободного художника.

"Чтобы стать художником, нужен лишь незначительный процент таланта, а вот все остальное – колоссальное трудолюбие, желание учиться и совершенствовать навыки, формировать собственный стиль. Это и есть путь становления". Аймурат Танатов

Такие картины пользуются спросом и долго своих клиентов не ждут. Полотна украшают личные дома и помещения разных компаний, а также улетают далеко за пределы страны.

Арт-экспедиции в самом разгаре: художник с напарником намерены уже этим летом отправиться в Монголию, где их ждет еще одно увлекательное путешествие и множество тем для написания прекрасных картин.