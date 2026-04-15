Горизонт на двух пальцах: юноша из Жаркента удивляет сложными трюками

Воркаут по зубам смельчакам, которые не боятся рисковать и проворачивать умопомрачительные трюки на уличных снарядах. Таким является Жансерік Айтқұрман из Жаркента. Zakon.kz расскажет, как юноша покоряет Казнет зрелищными выступлениями.

22-летний Жансерік Айтқұрман родом из Жаркента области Жетысу. В настоящее время он студент 2 курса Академии спорта и туризма, пока живет в Алматы и подрабатывает фитнес-тренером в тренажерном зале. Однако в будущем планирует вернуться в родной край и стать учителем физкультуры. Учить детей, что спорт – основа здорового образа жизни.

"Я с самого детства был активным, часто играл на улице, интересовался спортом, однако долго не мог определиться, чем именно мне заниматься. Среди сверстников были востребованы борьба и бокс. Но к ним душа меня не тянула. Как-то увидел старшеклассников, которые делали крутые трюки на турнике. Набрался духу подойти и спросить, как так получается. Они подсказали, меня втянуло". Жансерік Айтқұрман

Ближе к 18 годам парень всерьез увлекся воркаутом. Стал практически каждый день собираться с единомышленниками у спортивных снарядов и выяснять, кто круче. И так день за днем он все больше осваивал трюки, благодаря чему его заметили и решили оказать помощь.

"С ребятами поддерживали друг друга, где надо подсказывали. Мы часто занимались на школьной площадке, это были обычные статичные турники. Однако многое изменилось в лучшую сторону, когда мы стали показывать высокие результаты, завоевывать награды на соревнованиях. Нас начали узнавать, уважать и относить к серьезным соперникам. В 2022 году нас заметили и нам подарили гимнастический турник с матрасами. Андрей Смирнов из Алматы – человек, который внушительно повлиял на развитие калистеники в Казахстане. Он же наш спонсор, тренер, близкий соратник". Жансерік Айтқұрман

Жансерік Айтқұрман признается, что любит воркаут за свободу. В силах спортсмена устроить зрелищное шоу на перекладине, брусьях, шведской стенке, гимнастических кольцах или упорах для отжиманий.

"Каждый атлет занимается так, как хочет. У нас не было специальных секций. Мы тренировались и развивались сами по себе. И, глядя на таланты в больших городах, у которых были получше условия для занятий, молча делали свое дело и мечтали о лучшем. Все боятся, но делают через страх и риск, а в какой-то момент получают адреналин. Главное – упорно тренироваться, делать все с умом, довериться своему прогрессу, равняться на лучших – тогда все получится". Жансерік Айтқұрман

Атлет легко демонстрирует сложнейшие трюки. Его коронное упражнение: горизонт на двух пальцах. То есть он буквально удерживает все свое тело на четырех пальцах.

"На этот трюк мне потребовалось три года. Не потому, что это было сложно для меня. Я просто долгое время был зациклен на элементе горизонт. Как только у меня стало получаться, я принялся учить этот элемент на пальцах. Насколько я знаю, на один палец встают два человека в мире, это очень сложная вариация элемента. Думаю, если упорно трудиться, я смогу такое выполнить, но для этого нужно много практики и знания. А так, конечно, пытался, но пока мне больно и трудно". Жансерік Айтқұрман

Зрители и болельщики часто задаются вопросом, как Жансерік Айтқұрман проделывает такие невероятные упражнения. Мастер рассекретил, как ему удается удерживать равновесие и баланс.

"Больше всего работают плечи, бицепсы и спина. Баланс и равновесие приходят со временем. Удается держать баланс благодаря силе, управлению собственным телом и весом, я чувствую каждое свое движение и просчитываю все шаги наперед". Жансерік Айтқұрман

Травмы и падения в данном виде спорта неизбежны, а иногда даже перенагрузка дает о себе знать.

"В целом со здоровьем проблем нет. Однако около четырех месяцев я сильно себя не нагружаю, потому что ощущается травма на плечах. Думаю, это из-за моего фанатизма. Не давал себе отдохнуть, хотел установить рекорд в Казахстане, сделать как минимум 20 подъемов с полного горизонта вместе с ногами. Сначала не придавал значения своей боли, но все ухудшилось. Сейчас лечусь. Пока взял тайм-аут, но не сдался". Жансерік Айтқұрман

Собеседник отмечает, что воркаут помог ему найти себя, обрести цели и мечты, мотивировать других и делиться опытом.