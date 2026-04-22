Маленький тезка Димы Билана из Восточного Казахстана неожиданно стал звездой соцсетей

А вы знали, что у нас есть свой Дима Билан? Правда, он маленький и пока поет только в детском садике. Однако в последние дни такой же популярный, как российский певец. Zakon.kz расскажет, как житель ВКО обрел славу благодаря громкому имени.

Накануне 32-летняя Асем Карабалина гостила у родителей и случайно сняла видео, которое завирусилось в соцсетях.

"Я с семьей живу в Усть-Каменогорске. В 50 км от нас в селе Таврия проживают мои родители. Мы с детьми ездили к ним отдыхать на выходные. Я увидела, как мой сын играет с ребятами. Хотела снять его на видео, в кадр попал его приятель. У нас завязался разговор и так мы познакомилась". Асем Карабалина

Когда ребенок представился именем "Дима Билан", девушка не сразу поверила в это, подумав, что он фанат российского артиста. Однако отец подтвердил – мальчик носит популярное имя и фамилию.

"В мыслях мелькнуло: странно было бы, если четырехлетний мальчик является фанатом Димы Билана. Я знала, что у нас в Таврие есть житель Билан, но не подумала, что Дима – его внук. О приятном совпадении рассказал мне папа". Асем Карабалина

Буквально 1,5 месяца назад Асем Карабалина начала раскручивать свой блог, рассказывая о своей жизни с уклоном на юмор и позитив. Поскольку снятое видео получилось добрым, она решила закинуть его к себе на страничку.

"Я предполагала, что оно залетит. Залила ролик и ждала бум. Комментаторы начали отмечать Диму Билана, и он все-таки отреагировал. У себя в соцсетях запостил мою публикацию и шутливо отметил: "Зачем вы рассекретили моего сына, я специально его прятал от вас". Когда я рассказала об этом своему отцу, у него был шок. Эту реакция я также выложила у себя. Папа также сказал, что уже несколько дней ему поступают сообщения от знакомых со словами: "Ты тоже стал звездой". Асем Карабалина

Сутки блогер провела в телефоне, потому что он не умолкал. Ролик обсуждали не только в Казахстане, но и в России.

"Комплименты делали за мой смех, папе – за его добрые глаза, а маленькому герою – за то, что он сладенький Дима Билан. В целом только позитив, хейта совсем нет, поэтому, когда я по телефону связалась с родителями мальчика, они отреагировали очень тепло. На меня подписалось много людей, спасибо за это аудитории. Мы уже собираемся поехать с подарками и поздравить мальчика с тем, что он стал популярным". Асем Карабалина

С мамой маленькой звездочки связалась редакция Zakon.kz. Наталья Билан поделилась, что у нее два сына: старший – Александр, а младший – Дима.

"Дмитрию четыре года. Он ходит в садик. Самый обычный мальчишка, который любит активные игры, играть в машинки и мячи. Живем в Восточно-Казахстанской области, Уланский район, село Таврическое. Его папа в Усть-Каменогорске работает, а я – в местном детском садике". Наталья Билан

Женщина рассказала об их знаменитой фамилии и о том, почему ребенку выбрали имя Дима.

"Известная фамилия досталась нам от мужа. Именно он захотел младшего сына назвать Димой. Специальной цели связывать с российским певцом, тем более хайповать на этом, не было. Песни Димы Билана слушаем, они нам нравятся, но мы не ярые его фанаты. Никогда не думали, что история с его именем перерастет в такой масштаб. Хотя всегда над сыном смеются, называют не просто Дима, а Дима Билан, говорят – будущий певец. Но он как-то особо на это не реагирует". Наталья Билан

Нашумевшее видео быстро дошло и до семьи Билан, которые сочли его добрым знаком среди различных новостей в ленте.

"Мне вчера сестра скинула ссылку в Instagram. Захожу, смотрю, а оказывается, столько сообщений пропустила. Потом вечером коллеги стали слать в ТikТok. Я спокойно улыбнулась, показала сыну, он спросил: "Лайков много?", я ответила: "Очень". Сегодня утром прихожу на работу, все говорят: "Ой, ты че! Там такой охват, что Дима Билан лично ответил". Предлагают создать ему страничку, вести соцсети. Я как-то свою забросила. Может, в скором времени начну". Наталья Билан

На этом история не заканчивается. Автор видео намерена снова встретиться с героем своего видео, а там, может, когда-нибудь настоящий Дима Билан увидится со своим маленьким тезкой.