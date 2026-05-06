Статьи

Түрім орыс болсада, жүрегім қазақ: 19-летний Лехабай дает мощную мотивацию в Казнете

Фото: Zakon.kz
Совсем недавно Алексей Журавлев из Восточного Казахстана приехал в Астану с большой мечтой – стать популярным блогером. И уже с легкостью сумел завоевать внушительную аудиторию. Zakon.kz расскажет, как юноша дает мотивацию пользователям соцсетей.

У 19-летнего Алексея Журавлева тяжелый диагноз, он родился без ног. Детство его прошло в интернате, где ему помогли раскрыть свой талант. Скромный воспитанник достиг небывалых высот, став чемпионом мира по танцам на коляске.

"Я родился без ног. С малых лет воспитывался в реабилитационном центре для детей-инвалидов в селе Акжар, ВКО. Огромную поддержку мне оказала директор интерната Рыскан Джангушукова. Учился в казахском классе, поэтому түрім орыс болсада, жүрегім қазақ. Говорить по-казахски мне намного легче, нежели по-русски. Я всегда всех призываю общаться на государственном языке. Считаю, что не страшно плохо доносить свою мысль иностранцам, стыдно не знать родного языка".Алексей Журавлев

Больше всего Алексей любит танцевать. Признается, что, кружась в музыке, он испытывает невероятные чувства: свободы, страсти, бескрайних возможностей.

"Помню, когда старшеклассники танцевали, я наблюдал в стороне и повторял за их движениями. Это меня манило. Тогда я пришел к хореографу Наталье Анистратовой и спросил, можно ли мне с ними заниматься. Она дала мне шанс. Мне безумно все понравилось".Алексей Журавлев

Вскоре танцор покорил своим талантом весь мир. Он выходил на сцену и зажигал латино с напарницей.

"Я хотел медали, поднимать флаг Казахстана на пьедестале и ответить благодарностью воспитателям. Да и танцевать было большое удовольствие. Много трудился. Но поначалу было сложно динамично двигаться именно из-за тяжелой прогулочной коляски. Когда одну за другой забирал награды, руководство интерната стало искать коляску полегче. Потом выпал шанс выступать в Санкт-Петербурге, там под меня заказали специальную коляску. Это мне помогло еще увереннее двигаться и выиграть чемпионат мира".Алексей Журавлев

Юноша возмужал, выпустился из интерната во взрослую жизнь. Пока танцы приостановил и сейчас активно занимается спортом. Он 100 раз отжимается и 150 раз подтягивается на турнике.

"Пока танцы я приостановил по некоторым причинам, но в планах все продолжить. Сейчас я занимаюсь arm-back – это новый инклюзивный вид спорта, разработанный в Казахстане для людей с особенностями развития. Это адаптивная дисциплина, похожая на "тягу рукой" (или "рычаг назад"), направленная на физическое развитие и укрепление связок. Скоро в честь Дня защиты детей в Алматы пройдут соревнования, я усиленно готовлюсь. Спорт для меня многое значит. Там, где развит спорт, есть здоровье".Алексей Журавлев

Не так давно парень решил осуществить давнюю свою мечту – стать блогером. Ради этого он из Усть-Каменогорска прибыл в Астану, отмечая, что в столице больше возможностей. Буквально меньше, чем за две недели он собрал свыше 57,1 тыс. подписчиков.

"У меня была маленькая мечта стать блогером, которая сейчас перерастает в большие возможности. Я хочу быть полезным для общества, давать людям мотивацию, делиться интересными историями. Пока живу в доме у директора ФОК "Жас Жауынгер" для детей с особыми потребностями Садыка Баимбетова, который пригласил меня в Астану, в чем-то помогаю ему. Снимаем социалку, которая близка многим".Алексей Журавлев

Алексей Журавлев выступает под ником Лехабай. Его блоги заставляют переосмыслить жизнь и быть благодарным тому, что имеешь.

"Конечно, было много сложностей в жизни, о которых не совсем хочется говорить. Каждый день для меня вызов, но я не боюсь трудностей. Очень сложно передвигаться по городу. Особенно смущает отсутствие пандусов, и порой, чтобы перейти дорогу, не могу попросить помощи у людей. Хотелось бы, чтобы о малоподвижных людях тоже думали и создавали условия, потому что мы тоже хотим гулять. Я встречал тех, кто боялся мнения общества, из-за чего не мог в полную меру радоваться жизни. Я не такой. Чье-то непонимание не может повлиять на мою судьбу".Алексей Журавлев

16:15, 06 мая 2026
Дама за штурвалом: как алматинка спасает людей на самолете санавиации

Юноша делится, что его цели и желания самые обычные: зарабатывать на жизнь, быть полезным обществу, помогать маме и в будущем создать свою счастливую семью.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
