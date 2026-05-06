Түрім орыс болсада, жүрегім қазақ: 19-летний Лехабай дает мощную мотивацию в Казнете

Совсем недавно Алексей Журавлев из Восточного Казахстана приехал в Астану с большой мечтой – стать популярным блогером. И уже с легкостью сумел завоевать внушительную аудиторию. Zakon.kz расскажет, как юноша дает мотивацию пользователям соцсетей.

У 19-летнего Алексея Журавлева тяжелый диагноз, он родился без ног. Детство его прошло в интернате, где ему помогли раскрыть свой талант. Скромный воспитанник достиг небывалых высот, став чемпионом мира по танцам на коляске.

"Я родился без ног. С малых лет воспитывался в реабилитационном центре для детей-инвалидов в селе Акжар, ВКО. Огромную поддержку мне оказала директор интерната Рыскан Джангушукова. Учился в казахском классе, поэтому түрім орыс болсада, жүрегім қазақ. Говорить по-казахски мне намного легче, нежели по-русски. Я всегда всех призываю общаться на государственном языке. Считаю, что не страшно плохо доносить свою мысль иностранцам, стыдно не знать родного языка". Алексей Журавлев

Больше всего Алексей любит танцевать. Признается, что, кружась в музыке, он испытывает невероятные чувства: свободы, страсти, бескрайних возможностей.

"Помню, когда старшеклассники танцевали, я наблюдал в стороне и повторял за их движениями. Это меня манило. Тогда я пришел к хореографу Наталье Анистратовой и спросил, можно ли мне с ними заниматься. Она дала мне шанс. Мне безумно все понравилось". Алексей Журавлев

Вскоре танцор покорил своим талантом весь мир. Он выходил на сцену и зажигал латино с напарницей.

"Я хотел медали, поднимать флаг Казахстана на пьедестале и ответить благодарностью воспитателям. Да и танцевать было большое удовольствие. Много трудился. Но поначалу было сложно динамично двигаться именно из-за тяжелой прогулочной коляски. Когда одну за другой забирал награды, руководство интерната стало искать коляску полегче. Потом выпал шанс выступать в Санкт-Петербурге, там под меня заказали специальную коляску. Это мне помогло еще увереннее двигаться и выиграть чемпионат мира". Алексей Журавлев

Юноша возмужал, выпустился из интерната во взрослую жизнь. Пока танцы приостановил и сейчас активно занимается спортом. Он 100 раз отжимается и 150 раз подтягивается на турнике.

"Пока танцы я приостановил по некоторым причинам, но в планах все продолжить. Сейчас я занимаюсь arm-back – это новый инклюзивный вид спорта, разработанный в Казахстане для людей с особенностями развития. Это адаптивная дисциплина, похожая на "тягу рукой" (или "рычаг назад"), направленная на физическое развитие и укрепление связок. Скоро в честь Дня защиты детей в Алматы пройдут соревнования, я усиленно готовлюсь. Спорт для меня многое значит. Там, где развит спорт, есть здоровье". Алексей Журавлев

Не так давно парень решил осуществить давнюю свою мечту – стать блогером. Ради этого он из Усть-Каменогорска прибыл в Астану, отмечая, что в столице больше возможностей. Буквально меньше, чем за две недели он собрал свыше 57,1 тыс. подписчиков.

"У меня была маленькая мечта стать блогером, которая сейчас перерастает в большие возможности. Я хочу быть полезным для общества, давать людям мотивацию, делиться интересными историями. Пока живу в доме у директора ФОК "Жас Жауынгер" для детей с особыми потребностями Садыка Баимбетова, который пригласил меня в Астану, в чем-то помогаю ему. Снимаем социалку, которая близка многим". Алексей Журавлев

Алексей Журавлев выступает под ником Лехабай. Его блоги заставляют переосмыслить жизнь и быть благодарным тому, что имеешь.

"Конечно, было много сложностей в жизни, о которых не совсем хочется говорить. Каждый день для меня вызов, но я не боюсь трудностей. Очень сложно передвигаться по городу. Особенно смущает отсутствие пандусов, и порой, чтобы перейти дорогу, не могу попросить помощи у людей. Хотелось бы, чтобы о малоподвижных людях тоже думали и создавали условия, потому что мы тоже хотим гулять. Я встречал тех, кто боялся мнения общества, из-за чего не мог в полную меру радоваться жизни. Я не такой. Чье-то непонимание не может повлиять на мою судьбу". Алексей Журавлев

Материал по теме Дама за штурвалом: как алматинка спасает людей на самолете санавиации

Юноша делится, что его цели и желания самые обычные: зарабатывать на жизнь, быть полезным обществу, помогать маме и в будущем создать свою счастливую семью.