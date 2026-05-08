Цена ошибки найма: как неподходящий сотрудник разрушает бизнес

Неправильный подбор сотрудников приводит к миллионным потерям прибыли, предупреждают рекрутеры. Ошибки найма стоят любой компании не только денег, но и времени. Эксперты советуют работать над причинами промахов. Zakon.kz разобрал возможные последствия и действенные способы их устранения.

Некачественный найм вставляет палки в колеса бизнесу и создает дыру в бюджете компании, заявляют эксперты. Если результат не оправдывает надежды, деньги за работу рекрутеров и HR-менеджеров потрачены зря. Печально и то, что под удар попадает большинство действующих сотрудников.

"Когда один из сотрудников не соответствует уровню позиции, нагрузка перераспределяется. Более сильные специалисты берут на себя часть его задач, компенсируют ошибки, тратят больше времени на взаимодействие. Со временем это снижает вовлеченность и может привести к выгоранию. В долгосрочной перспективе компания рискует потерять именно тех сотрудников, которые обеспечивают стабильный результат", – отметила исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.

Следовательно, портится репутация бренда на рынке труда, и дальновидные специалисты перестают откликаться на вакансии. В итоге руководству приходится постоянно решать проблемы, а не заниматься продвижением, как положено.

"Подбор персонала во многих компаниях до сих пор воспринимается как операционная задача: если сотрудник не подошел, его можно заменить. Но на работе всей компании это отражается гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Проблема в том, что неподходящий сотрудник редко проявляется сразу. Чаще всего в первые месяцы он выполняет задачи, не вызывает явных вопросов. Сигналы появляются позже – через снижение результата, рост нагрузки на руководителя и команду, замедление процессов". Исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова

Главные ошибки найма

Расплывчатый портрет кандидата

Основная ошибка в найме происходит еще до публикации вакансии. Когда руководитель нечетко формулирует, какие задачи обязан решать новый сотрудник и какими навыками он должен обладать. Рекрутер ищет вслепую, поиск затягивается на месяцы. Кажется, что на собеседование приходят неподходящие претенденты. А в реальности шефы сами не понимают, кто им нужен.

Завышенные требования

Часто на позицию рядового пытаются найти высококвалифицированного работника. Например, от потенциального офис-менеджера требуют трехлетний опыт и знание английского. Хотя на практике надо составлять отчеты на казахском или русском, держать в порядке документы и коммуницировать с местными коллегами, а не с иностранцами. В результате работодатель упускает перспективного junior-специалиста, нанимает дорогого профессионала с уровнем senior, который не может полноценно раскрыться и скучно проводит время на работе.

Собеседование-беседа вместо объективного оценивания кандидата

Некоторые интервью сводятся к приятной беседе о прошлом опыте. Это не выявляет истинные навыки. Кандидат, который интересно рассказывает о себе, может оказаться слабым исполнителем. Лучше проверить его реальной задачей из практики компании. Не стоит давать абстрактное задание вроде "продайте мне шариковую ручку". Каверзные вопросы показывают лишь умение импровизировать под давлением, а не выполнять ежедневные поручения. Без наглядного кейса выбор основывается на первом впечатлении, что зачастую приводит к провалу.

"В практике подбора такие ситуации встречаются регулярно. Например, компания усиливает отдел продаж и нанимает менеджера с релевантным опытом и умением уверенно презентовать себя. В первые недели он активно включается в работу, осваивается и производит хорошее впечатление. Через несколько месяцев становится заметно, что план не выполняется, сделки затягиваются. Руководитель начинает подключаться к переговорам, разбирать диалоги, давать дополнительные рекомендации. Команда частично берет на себя часть задач, чтобы сохранить клиентов. Формально сотрудник продолжает работать, но фактически результат остается ниже ожидаемого. В этот момент компания уже несет потери, хотя решение о замене часто откладывается", – поясняет Ольга Якупова.

Соответствие политике компании и конфликтность претендента

Фокус только на технических умениях и дипломах – серьезный просчет. Можно нанять чересчур креативного сотрудника в консервативную компанию с жесткими правилами, но пользы будет мало. Или принять талантливого профи, который застопорит работу всего отдела из-за неумения работать в команде. Руководство также рискует, когда берет специалиста со скандальной репутацией. Из-за междоусобиц снижается продуктивность коллектива. Рекрутеры отмечают, что не меньше мастерства важны характер и способность к адаптации. Проверяют это вопросами о сложностях с общением. К примеру, просят рассказать о самом запомнившемся конфликте с коллегой или партнером и как его решили.

Найм в спешке

Это одна из самых фатальных ошибок. Смоделируем ситуацию: вакансия открыта давно, проект "горит", руководитель давит – и рекрутер или менеджер отдела кадров выбирает лучшего из тех, что есть, даже если он неполностью соответствует требованиям. Лишь бы закрыть позицию.

"В результате руководитель чаще переключается на операционные вопросы вместо развития бизнеса, что напрямую влияет на скорость решений и стратегический фокус. Финансовые потери в таких ситуациях оказываются значительно шире, чем принято учитывать. Помимо затрат на зарплату и подбор, компания сталкивается с недополученной прибылью, повторным наймом и расходами на исправление ошибок. Если переводить это в деньги, ошибка найма может стоить компании от трех до двенадцати годовых окладов сотрудника – в зависимости от позиции и уровня ответственности", – предупреждает исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова.

Нежелание проверять факты из резюме и рекомендации

Доверять информации из резюме и рассказам кандидата без проверки – наивно. Многие соискатели приукрашивают свой опыт, уровень ответственности в прошлых проектах или причины ухода. Звонок прежнему руководителю или коллеге занимает немного времени, зато может спасти от краха. Особенно критично это для позиций, влияющих на выручку, и руководящих.

"По мере роста бизнеса значение качества найма становится еще заметнее. Запуск новых направлений и развитие проектов требуют людей, которые могут брать ответственность за результат. Если таких сотрудников нет, нагрузка концентрируется на руководителе, и развитие замедляется даже при наличии ресурсов. Со временем подобные решения приводят к нестабильности: растет текучесть, результаты становятся менее предсказуемыми, увеличиваются управленческие риски". Исполнительный директор кадрового холдинга Ольга Якупова

Эффект "клонов"

Руководители неосознанно нанимают кандидатов, которые имеют схожий бэкграунд. Это создает комфортную, но неэффективную среду. В команде не остается места конструктивной дискуссии, разнообразия идей и критического взгляда на процессы. Таким образом, компания теряет инновационный потенциал.

Излишняя экономия денег компании

Руководство пытается сэкономить средства и иногда нанимает вместо двух специалистов одного. Однако управление – это не шахматы, где пешкой пожертвовал – получил преимущество. У сотрудника с высокой производительностью, который трудится за двоих, может быстро произойти выгорание и наступить разочарование в компании. Хотя его навыки позволяют приносить нужный результат в определенном направлении, если не распыляться на множество сторонних обязанностей.

Неподготовленность команды к новичку

Отсутствие плана по интеграции специалиста в отдел тоже является недоработкой. Нового сотрудника коллеги порой встречают фразой "разберешься сам", не объясняя процессы и не назначая куратора. Даже самый способный специалист в такой ситуации теряется, долго не может стать продуктивным и чувствует себя лишним. Наблюдая это, работодатель делает ложный вывод, мол, опять попался не тот. Но проблема не в кандидате, а в системе адаптации.

Влияние найма на партнерские отношения

Для клиента компания – это конкретные люди, с которыми он взаимодействует. Ошибки в коммуникации, низкое качество работы или отсутствие инициативы формируют негативное мнение. Оно сказывается на повторных сделках, рекомендациях и общем восприятии бренда, уверена эксперт.

Как минимизировать ошибки подбора персонала?

Подробно распишите ключевые задачи на первые три месяца или на период испытательного срока: что конкретно должен сделать человек? Не "развивать продажи", а "запустить холодные звонки по базе из 1000 контактов и договориться на пять сделок".

Обязательные hard skills: технические навыки, без которых работа невозможна. Например, "составление финансовой отчетности в 1С".

Критически важные soft skills: качества для успеха именно в вашей команде.

Показатели результата (KPI): как вы поймете, что наняли того самого.

Определите этапы отбора:

резюме; интервью; тестовое задание; собеседование с командой; финальное интервью с руководителем.

Проводите структурированное интервью

Для всех кандидатов на одну позицию заготовьте один и тот же набор вопросов, основанный на профиле должности. Попросите привести в пример кейс: "Как вы реализовывали похожий проект, с какими трудностями столкнулись, как справились с ними?".

Ситуационные вопросы с примерами: "Если бы вам поступили две срочные задачи от разных руководителей, как бы вы расставили приоритеты?".

Вопросы на ценности: "Что для вас важно в рабочей атмосфере?".

Проверка в деле

Дайте пробный день или тестовое задание. Оно должно быть максимально приближено к реальной работе и ограничено по времени. Тогда увидите и навыки, и отношение к делу.

Вывод

Если после всех этапов остаются сомнения, лучше продолжить поиск, чем поспешно нанять недостаточно подходящего. В оффере укажите все условия, обязанности, временные рамки выполнения работы, KPI и размер оклада. Это поможет избежать недоразумений.

А если работник неудовлетворительно показал себя в течение испытательного срока, расстаньтесь с ним сразу. Не стоит держать его год, а потом расхлебывать кашу, которую он заварил.

Эксперты говорят: найм – стратегически важная область. Она требует внимания руководителя, понятных критериев, подготовки тех, кто принимает решения, и системного подхода к оценке кандидатов. Компании, которые выстраивают эту систему, получают ожидаемый результат. Остальные продолжают компенсировать ошибки временем, деньгами и людьми.