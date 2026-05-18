#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Статьи

Хантавирус: грозит ли опасность Казахстану

Хантавирус, вирусы, болезни, Казахстан, КСЭК , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 17:22 Фото: pixabay
Ранее казахстанцам, собирающимся за границу, дали рекомендации по профилактике инфекции. Но может ли хантавирус нагрянуть непосредственно в Казахстан и готовы ли к встрече с ним отечественные медики? Zakon.kz получил ответ на этот вопрос.

В последние недели ленты новостей различных СМИ регулярно пополняются новостями о хантавирусе, не остаются в стороне и заядлые пользователи соцсетей. Несмотря на отсутствие общей паники, врачи все-таки делятся полезными советами по профилактике.

К примеру, рекомендации от Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения выглядят следующим образом:

  1. В случае выезда за рубеж исключить контакт с грызунами и их выделениями, не посещать места их возможного обитания.
  2. Не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами, избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре.
  3. При пребывании в закрытых помещениях проводить предварительное проветривание и влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) при уборке помещений.
  4. При посещении мест массового скопления людей использовать меры личной профилактики (дистанцирование, маски, дезсредства), соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 17:22
Туристам из Казахстана грозят опасные инфекции: список стран и советы врачей

Ну и, разумеется, немедленно обращаться за помощью при появлении недомоганий по возвращении домой.

Отвечая на запрос редакции, в Комитете отметили, что, по последним данным, неблагоприятная ситуация по хантавирусной инфекции сохраняется в Южной Америке (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Чили), где подтверждена циркуляция вируса среди грызунов.

Это следует иметь в виду, планируя путешествия.

"Наибольшее эпидемиологическое значение в Южной Америке имеет Andes virus – единственный известный хантавирус, для которого подтверждена передача от человека к человеку при тесном и длительном контакте. Инфицирование человека обычно происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирусные частицы из мочи, слюны или экскрементов инфицированных животных. Основным резервуаром является длиннохвостая рисовая мышь, обитающая в Южной Америке (Аргентина и Чили)", – рассказала главный эксперт Комитета санэпидконтроля Шолпан Есенова.

И подчеркнула: на сегодняшний день в Республике Казахстан случаев заболевания с подозрением на хантавирус не зарегистрировано. Даже более того, для глобального населения риск оценивается как низкий, поскольку природный резервуар Andes virus отсутствует в большинстве стран Европы и других регионов вне Южной Америки.

И тем не менее меры принимаются.

"В целях недопущения завоза и распространения на территории страны особо опасных инфекций в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с Таможенной границей Евразийского экономического союза, специалистами санитарно-карантинных пунктов на постоянной основе осуществляется санитарно-карантинный контроль в отношении пассажиров, прибывающих из-за рубежа всеми видами транспорта, путем проведения бесконтактной термометрии. Специалисты санитарно-карантинных пунктов в своей работе руководствуются утвержденными схемами оповещения и алгоритмом действий санитарно-эпидемиологической службы в случае выявления карантинных и особо опасных инфекций. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная".

Вместе с тем специфического лечения от данной заразы не существует, впрочем, как и вакцины от нее. Есть лишь поддерживающая терапия, направленная на тщательное клиническое наблюдение и ведение респираторных, кардиальных и почечных осложнений. То есть чем раньше больной обратится за помощью, тем лучше будет исход, особенно у пациентов с хантавирусным кардиопульмональным синдромом (когда заболевание поражает легкие и сердечно-сосудистую систему. – Прим. ред.).

"На сегодняшний день введение ограничительных мероприятий по хантавирусной инфекции в Республике Казахстан не рассматривается", – подытожили в КСЭК.

Официальную цифру ВОЗ озвучила 16 мая – понизила до 10 число случаев заражения, связанных со вспышкой на MV Hondius.

MV Hondius – круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Угроза нависла над 146 людьми – пассажирами и членами экипажа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирусы – зоонозные вирусы, которые в природе заражают грызунов и иногда передаются человеку. У человека хантавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме и часто приводит к смерти, однако вызываемые ей клинические синдромы различаются в зависимости от типа вируса и региона. Известно, что в странах Америки инфекция обычно приводит к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома, а в Европе и Азии хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), поражающую главным образом почки и кровеносные сосуды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств
14:29, Сегодня
Казахстанцев предупредили о смертельно опасной инфекции за рубежом
Флаг ВОЗ
01:27, 05 мая 2026
ВОЗ сделала заявление касательно распространения нового хантавируса
В Минздраве рассказали, почему опасно самостоятельно проводить обработку от клопов
05:17, 16 ноября 2023
В Минздраве рассказали, почему опасно самостоятельно проводить обработку от клопов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисисты РК одержали первую победу в юниорском Кубке Дэвиса
16:55, Сегодня
Сборная Казахстана с победы начала квалификацию Кубка Дэвиса в Шымкенте
Ислам Махачев
16:32, Сегодня
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Кеплин делегат на Лигу Европы
16:05, Сегодня
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Данилина в 1/8 Страсбурга
15:48, Сегодня
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: