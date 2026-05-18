Хантавирус: грозит ли опасность Казахстану

Ранее казахстанцам, собирающимся за границу, дали рекомендации по профилактике инфекции. Но может ли хантавирус нагрянуть непосредственно в Казахстан и готовы ли к встрече с ним отечественные медики? Zakon.kz получил ответ на этот вопрос.

В последние недели ленты новостей различных СМИ регулярно пополняются новостями о хантавирусе, не остаются в стороне и заядлые пользователи соцсетей. Несмотря на отсутствие общей паники, врачи все-таки делятся полезными советами по профилактике.

К примеру, рекомендации от Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения выглядят следующим образом:

В случае выезда за рубеж исключить контакт с грызунами и их выделениями, не посещать места их возможного обитания. Не употреблять продукты и воду, которые могли быть загрязнены грызунами, избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, хранить продукты в плотно закрытой таре. При пребывании в закрытых помещениях проводить предварительное проветривание и влажную уборку с дезинфицирующими средствами, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски) при уборке помещений. При посещении мест массового скопления людей использовать меры личной профилактики (дистанцирование, маски, дезсредства), соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

Ну и, разумеется, немедленно обращаться за помощью при появлении недомоганий по возвращении домой.

Отвечая на запрос редакции, в Комитете отметили, что, по последним данным, неблагоприятная ситуация по хантавирусной инфекции сохраняется в Южной Америке (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Чили), где подтверждена циркуляция вируса среди грызунов.

Это следует иметь в виду, планируя путешествия.

"Наибольшее эпидемиологическое значение в Южной Америке имеет Andes virus – единственный известный хантавирус, для которого подтверждена передача от человека к человеку при тесном и длительном контакте. Инфицирование человека обычно происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирусные частицы из мочи, слюны или экскрементов инфицированных животных. Основным резервуаром является длиннохвостая рисовая мышь, обитающая в Южной Америке (Аргентина и Чили)", – рассказала главный эксперт Комитета санэпидконтроля Шолпан Есенова.

И подчеркнула: на сегодняшний день в Республике Казахстан случаев заболевания с подозрением на хантавирус не зарегистрировано. Даже более того, для глобального населения риск оценивается как низкий, поскольку природный резервуар Andes virus отсутствует в большинстве стран Европы и других регионов вне Южной Америки.

И тем не менее меры принимаются.

"В целях недопущения завоза и распространения на территории страны особо опасных инфекций в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с Таможенной границей Евразийского экономического союза, специалистами санитарно-карантинных пунктов на постоянной основе осуществляется санитарно-карантинный контроль в отношении пассажиров, прибывающих из-за рубежа всеми видами транспорта, путем проведения бесконтактной термометрии. Специалисты санитарно-карантинных пунктов в своей работе руководствуются утвержденными схемами оповещения и алгоритмом действий санитарно-эпидемиологической службы в случае выявления карантинных и особо опасных инфекций. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная".

Вместе с тем специфического лечения от данной заразы не существует, впрочем, как и вакцины от нее. Есть лишь поддерживающая терапия, направленная на тщательное клиническое наблюдение и ведение респираторных, кардиальных и почечных осложнений. То есть чем раньше больной обратится за помощью, тем лучше будет исход, особенно у пациентов с хантавирусным кардиопульмональным синдромом (когда заболевание поражает легкие и сердечно-сосудистую систему. – Прим. ред.).

"На сегодняшний день введение ограничительных мероприятий по хантавирусной инфекции в Республике Казахстан не рассматривается", – подытожили в КСЭК.

Официальную цифру ВОЗ озвучила 16 мая – понизила до 10 число случаев заражения, связанных со вспышкой на MV Hondius.

MV Hondius – круизный лайнер, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Угроза нависла над 146 людьми – пассажирами и членами экипажа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирусы – зоонозные вирусы, которые в природе заражают грызунов и иногда передаются человеку. У человека хантавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме и часто приводит к смерти, однако вызываемые ей клинические синдромы различаются в зависимости от типа вируса и региона. Известно, что в странах Америки инфекция обычно приводит к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома, а в Европе и Азии хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), поражающую главным образом почки и кровеносные сосуды.