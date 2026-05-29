Горы, ветер и огонь: как Алматы готовится к сезону природных пожаров – фоторепортаж

"Өрт-2026", спасатели, учения, горные пожары
29.05.2026 16:20
В предгорьях Алматы прошли тактические учения "Өрт-2026", во время которых спасатели, сотрудники нацпарка, лесной охраны и авиация отработали действия при угрозе крупного природного пожара. Как проходили учения – в материале Zakon.kz.

Местом проведения маневров спасателей стало ущелье Водопад, которое находится на территории Иле-Алатауского национального природного парка. По легенде учений, там возник крупный лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться вверх по склону и двигаться в западном направлении.

Согласно тактическому сценарию, в зоне риска оказались группа отдыхающих в верхней части ущелья, здание Казселезащиты, высокогорный спортивный комплекс "Медеу", а также лесные территории Иле-Алатауского национального парка, куда огонь мог перекинуться.

Первым условный пожар обнаружил летчик-наблюдатель "Казавиалесохраны" во время воздушного мониторинга. Координаты и данные о возгорании были переданы диспетчеру радиодиспетчерской службы, после чего информация оперативно поступила в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Далее события развивались по алгоритму, максимально приближенному к реальности. Началось оповещение служб, к месту условного пожара выдвинулись силы гражданской защиты, специализированная техника и авиация "Казавиаспас".

Первыми на место прибыли сотрудники Медеуского филиала национального парка. Для оценки обстановки и обследования территории были задействованы конные патрули – в условиях горного рельефа это один из наиболее эффективных способов быстро добраться до труднодоступных участков.

Одновременно был развернут оперативный штаб по ликвидации условного природного пожара. Его местом дислокации стало подножье ущелья Водопад, откуда координировались действия привлеченных служб и подразделений.

Спасатели отметили, что подобные тренировки особенно актуальны для Алматы, который буквально соседствует с горами и лесными массивами. В жаркий сезон риск природных пожаров возрастает, а сильный ветер и сложный рельеф способны значительно осложнить тушение огня. В таких условиях счет иногда идет не на часы, а на минуты.

"Главной целью учений "Өрт-2026" стала отработка взаимодействия между подразделениями ДЧС Алматы, службами гражданской защиты, сотрудниками "Казавиалесохраны" и Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Особое внимание уделялось скорости реагирования, порядку оповещения, слаженности действий и координации сил в условиях сложного горного ландшафта", – сказал заместитель начальника ДЧС Алматы Данияр Жусупов.
По мнению спасателей, эти учения показали, что в случае возникновения крупного горнолесного пожара ключевую роль играет не только техника, но и четкое взаимодействие служб, своевременное обнаружение очага возгорания и быстрое принятие решений. Именно такие сценарии позволяют заранее проверить готовность системы и снизить риски в реальной чрезвычайной ситуации.

