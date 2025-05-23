Масштабные учения по борьбе с природными пожарами стартовали в Казахстане – фоторепортаж

В Павлодарскую область на республиканские командно-штабные учения "Өрт-2025" прибыли пожарные и спасатели из Астаны, Карагандинской области, области Абай и Алтайского края РФ.

В течение двух дней они отрабатывали алгоритмы тушения лесных и степных пожаров – по сценарию, угроза нависла над реликтовым бором, соседними селами и даже территорией России, сообщает Zakon.kz.

Масштабные командно-штабные учения "Өрт-2025", план которых легко может стать реальностью уже этим летом, начались рано утром 23 мая с тревожного сигнала.

По учебной задумке, дежурный диспетчер государственного природного резервата "Ертіс орманы" заметил возгорание по системе раннего обнаружения лесного пожара в квартале №149 Майкарагайского лесничества.

Уже через считаные минуты в небо поднялся вертолет "Казавиалесоохраны" с пожарным десантом на борту. На земле к ним присоединились пешие огнеборцы – работники лесничества. Они первыми "атаковали" условное пламя на кромке – важно было не дать ему прорваться из степи к реликтовому лесу.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Но реальность оказалась суровее – жара и ветер сделали свое дело: условный пожар перекинулся на соседние участки и начал приближаться к небольшому селу Шака. Возникла угроза перехода огня в Алтайский край РФ.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Я работаю в органах гражданской защиты 14 лет и скажу, что учения – это не игра. Здесь отрабатываются наши навыки и действия. Когда область Абай горела, коллеги из Павлодара, Астаны, Усть-Каменогорска, Караганды – все помогали нам", – отметил начальник пожарной части №4 города Семей Азамат Кульдиков.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

На месте был развернут полевой штаб, прибыл вице-министр МЧС Рамиль Камалов. Он лично координировал действия команд. В комментарии для журналистов Камалов отметил, что на учениях все отработали слаженно. Но сценарий, которые отыгрывали специалисты двух стран, – не просто фантазия.

"Шероховатости, которые мы увидели, будут еще обсуждаться в рабочем порядке. Алгоритм реагирования надо знать назубок. После лесных катастроф в Костанайской области и области Абай мы пересмотрели подход и разработали новый алгоритм реагирования. В 2024 году он уже позволил предотвратить около 80 возгораний в самом начале их развития", – отметил Рамиль Камалов.

Генерал-майор Рамиль Камалов, фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

По данным МЧС, в сегодняшних учениях участвовали 350 человек, было задействовано 64 единицы техники. Пять вертолетов сбрасывали воду, на земле создавались заградительные полосы, шло развертывание эвакуации. Отработали даже трансграничное взаимодействие – к общей координации подключились российские коллеги из Алтая.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"У огня нет границ. Если беда случится, она будет общей. Мы не просто тренируемся – мы объединяем силы", – высказал свое мнение заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю полковник внутренней службы Ярослав Грабовский.

Ярослав Грабовский, фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Тем временем цифры остаются тревожными. С начала 2025 года в Казахстане зафиксировано уже 90 лесных пожаров. Лето обещает быть жарким, а грозы с молниями все чаще становятся их причиной.

Ранее мы писали, что об угрозе пожаров предупредили жителей Алматинской области и областного центра города Конаев. А в Астане из-за горящего тополиного пуха пострадали автомобиль и беседка.

