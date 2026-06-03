Как найти работу подростку на лето в Казахстане и сколько можно заработать

Казахстанские подростки с первых дней июня начали подрабатывать. В этом их поддерживает государство: на специальной платформе запущен раздел с летними вакансиями для молодежи от 14 до 18 лет. Работодатели предлагают в среднем выше 85 тысяч в месяц. Условия сотрудничества выяснил Zakon.kz.

Пока одни подростки беззаботно отдыхают, другие уже начали зарабатывать. В Казахстане официально трудоустроиться можно с 14 лет. Алматинке Алине Пономаренко недавно исполнилось 17. Девушка окончила первый курс колледжа. Признается, что от учебы, конечно, устала, но работе это не мешает. Студентка помогает матери с семейным бизнесом.

"Моя мама держит маленький продуктовый магазин. Она его открыла пару лет назад. Магазин находится рядом с нашим домом. Полнедели мама сама там и организационные вопросы решает, и на кассе работает. Я вызвалась помогать летом, теперь тоже торгую. У меня есть цель – хочу записать свою песню, для этого надо хотя бы 250 тысяч. В магазине мне будут платить по 120 тысяч. Если поработаю два месяца, у меня наберется нужная сумма", – поделилась девушка.

Многие работодатели не хотят трудоустраивать к себе незнакомых подростков, тем более только на лето. В Минтруда решили помочь тинейджерам найти работу и открыли на электронной бирже труда раздел "Мои летние каникулы", где доступны вакансии для людей от 14 до 18 лет из разных регионов страны.

Сколько может заработать подросток официально

Государство гарантирует минимум 94 тысячи тенге в месяц, а частные компании предлагают больше 100.

На практике цифры такие: на государственных общественных работах есть возможность зарабатывать от 85 до 105 тысяч тенге в месяц, в сумму включены налоги и компенсация за неиспользованный отпуск.

Фото: скрин сайта Enbek.kz

Трудоустройство в Алматинской области

Власти Алматинской области заявили: в их регионе школьникам и студентам готовы платить до 350 тысяч тенге за три месяца трудовой деятельности. Выходит, в среднем по 118 тысяч ежемесячно. Для юных работников с неоконченным образованием сумма незавидная, но солидная.

Как найти работу подростку

Для поиска работы необходимо зарегистрироваться на платформе Enbek.kz в разделе "Мои летние каникулы" и загрузить резюме. После этого желающие смогут подобрать себе занятие по душе и подать заявку. За подростков 14-15 лет регистрацию в личном кабинете должны пройти родители или законные представители.

"Программа реализуется через Центр трудовой мобильности в рамках программы "Общественные работы". Программа временной занятости молодежи стартует ежегодно в июне. В рамках проекта в этом году планируется трудоустроить около 800 школьников и студентов. Продолжительность рабочего дня составит до семи часов", – сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

Какие вакансии предлагают несовершеннолетним в Казахстане

Помощники продавцов, библиотекарей, вожатых в лагерях, воспитателей детских садов.

Аниматоры.

Промоутеры.

Мобилографы.

SMM-специалисты.

Онлайн-ассистенты.

Курьеры.

Все вакансии должны относиться к легкой и безопасной занятости. Чиновники добавили: проект направлен на эффективную организацию досуга молодежи, получение первого трудового опыта и оказание социальной поддержки.

Какие ограничения действуют для подростков на работе

Эксперты призывают обратить внимание на то, что для несовершеннолетних предусмотрены особые условия труда. Если их нарушать, компанию оштрафуют.

"Согласно статье 69 Трудового кодекса Республики Казахстан, подростки в возрасте от 14 до 16 лет должны работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет – не больше 36 часов. Отдельно ограничена длительность каждого рабочего дня: от 14 до 16 лет – до четырех часов, от 16 до 18 лет – до 7 часов в день. Нарушения выявляются специалистами госинспекции труда. Они же могут выписать штраф компании за несоблюдение графика работы несовершеннолетних сотрудников", – отметила HR-менеджер крупной компании Наталья Жданова.

Подростков 14-15 лет принимают на работу только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или законных представителей. Этот документ желательно носить с собой в оригинале, либо хотя бы в смартфоне иметь копию документа. Более взрослые тинейджеры могут самостоятельно зарегистрироваться на платформе и подать заявку на вакансии.

"После трудоустройства уведомление о заключении трудового договора автоматически направляется на телефоны родителей. Заработная плата выплачивается через Центр трудовой мобильности Алматинской области и перечисляется напрямую на банковскую карту подростка", – пояснил руководитель Управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Асыл Ваисов.

По Трудовому кодексу, несовершеннолетним запрещено работать на тяжелом и опасном производстве, в ночные смены, а также продавать алкогольную и табачную продукции. Поэтому система автоматически блокирует вакансии, не соответствующие требованиям законодательства, заверили в акимате.

Карьерные центры должны ежедневно проводить мониторинг деятельности работодателей. К слову, они обязаны ежемесячно до 25 числа предоставлять сведения о рабочем времени на портал занятости.

В Алматинской области программа летней занятости работает уже пятый год. В 2025-м временную работу получили порядка 500 школьников и студентов. В приоритете подростки из семей, получающих адресную соцпомощь, а также из социально уязвимых категорий.

Государство также предлагает школьникам и студентам колледжей официальное трудоустройство в отряде "Жасыл ел". В этом году планируется охватить 5200 молодых людей. Вне программ тинейджеры чаще всего устраиваются курьерами в службы доставки и официантами. Во избежание обмана юристы рекомендуют всем заключать трудовой договор.

Должен ли несовершеннолетний платить подоходный налог

Примечательно, что работающий подросток в Казахстане обязан платить налоги с заработной платы в общеустановленном порядке. Для несовершеннолетних предусмотрены кое-какие льготы.

"Согласно статьям 25, 26 ТК РК, гарантируется равенство прав и возможностей при заключении трудового договора. Социальным кодексом РК не установлен минимальный предел возраста работника, с которым может быть заключен договор об открытии счета в ЕНПФ. Если трудовой договор заключен, то работник становится плательщиком ОПВ (обязательных пенсионных взносов) и ОПВР (обязательных пенсионных взносов работодателя). Сумма ОПВ удерживается с его заработка, а работодатель – агентом по исчислению, удержанию и перечислению ОПВ и ОПВР. Что касается медстрахования, согласно статьям 26-28 закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", не надо перечислять ОСМС за работников, не достигших 18 лет. За них уплачивает государство. ИПН (индивидуальный подоходный налог) удерживается в стандартном порядке", – резюмировала HR-менеджер крупной компании Наталья Жданова.

Какие документы нужны для заключения трудового договора

Для официального трудоустройства требуются удостоверение личности или свидетельство о рождении, письменное согласие одного из родителей, справка из школы и медицинская форма 086/у. Статус работника можно проверить самостоятельно через портал eGov.kz в разделе "Сведения о трудовой деятельности". Если договор зарегистрирован в ЕСУТД (Единой системе учета трудовых договоров), стаж копится.

Сколько несовершеннолетних работали в прошлом году

По официальным данным, в 2025-м в Казахстане в общей сложности трудоустроилось свыше 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

"Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания, то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры", – сказал министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 26 мая 2026 года.

Со слов Ертаева, летом 2025-го более 70% подростков работали без трудового договора, до 51% несовершеннолетних трудились вечерами или ночами. При этом десятая часть столкнулась с нерегулярными выплатами или полным отсутствием зарплаты.

Материал по теме Сколько школьников в Казахстане устроились на работу: данные Минтруда

Куда обращаться, если не платят

Подать жалобу можно через систему "Е-өтініш" в территориальный департамент инспекции труда по месту жительства или позвонить в единый колл-центр по номеру 111. В случае привлечения к запрещенным видам работ несовершеннолетний также может обратиться в Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК.

Материал по теме Где подростки смогут легально работать в Казахстане

Статистика этого года

С начала 2026-го работодатели оформили через платформу "Мои летние каникулы" уже 1024 учащихся. Наибольшая занятость школьников и студентов наблюдается в мегаполисах. Опросы показали: большинство несовершеннолетних зарабатывают себе на карманные расходы, а также оказывают помощь родителям.