Кто должен платить на первом свидании: мелочь, из-за которой рушатся большие ожидания

Человечество научилось строить нейросети, покорять космос и печатать органы на 3D-принтере. Но стоит официанту положить на стол счет, как начинается спор, который не может разрешиться уже много десятилетий. Кто должен платить на первом свидании? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

В мире, где каждый старается быть политкорректным, финансово независимым, эмоционально зрелым и осознанно проработанным, до сих пор не утихают споры вокруг вопроса, который пережил десятки социальных реформ, несколько волн феминистских движений и бесконечное количество обсуждений в интернете. Кто должен платить на первом свидании?

Первая встреча давно перестала быть легким романтическим знакомством. Сегодня это еще и своеобразный тест на ценности, взгляды и ожидания. Для кого-то предложение разделить счет – символ равенства и взаимного уважения, другие же считают его тревожным сигналом о том, что рыцарство окончательно ушло только в баллады и сказки.

Счет пополам – это норма?

Интересно, что отношение к этому вопросу заметно отличается в зависимости от культурного контекста. Во многих европейских странах вполне естественной считается практика "каждый платит за себя". Такой подход воспринимается не как проявление жадности или отсутствия интереса, а скорее как демонстрация независимости и равноправия партнеров. Например, в Германии это самая обычная норма. Казахстанка Ардак Рейчел, которая уже более 20 лет живет в Германии после замужества с немцем, рассказала, как сами немцы относятся к этому вопросу и почему для них такой подход абсолютно естественен.

"У нас действительно принято, что каждый платит сам за себя. И дело вовсе не в скупости, а в стремлении к равноправию. Девушки не хотят чувствовать финансовую зависимость от мужчины и зачастую даже не ожидают, что он возьмет счет на себя. Если парень предлагает оплатить встречу, такой жест обычно воспринимается с благодарностью, но многие девушки предпочитают вежливо отказаться и заплатить за себя", – рассказывает Ардак Рейчел.

В странах СНГ, в особенности в Казахстане, первое свидание до сих пор можно спутать с кадром из классического ромкома: он приглашает, она приходит, все смеются над шутками и вдруг… появляется счет. И в этот момент за столом происходит негласный поворот сюжета, где взгляды почти автоматически переключаются на мужчину. И дело здесь далеко не только в деньгах. Скорее, в символике. Оплатить ужин на первом свидании для многих мужчин – это элементарное воспитание и жест доброй воли, где он хочет показать интерес, проявить галантность и, конечно, произвести то самое правильное первое впечатление.

Хотя, справедливости ради, есть и те, кто смотрит на ситуацию более прагматично: мол, если отношения еще не начались, то и инвестиции преждевременны. Впрочем, открывать этот философский портал не будем, у каждого свои принципы и свои финансовые стратегии.

Но в массовом восприятии все же сохраняется негласное правило, что первое свидание чаще всего оплачивает мужчина.

"Вопрос о том, кто должен платить за первое свидание, вызывает удивительно много споров, хотя, казалось бы, речь идет о сравнительно небольшой сумме денег. За этой темой скрываются гораздо более глубокие психологические процессы. Сегодня существует негласный тренд, многие воспринимают первые встречи как своеобразную проверку границ. Возникает ощущение, что тот, кто первым обозначит свои условия и правила, в дальнейшем будет определять динамику отношений. По сути, это вопрос власти и распределения ролей в паре. Но это лишь верхушка айсберга. Есть и более глубокий уровень проблемы, связанный с тем, что современное общество становится все более дистанцированным. Людям все сложнее выстраивать настоящую эмоциональную близость, и эта проблема сегодня стоит очень остро", – поясняет психолог Жанат Биржанова.

Также психолог отметила, что среди молодых людей все чаще встречается избегающий тип привязанности. Для таких людей характерно устанавливать множество условий и правил уже на этапе первого свидания. Причем чаще всего это происходит неосознанно. Подобные установки становятся способом сохранить дистанцию и избежать эмоциональной близости, которая может восприниматься как риск или угроза внутреннему комфорту.

А как у вас там… за границей?

Если бы у свиданий существовал международный этикет, его пришлось бы переписывать в каждой стране. Пока в одних уголках мира счет считается романтическим жестом, в других он больше напоминает бухгалтерскую операцию.

Так, в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Канаде, Австралии и странах Скандинавии фраза "каждый за себя" никого не смущает. Более того, в Нидерландах даже появилось выражение going Dutch, то есть разделить счет поровну. Здесь такой подход воспринимают как проявление самостоятельности, уважения к личным границам и равноправия.

"Подарки, кстати, тоже довольно триггерная тема. Многие немки не любят чрезмерное внимание и могут воспринимать его как нечто не совсем здоровое. Когда я только переехала в Германию, у меня состоялся интересный разговор с преподавательницей немецкого языка. Она объяснила, что немки ждут от мужчины заботы, поступков и внимания, но не в материальном выражении. Для них гораздо важнее общение, эмоциональная поддержка и участие в жизни партнера. Признаться, тогда меня это удивило. У нас, казахстанцев, менталитет во многом отличается: знаки внимания, подарки и красивые жесты нередко воспринимаются как естественная часть ухаживания и проявления симпатии. Хотя еще в 80-х годах муж рассказывал мне, что платить за свидание мужчине было нормой в Германии, но сейчас все изменилось", – рассказывает о своем опыте Ардак Рейчел.

США занимают промежуточную позицию. Мужчина часто предлагает оплатить первое свидание, но идея разделить счет давно стала социально приемлемой и редко вызывает неловкость.

А вот в странах СНГ, а также во многих государствах Южной Европы, Латинской Америки и в Турции, романтический сценарий остается более традиционным. Здесь счет по-прежнему часто воспринимается как символ внимания, заинтересованности и готовности мужчины ухаживать.

Любовь, расчет и психология

При этом универсальной инструкции к оплате счета на первом свидании человечество так и не выпустило. Для одних оплатить ужин – красивый жест и знак симпатии. Для других – артефакт из эпохи Султана Сулеймана и стационарных телефонов. Третьи уверены, что главное – не цифра в чеке, а отсутствие неловкой паузы в момент, когда официант произносит сакральное: "Раздельно или вместе?" Но что на этот счет думают психологи?

"Вопрос оплаты счета всегда очень индивидуален, потому что каждый человек вкладывает в этот жест свой собственный смысл. Для кого-то оплатить счет – это способ проявить любовь, заботу или заинтересованность. Для другого это может быть своеобразная граница: условно говоря, я готов вложиться ровно настолько, сколько стоит чашка кофе, но не больше", – говорит психолог.

Отсюда вытекает логичный вопрос: можно ли по тому, как люди договариваются об оплате на первом свидании, судить об их ценностях и потенциальной совместимости?

"Отчасти да, потому что это действительно может отражать, насколько людям комфортны разные модели отношений. У кого-то сильнее выражена потребность в близости и заботе, у кого-то – в независимости и личных границах. И это часто формируется не только характером, но и жизненным опытом. При этом важно понимать: финансовые сценарии в паре не статичны. Жизнь меняется, сегодня один партнер зарабатывает больше, завтра ситуация может полностью измениться. Поэтому вопрос "кто платит на первом свидании" сам по себе мало говорит о будущем отношений. Гораздо важнее не то, кто первым достал кошелек, а совпадают ли у людей ценности, ожидания и готовность вкладываться друг в друга в долгосрочной перспективе. Именно это, а не разовый жест, чаще всего определяет, получится ли у пары что-то серьезное". Жанат Биржанова

Но давайте честно, кто бы ни оплатил счет и как бы вы ни решили этот вопрос: карточкой, наличкой или пополам, финал вечера никогда не заключен только в цифрах. Да, они важны, но все самое интересное начинается уже после того, как официант уходит, а стол просто становится столом. Потому что домой вы все равно возвращаетесь не с суммой в голове, а с ощущением внутри. Легко ли вам было рядом с этим человеком? Не хотелось ли мысленно сверять каждую фразу с внутренним калькулятором? Появилось ли желание продолжить или желание аккуратно свернуть переписку на уровне "было приятно познакомиться"?

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И вот тут главный парадокс: счет можно поделить до копейки, а впечатление совсем нет. Оно либо сложилось, либо нет. И никакая идеальная арифметика уже не спасет вечер, если внутри не случилось щелчка или того самого простого: "мне было хорошо с ним/ней".