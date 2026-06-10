Бизнес-ланчи и комплексные обеды: модная уловка или реальная экономия

Давайте признаем, не все готовы носить с собой "судочки" из дома на ежедневной основе. Но какую альтернативу предлагает рынок? Верно, всевозможные обеденные комбо от заведений. Zakon.kz разбирался, выгодно ли такое предложение и зачем оно самому бизнесу.

"Когда не беру еду из дома, люблю ходить в столовую неподалеку от работы. Комплексный обед – первое, второе, салат и чай – стоит сейчас 1500 тенге. Раньше был 1400, но за последнее время все подорожало... А так кормят вкусно, еда – простая, домашняя. Посетителей всегда много", – делится наблюдениями алматинец Леонид.

Столовая, о которой он говорит, уютно "присоседилась" к производственным базам и складам, обслуживает местных работяг с восьми утра и до восьми вечера. Поток желающих действительно внушительный.

Комплексный обед за полторы тысячи – чуть ли не самая дешевая позиция в ее прейскуранте. Дешевле только первое в отдельности. Вообще ценники стартуют с отметки в 1600 тенге и устремляются выше.

Демократичность предоставляется в обмен на полное отсутствие выбора. Сказали: сегодня борщ, котлета с пюре и салат из капусты – либо кушай, что дают, либо выбирай на свой вкус, но будь готов отдать за один, скажем, плов больше, чем за полноценный обед из трех блюд. Такая вот гастрономическая экономика.

Забрать яства с собой тоже дозволяется. Правда, с наценкой – на выходе получаем 1650 тенге вместо заветных 1500. Видимо, за тару.

Впрочем, Леонид вряд ли в полной мере осознает, насколько ему повезло обрести в жизни эту маленькую столовую со скромными аппетитами.

Дело в том, что 1500 тенге – это самая комфортная для едока температура по общепитам.

В среднем стандартный комплексный обед обходится в 2000-2500 тенге.

А вот в моменте превращения в "бизнес-ланч" комплекс окончательно теряет заводские настройки, обретает налет успешного успеха и дорожает сразу до 3000-4500 – это еще в кафе средней руки.

В ресторане он может стоить все 7000. Про "премиальные" варианты и вовсе промолчим.

И это при том, что "структура" обеда (за исключением экзотических кухонь, заведений, предоставляющих бенто и фуршеты. – Прим. авт.), остается будто подозрительно знакомой: похлебать, пожевать, закусить. Стряхнешь с нее приставку "бизнес", отмоешь от англицизма – миру явится румяное и добродушное "столовское" лицо.

Тем не менее средний чек 2500-4000 тенге – это ну очень бюджетно, особенно для ночных "точек", делающих упор на продажу огненной воды и снеди к ней по весьма тяжеловесным для кармана прайсам. А все почему?

"На казахстанском рынке бизнес-ланчи в 2026 году остаются одним из самых эффективных инструментов привлечения гостей в заведения общественного питания. Даже рестораны, бары и ночные заведения, ориентированные на вечернюю аудиторию, работают в дневное время через формат бизнес-ланчей. Это позволяет увеличить загрузку кухни и персонала в часы, которые традиционно считаются менее прибыльными", – рассуждает финансовый директор Ассоциации "Клуб рестораторов РК" Ирина Лебедева.

Она объясняет: низкая цена компенсируется несколькими факторами. Во-первых, заведения закупают продукты крупными партиями и получают более выгодную себестоимость. Во-вторых, меню бизнес-ланчей обычно ограничено несколькими позициями, что позволяет оптимизировать производственные процессы. Кроме того, многие гости дополнительно заказывают напитки, десерты и другие блюда, увеличивая средний чек.

"Существует распространенное мнение, что для приготовления бизнес-ланчей используются исключительно остатки продуктов. Это миф. Добросовестные заведения не могут позволить себе рисковать репутацией и обязаны соблюдать санитарные нормы. Вместе с тем принципы рационального использования продуктов действительно применяются. Например, бульоны могут использоваться как основа для нескольких блюд, а различные части одного и того же сырья для разных позиций меню. Это называется эффективным управлением себестоимостью, а не использованием некачественных остатков", – подытожила Лебедева.

При выборе обеда она порекомендовала клиентам ориентироваться не столько на цену, сколько на репутацию заведения, свежесть блюд, разнообразие меню, чистоту зала и стабильность качества:

"Слишком низкая стоимость должна настораживать, поскольку качественные продукты, аренда, коммунальные услуги и заработная плата персонала ежегодно дорожают. Хороший бизнес-ланч – это прежде всего баланс между ценой, качеством и сервисом".

Ведущий бухгалтер ассоциации Ляззат Линник добавила, что удорожание аренды, продуктов и коммунальных услуг подталкивает общепиты к активному использованию дневных часов. Особенно если рядом есть офисные работники – они же ночные гости.

Однако вернемся к вопросу выгоды для клиента. Она, определенно, есть. Как уже было сказано, что столовские комплексы, что ресторанные "бизнесы" действительно экономят тенге на фоне обычных заказов по меню.

Но и на "судочки" свысока смотреть не стоит. Они и денежку сберегут – приготовленного заранее блюда хватает на пару дней – и проверенные. Ведь солнце светит так щедро, что кажется, еще немного и на асфальте можно будет жарить яичницу. Мороженое тает на глазах, а безобидный на вид салат может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Ранее Zakon.kz рассказал, как избежать пищевого отравления в жаркую погоду.