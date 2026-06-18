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Принял себя таким, какой есть: казахстанец прошел сквозь огонь и 30 операций

Принял себя таким, какой есть: юный казахстанец прошел сквозь огонь, 30 операций и выбрал обычную жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
Абдурахмана Темирбека многие казахстанцы знают как воинственного художника, который, продавая картины, зарабатывал на заветную мечту – иметь новое лицо. С малых лет он борется с глубокими шрамами на своем теле, которые оставил жуткий пожар.

Однако последние годы о юноше совсем ничего не слышно. Zakon.kz решил узнать, как сложилась жизнь таланта.

Абдурахман Темирбек был сладким малышом, который только научился делать уверенные шаги. Осенью 2009 года, когда ему было всего 2,5 года, в доме произошел взрыв.

"Наша семья жила в Уральске, в тот октябрьский день в доме я находилась с двумя детьми. Девятимесячный сын спал в спальне, а мы с Абдурахманом на кухне решили пообедать. Все окна и двери были закрыты. Я зажгла спичку, поднесла к плите – и внезапно произошел хлопок из-за утечки газа. Абдурахман находился ближе к трубе, поэтому сильно пострадал. У меня горели спина, руки, лицо. Схватив сына, я принялась бежать. Огонь перегородил нам выход, тогда я полезла через окно. Соседи тут же пришли на помощь, вытащили младшего, который чудом остался цел", – вспоминает злополучный день мама Абдурахмана Айнур Исмагулова.

Это был день, с которого началась упорная борьба за жизнь. Жуткие шрамы на голове, лице и руках Абдурахмана напоминали о трагедии. Безобидного ребенка боялись ровесники, даже взрослые старались обойти либо пристально разглядывали.

Тогда семья приняла решение переехать в глубинку Шымкента в надежде начать все с нуля. Но и там прошлое не давало покоя. Мальчик рос, из-за чего кожа стягивалась и вызывала еще больший дискомфорт. Поэтому ему приходилось больше времени проводить в больницах, нежели в школе. И несмотря на то, что ему так и не удалось обрести надежных друзей, одиноким он себя совсем не чувствует благодаря сплоченным домочадцам.

"У меня восемь детей, Абдурахман третий. Он чрезмерно добрый, поэтому младшие буквально ездят на нем. То, что он многое пережил, не сломало его, напротив, он будто понял, как устроена жизнь, и очень бережно относится ко всему. Руки у него сильно обгоревшие, без ногтей, не до конца сгибаются, тем не менее он не боится работы и очень хозяйственный".Айнур Исмагулова

О его чутком сердце говорят яркие картины. Абдурахман Темирбек любил рисовать. Его холсты были наполнены мотивами живописной природы, нежными цветами, семейным счастьем и многим другим добром. Он признавался, что находит в процессе написания картин успокоение. Хобби даже помогло ему заработать хорошие деньги на лечение. Но оказалось, к сожалению, он бросил это дело.

"Мечта посетить музей Лувр в Париже во Франции так и осталась несбывшейся. Видя мои картины, люди сами хотели купить. Я продал все свои работы. Даже в больницах Израиля и Турции ко мне приходили покупатели из соседних палат. Хоть это была капля в море, я был рад окупать свое лечение. Я понимал, что люди хотели мне помочь, а так себя талантом я не назову. Наверное, поэтому больше не рисую".Абдурахман Темирбек

Позади 30 операций в разных городах страны и за рубежом. Новое лицо юноше было крайне необходимо, чтобы побороть в себе страхи, обрести уверенность, найти друзей и меньше замечать испуганные взгляды прохожих. Но желания бороться дальше уже нет.

"За три года подряд в Израиле мы получили хороший результат, и у нас теплилась надежда. Когда оставался последний этап, там началась война, поэтому пришлось ехать в Турцию, где Абдурахману сделали 10 операций. Их нам оплатило государство, а в остальных случаях всегда руку помощи протягивал народ, потому что у нас нет таких больших денег. Но, мягко говоря, в Турции все испортили, потому что у сына теперь выпирает лоб. После этого он уже не хочет делать никакие операции. Признается, что устал. Хотя в височной зоне у него лысина и руки остаются обгоревшими, пальцы деформированы, ногтей нет. Это мешает ему даже рисовать. Но даже если в будущем операции будут, Абдурахман намерен сам заработать на них деньги".Айнур Исмагулова

19-летний казахстанец в своей жизни взял тайм-аут. Получать специальное образование он не стал. Говорит, что позади осталось все самое страшное. Теперь он хочет, как обычные люди, зарабатывать и кормить свою семью.

"После последней операции меня в принципе все устраивает. Пока на этом остановлюсь. Хочу принять себя таким, какой я есть. Из-за лечения мне в общей сложности три года пришлось жить за границей. Теперь я хочу быть в родном доме, находиться рядом с семьей, проявлять свою заботу, помогать родителям и, самое главное, не давать им повода для грусти. Живу в Шымкенте, но вахтовым методом с отцом езжу в Балхаш, устроился охранником в ночной смене. Работа хорошая, мне нравится. Мне тут спокойно. Достаточно зарабатываю. В дальнейшем, может, вернусь к творчеству, но пока у меня другие планы на жизнь".Абдурахман Темирбек

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:39
Мое новое лицо и жизнь: как добро преображает людей

Абдурахман Темирбек делится, что устал прятаться от испуганных взглядов и избегать осуждений, он хочет быть, как все, и жить самой обычной жизнью без боли, страха и неуверенности.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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