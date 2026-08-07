Пока вы отдыхаете – мошенники действуют: почему с авиа и ж/д билетом нужно быть осторожным

В начале своего увлекательного путешествия поделиться в соцсетях снимком посадочного талона – добрая традиция, однако этим вы подвергаете себя опасности. Zakon.kz узнал, какую ценную информацию для злоумышленников может содержать авиа и железнодорожный билет.

Иногда мы сами подаем сигнал злоумышленникам о том, что нас можно ограбить, говорят турэксперты. Например, воры чаще проникают в дом, почуяв, что в нем нет никого. А в век технологий, когда мы сообщаем о каждом своем шаге, их задача значительно упрощена, а вот наше положение намного усложнилось.

"Путешествия сопровождаются огромным количеством IT-решений, которые нам помогают и облегчают наш отдых. Но вместе с тем любая поездка сопряжена с такими опасностями, которые продиктованы тем, как работают наши поставщики услуг и насколько надежно охраняется материал, который поступает к ним. Плюс еще наша активность в соцсетях, когда мы рассказываем о том, как мы красиво путешествуем, куда мы уехали, тоже увеличивает риски. Раньше, уезжая жители часто оставляли в квартирах включенным свет, потому что опасались, что кто-то задумает недоброе дело", – говорит председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Инна Рей отметила, что на посадочном талоне содержится ценная информация, за которой как раз-таки охотятся злоумышленники:

ваше полное имя,

номер рейса и дата вылета,

номер бронирования,

и даже данные паспорта, номер телефона, почта, маршрут – и все это может быть привязано к штрих-коду.

Сканировав QR-код с изображения, мошенник получает доступ к вашим данным, а значит, может проникнуть в ваш личный кабинет на сайте авиакомпании и действовать там от вашего лица: отменить бронь, поменять место в транспорте или даже оформить кредиты.

В ДП Алматы, чтобы обезопасить себя от потерь, рекомендуют не выкладывать фотографии в профиле или хотя бы скрыть информацию на посадочном талоне и замазать штрих-код.

"Это касается не только фото в соцсетях, зачастую путешественники, добравшись до номера, сразу выбрасывают в урну посадочный талон и номерную багажную бирку – так злоумышленники тоже могут завладеть вашими персональными данными. Стоит тщательно измельчать бумажные талоны перед утилизацией, чтобы защитить свою личную жизнь. Также не стоит выкладывать билеты со штрих-кодом на концерты и другие мероприятия, иначе по прибытии рискуете обнаружить, что по вашему талону прошел кто-то другой", – посоветовали полицейские.

Инна Рей считает, что для безопасности делиться со всеми информацией о своем путешествии лучше только после прибытия домой.

"Лучше рассказывать о своем путешествии после того, как оно произошло. Когда вы благополучно вернулись и у вас уже сформировались эмоции. Тогда можно показывать фотографии и документы, которые помогали вам, давать советы и так далее. Нужно понять, что от вас зависит, будут ли для вас возможности, которые дает цифровая индустрия, способом улучшить путешествие, либо это, наоборот, станет дополнительным источником опасности". Инна Рей

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Привычка сохранять посадочный талон даже после того, как вы оказались в пункте назначения, может уберечь от лишних хлопот и сэкономит деньги, время и нервы, потому что иногда в системах перевозчиков случаются сбои.

Если вы являетесь участником программы лояльности и рассчитываете на автоматическое начисление миль за перелет, данные могут просто "потеряться" из-за технической ошибки. Имея на руках посадочный талон, вы сможете доказать факт совершения рейса и вернуть свои бонусные баллы.

Аналогично сохраненный билет станет дополнительным аргументом для пассажира, решившего обратиться в страховую компанию за компенсацией в случае задержки или отмены рейса, а также потери багажа.