Больше, чем витамин D: как дневной свет влияет на мозг и настроение

Пока одни города месяцами прячутся под облаками, другие почти круглый год купаются в золотом свете. И, как говорят специалисты, разница ощущается не только на улице, но и в настроении людей. Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Представьте два совершенно разных утра. В одном городе небо укутано серой дымкой, прохожие торопливо идут по своим делам, не поднимая глаз. В другом – первые лучи солнца уже разливают по улицам яркие краски, зажигают окна домов, заставляют кафе и магазины оживать, наполняют город особой энергией.

На первый взгляд разница лишь в погоде. Но на самом деле все гораздо интереснее. Солнце влияет на нас куда сильнее, чем кажется. Оно не только помогает организму вырабатывать витамин D, но и незаметно управляет нашим настроением, уровнем энергии, привычками и даже тем, как мы воспринимаем мир вокруг. Солнечный свет – это настоящий архитектор человеческого самочувствия. Это подтвердила психолог Жанат Биржанова.

"Регулярное пребывание на дневном солнце действительно влияет на настроение, эмоциональное состояние и даже помогает в профилактике депрессии. Наверняка многие замечали: стоит солнечному свету проникнуть в комнату, как пространство сразу кажется более теплым, уютным и живым. Особенно ярко на солнце реагируют дети, они интуитивно тянутся к свету", – говорит Жанат Биржанова.

Солнце для человека – это не только источник света и тепла в физическом смысле. На психологическом уровне солнечный свет ассоциируется с чувством безопасности, заботы и комфорта.

"Во многом это связано с ранним опытом: тепло и забота, которые ребенок получает от матери, формируют положительные ассоциации с самим понятием тепла. Поэтому солнечный свет способен вызывать ощущение спокойствия, благополучия и внутреннего комфорта", – поясняет психолог.

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Мы созданы для света

Фото: magnific

Человеческий организм миллионы лет жил в ритме восходов и закатов. Именно солнечный свет регулирует наши биологические часы, помогает просыпаться, поддерживает бодрость и влияет на выработку гормонов. Об этом рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

"Регулярное пребывание на солнце влияет на качество сна, уровень энергии и обмен веществ. Все это напрямую связано с нашими биологическими ритмами. Когда человек редко бывает на дневном свету, его режим может нарушаться. Он бодрствует ночью и спит днем, а такие сбои негативно сказываются на здоровье. Солнечный свет играет важную роль в работе организма. Он участвует в процессах, связанных со здоровьем костей, кожи, волос и зубов. В комплексе это помогает поддерживать хорошее самочувствие и высокий уровень энергии. Когда человек активен в течение дня, больше двигается и получает достаточно естественного света, как правило, улучшается и качество сна", – поясняет кардиолог.

Когда солнечного света достаточно, организм активнее вырабатывает серотонин – вещество, которое часто называют "гормоном хорошего настроения". Поэтому в солнечные дни люди чаще чувствуют прилив энергии, легче концентрируются и охотнее общаются.

Не случайно в странах и регионах с большим количеством ясных дней жители нередко отличаются большей открытостью, активностью и любовью к жизни. Конечно, характер человека зависит от множества факторов: культуры, воспитания, среды. Но солнце тоже участвует в этой сложной формуле.

"Людям, которые долго живут в солнечных регионах, зачастую бывает сложнее адаптироваться к холодному климату и суровым погодным условиям. Солнце действительно оказывает расслабляющее воздействие: оно помогает чувствовать себя спокойнее, счастливее и эмоционально комфортнее. Можно сказать, что солнечный свет пробуждает в человеке состояние, близкое к детскому восприятию мира, более легкое, открытое и непосредственное. Не случайно многие люди, увидев яркое солнце после пасмурных дней, начинают чаще улыбаться и испытывают эмоциональный подъем". Психолог Жанат Биржанова

Недостаток естественного света может усиливать усталость, апатию и даже приводить к сезонным расстройствам настроения. А яркий дневной свет помогает мозгу работать эффективнее и поддерживает эмоциональное благополучие. Солнце словно невидимый дирижер, который задает ритм всему нашему организму.

"Последствия недостатка солнечного света особенно заметны у людей, которые редко бывают на улице. Например, у лиц, находящихся в местах лишения свободы или длительного содержания, часто наблюдается выраженная бледность кожи из-за нехватки естественного освещения и свежего воздуха. В группе риска также находятся люди с ограниченной мобильностью и жители домов престарелых, которые не всегда могут регулярно выходить на прогулки. Дневной свет и пребывание на свежем воздухе играют важную роль в поддержании здоровья, иммунитета и общего качества жизни", – рассказывает врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

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Почему в солнечных городах жизнь кажется ярче

Фото: magnific

Есть интересное наблюдение, что города с большим количеством солнечных дней обычно живут более веселой жизнью. Люди чаще гуляют, занимаются спортом, встречаются в парках и на открытых террасах. Больше движения, больше общения, больше времени на свежем воздухе. А это уже напрямую влияет на качество жизни.

Неудивительно, что многие путешественники после поездок в солнечные страны говорят одно и то же: "Там люди будто улыбаются чаще". Возможно, секрет не только в климате. Возможно, дело в самом солнце.

Топ-5 самых солнечных городов мира

Если измерять количество солнечных часов в году, то абсолютными чемпионами становятся города пустынных регионов. Именно там небо большую часть года остается безоблачным.

Юма, Аризона, США – около 4015 солнечных часов в год. Этот город официально считается одним из самых солнечных мест на планете.

– около 4015 солнечных часов в год. Этот город официально считается одним из самых солнечных мест на планете. Марса-Алам, Египет – почти 3958 часов солнца ежегодно.

– почти 3958 часов солнца ежегодно. Дахла, Египет – около 3943 часов солнечного света в год.

– около 3943 часов солнечного света в год. Калама, Чили – примерно 3926 часов солнца ежегодно благодаря климату пустыни Атакама.

– примерно 3926 часов солнца ежегодно благодаря климату пустыни Атакама. Финикс, Аризона, США – около 3872 часов солнца в год. Недаром его называют "Долиной Солнца".

"В солнечные дни многие люди действительно чувствуют больше энергии, бодрости и мотивации. В пасмурную погоду, напротив, чаще наблюдаются снижение настроения, работоспособности и повышенная сонливость. Конечно, на самочувствие влияет не только количество света, но и другие факторы, например изменения атмосферного давления. Тем не менее психологическая реакция на погоду играет важную роль. Для многих солнечный свет ассоциируется с активностью, теплом и хорошим настроением, поэтому его недостаток может заметно отражаться на эмоциональном состоянии", – объясняет психолог.

Топ-5 самых солнечных городов Казахстана

Казахстан тоже может похвастаться регионами, где ясное небо – привычное явление. Наибольшее количество солнечных дней традиционно приходится на юг и юго-запад страны.

Туркестан – один из главных солнечных рекордсменов Казахстана. Лето здесь жаркое, сухое и практически безоблачное.

– один из главных солнечных рекордсменов Казахстана. Лето здесь жаркое, сухое и практически безоблачное. Шымкент – знаменит своим мягким климатом и большим количеством ясных дней.

– знаменит своим мягким климатом и большим количеством ясных дней. Кызылорда – расположение в зоне пустынь и полупустынь обеспечивает высокий уровень солнечной активности.

– расположение в зоне пустынь и полупустынь обеспечивает высокий уровень солнечной активности. Тараз – южный климат и длительное теплое лето делают город одним из самых солнечных в стране.

– южный климат и длительное теплое лето делают город одним из самых солнечных в стране. Атырау – сухой климат Прикаспия обеспечивает много ясных дней в течение года.

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Именно южные регионы Казахстана чаще всего становятся местами, где жители могут наслаждаться солнцем большую часть года. Конечно, солнце не превращает человека автоматически в оптимиста. Но оно создает условия, в которых нам легче чувствовать себя энергичными, деятельными и эмоционально устойчивыми.

В мире, где все чаще не хватает времени на себя, солнце остается самым доступным источником тепла, света и хорошего настроения. Оно будит города, наполняет парки смехом, выманивает людей на улицы и делает мир вокруг ярче. И пока лето щедро раздает свои золотые лучи, стоит чаще поднимать голову к небу и ловить этот простой, но бесценный источник энергии.