Последний корабль Арала: что осталось от легендарного кладбища судов

На высохшем дне Аральского моря с казахстанской стороны больше не осталось кораблей, передает Zakon.kz. Сохранилась лишь одна ржавая часть судна. Когда-то оно бороздило воды Арала – одного из крупнейших соленых озер мира, которое из-за своих огромных размеров традиционно называют морем.

Легендарное кладбище кораблей в Приаралье ищут туристы со всего мира. Они едут сюда в надежде увидеть место, которое наглядно показывает, как человек погубил природу. Для многих это не просто туристический объект, а своеобразный памятник истории и экологии.

"Несколько месяцев назад я побывала в Аральске. Мне 69 лет, несмотря на возраст, я приехала из Англии одна, без переводчика. Сначала несколько дней знакомилась с городом: посетила музеи, попробовала блюда местной кухни, наблюдала за жизнью людей. Хочу сказать, что город Аральск очень чистый, теплый, но больше всего меня поразили сами жители. Я считаю их настоящими героями", – говорит Стефани Тукнот из Южной Англии.

Фото: Серик Дуйсенбаев

Она отметила, что, несмотря на все испытания, которые выпали на долю горожан после экологической катастрофы, они сохранили любовь к своей земле, трудолюбие и веру в будущее.

"Я ездила на так называемое кладбище кораблей. Увидела один кусок ржавого железа, то что осталось от некогда огромного корабля. Трудно поверить, что когда-то здесь плескалась вода и кипела жизнь. Я рыдала посреди песков, так как поняла, насколько хрупкой может быть природа и какими последствиями оборачиваются ошибки человека. Посещение этого места заставляет задуматься об ответственности человека перед будущими поколениями", – продолжила Стефани Тукнот.

Как рассказывает туристка, ее особенно тронули истории местных жителей, чья жизнь была неразрывно связана с морем. Поэтому ей было приятно увидеть, что сегодня Арал постепенно возрождается.

"Я встречала рыбаков, возвращавшихся с уловом, узнала, что в море снова водится рыба. Это вселяет надежду и показывает, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может вернуться. Уезжая из Приаралья, я увезла с собой не только фотографии необыкновенных пейзажей, но и искреннее уважение к людям, которые продолжают жить и работать на этой земле. История Арала должна быть известна всему миру, я считаю, что каждый житель планеты должен увидеть то, что осталось на дне моря", – добавила туристка.

Фото: Серик Дуйсенбаев

Как рассказывает гид по Приаралью Серик Дуйсенбаев, с ранней весны и до поздней осени в Аральск приезжают фотографы, документалисты, ученые, блогеры и любители необычных путешествий. Все хотят увидеть кладбище кораблей.

"А его уже нет. Еще два года назад в песках на высушенном дне можно было увидеть то, что осталось от трех кораблей. Сегодня есть только нижняя ржавая часть от одного корабля. В ауле Акбасты, который находится в 270 километрах от Аральска, есть 2 корабля. Но жители их покрасили, поэтому они никакой ценности для туристов не представляют. Да и везти туристов ради крашеных кораблей в такую даль никто не будет", – отметил Серик Дуйсенбаев.

Фото: Серик Дуйсенбаев

Гид делится, что для туристов эти корабли были ценны, как свидетельство реальной истории Аральского моря. Для туристов это не просто старые корабли, а уникальные свидетели одной из крупнейших экологических катастроф XX века. Сейчас в самом Аральске еще есть несколько "мертвых" кораблей, но они не находятся на высохшем дне моря и используются в музее рыбаков и на Аллее рыбаков.

"Экологический и исторический туризм может стать одним из источников экономического развития территории, где возможности трудоустройства остаются ограниченными. Каждый турист пользуется услугами гидов, гостиниц, кафе, приобретает сувениры, посещает рыбацкие аулы, тем самым поддерживая местный бизнес. Однако туристическая привлекательность региона во многом строится именно на уникальных объектах, аналогов которым практически нет. Тем более что сегодня Приаралье постепенно формирует новый образ – территории научного, экологического и познавательного туризма. За несколько лет количество кораблей, на которые ездили смотреть туристы, сократилось с трех до одного полуразрушенного судна. Между тем во многих странах подобные объекты получают статус культурного и исторического наследия, становятся частью музейных комплексов и туристических маршрутов", – считает Серик Дуйсенбаев.

Фото: Евгения Морозова

Тем не менее, с другой стороны Аральского моря, в каракалпакстанском Муйнаке, ржавые корабли сохранили. Экскурсии туристов со всего света туда не прекращаются.

Фото: Евгения Морозова

В 2024 году мы писали, что Казахстан принял председательство в Международном фонде спасения Арала. Предстоит большая работа с ООН, ШОС и международными экологическими объединениями.