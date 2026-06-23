Они не скажут, что им жарко: как спасти питомца в зной, пока не стало поздно

Летом раскаляется не только асфальт под ногами. Жару тяжело переживают и те, кто встречает нас у двери, мурчит на коленях или радостно виляет хвостом. Просто сказать об этом они не могут. Как помочь питомцу пережить зной, в материале Zakon.kz.

Когда столбик термометра ползет вверх, мы инстинктивно ищем спасение: включаем кондиционер, пьем холодную воду, прячемся в тень. Нашим питомцам в этом смысле гораздо сложнее. Они не могут сказать, что им душно, попросить не гулять с ними в самый пик жары или налить еще воды. Все, что остается кошкам и собакам, – терпеть и надеяться, что хозяин вовремя заметит, что пушистому другу тяжело.

Лето для домашних животных – это не только долгие прогулки, поездки на дачу и купания в водоемах. Это еще и серьезная нагрузка на организм. Именно поэтому в жаркие дни забота о четвероногих становится не вопросом комфорта, а вопросом здоровья. Как поддержать своего друга с лапками, рассказал ветеринар, терапевт-дерматолог Алексей Лыткин.

"Главное отличие животных от людей заключается в механизмах терморегуляции. У человека организм охлаждается преимущественно за счет потоотделения, а у собак и кошек этот механизм работает иначе. Основные способы теплоотдачи – это учащенное дыхание, испарение влаги через слизистые оболочки и потоотделение через подушечки лап. Поэтому температура тела у животных в жару может повышаться быстрее. Особое внимание стоит уделять пожилым питомцам, у которых механизмы терморегуляции работают менее эффективно, а также щенкам и котятам до шести месяцев. Особенно внимательно в жару нужно следить за питомцами, страдающими заболеваниями сердца, дыхательной или эндокринной системы". Алексей Лыткин

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В группе риска прежде всего находятся брахицефалические породы собак и кошек: мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы, персидские кошки и экзоты. Также тяжелее переносят жару животные с лишним весом, поскольку жировая ткань затрудняет теплоотдачу. Кроме того, хуже справляются с высокими температурами питомцы с густой шерстью, например, хаски, маламуты, самоеды и мейн-куны.

Вода – лучший друг

Самое важное правило жаркого сезона звучит просто: у животного всегда должен быть доступ к свежей прохладной воде. Миски лучше размещать в нескольких местах квартиры или дома, а воду менять чаще обычного. Некоторые питомцы охотнее пьют из фонтанчиков или широких емкостей, где вода дольше остается свежей.

"Средняя суточная потребность в воде у кошек составляет примерно 40-60 миллилитров на килограмм массы тела, у собак от 50 до 90 миллилитров на килограмм. В жаркую погоду потребление жидкости может увеличиваться в полтора-два раза, и это считается нормальной реакцией организма", – говорит врач.

Среди основных признаков обезвоживания ветеринар выделяет: сухие или липкие десны,

вязкая слюна,

запавшие глаза,

снижение эластичности кожи,

выраженная жажда, слабость,

учащенное сердцебиение.

"Проверить один из признаков можно самостоятельно. Для этого нужно аккуратно собрать кожу на холке в складку и отпустить. У хорошо гидратированного животного кожа быстро возвращается в исходное положение. Если складка расправляется медленно, в течение нескольких секунд, это может свидетельствовать об обезвоживании и является поводом внимательнее оценить состояние питомца", – объясняет Алексей Лыткин.

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Прохлада важнее активности

Летний день кажется идеальным временем для долгих прогулок, но для многих собак это может стать настоящим испытанием. В самые жаркие часы лучше перенести активность на раннее утро или поздний вечер, когда воздух становится прохладнее. Если асфальт горячий настолько, что к нему трудно прикоснуться рукой, то и подушечкам лап будет некомфортно.

"Даже если дома нет кондиционера, помочь питомцу пережить жару вполне реально. Желательно выделить в квартире самое прохладное помещение, особенно если оно находится не на солнечной стороне, и в жаркие часы держать там закрытыми шторы или жалюзи. Важно также обеспечить циркуляцию воздуха, для этого можно использовать вентилятор. Для дополнительного охлаждения подойдут керамическая плитка или специальные охлаждающие коврики, на которых животное сможет отдыхать. Еще один простой способ – положить рядом с местом отдыха бутылки с замороженной водой, предварительно завернув их в полотенце", – говорит ветеринар.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В жаркие дни квартира для питомца превращается в карту прохладных убежищ. Задернутые шторы, легкий сквозняк и прохладный пол помогают снизить тепловую нагрузку и сделать дом комфортнее. Не удивляйтесь, если собака растянется на плитке в ванной, а кошка внезапно переедет жить в прихожую. Наши хвостатые друзья отлично умеют находить самые прохладные уголки дома и интуитивно выбирают места, где легче переждать летний зной.

"Одна из самых распространенных ошибок владельцев – прогулки с питомцем в самые жаркие часы дня. Наиболее опасным считается период примерно с 11:00 до 16:00-17:00, когда солнце наиболее активно и риск перегрева значительно возрастает. Для прогулок лучше выбирать раннее утро до 8-9 часов или вечернее время после 20:00", – поясняет Алексей Лыткин.

Отдельное внимание стоит уделять покрытию под лапами. Асфальт в жару сильно нагревается и может причинять животному дискомфорт, а в некоторых случаях даже привести к повреждению подушечек лап. По возможности лучше выбирать маршруты по траве или в тени.

Учитесь замечать тревожные сигналы

Животные редко демонстрируют недомогание так же открыто, как люди. Поэтому владельцам важно обращать внимание на изменения поведения.

По словам эксперта, первые признаки теплового удара у питомца обычно сложно не заметить:

сильная одышка,

шаткая походка,

дезориентация,

рвота.

"В такой ситуации действовать нужно незамедлительно, как можно быстрее доставить животное в ветеринарную клинику. До поездки важно начать первую помощь. Питомца следует переместить в тень или прохладное помещение. Можно аккуратно предлагать воду небольшими порциями, не заставляя пить. Допустимо мягкое охлаждение тела с помощью прохладной, но не ледяной воды, особенно в области живота, паха, подмышек и лап. Удобно использовать влажные полотенца и обеспечить доступ к прохладному воздуху, например с помощью вентилятора", – говорит врач.

При этом важно избегать резких мер: нельзя обливать животное ледяной водой, погружать в ванну со льдом или насильно поить. Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов и ухудшить теплоотдачу, что в итоге способно усугубить состояние и привести к серьезным осложнениям, вплоть до коллапса.

Жара способна развиваться из обычного дискомфорта в опасное состояние довольно быстро, поэтому наблюдательность хозяина становится лучшей профилактикой серьезных проблем.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Самое главное – будьте рядом

Для животных жара не выглядит как прогноз в телефоне или строка предупреждения от синоптиков, они просто чувствуют, что организму тяжело. Наши хвостатые друзья полностью зависят от человека: от того, появится ли вовремя свежая вода в миске, будет ли перенесена прогулка на более прохладное время и заметим ли мы первые признаки недомогания. В такие дни забота складывается из простых, но очень важных мелочей.