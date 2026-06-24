Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году
Балхаш
Большинство туристов притягивает северное побережье Балхаша, что со стороны Карагандинской области. Там песчаные пляжи, пресная вода, пологий вход в водоем и современная туристическая инфраструктура. Самые развитые поселки – Шубартубек и Торангалык, а также город Приозерск.
Вдоль южного берега вода соленая. Тут любят останавливаться рыбаки и те, кто ценит дикий отдых. Инфраструктура слабее, но и цены на турбазах значительно ниже, чем на противоположной стороне.
"Отдых на Балхаше доступен на любой бюджет. В среднем проживание обойдется от семи до 35 тысяч тенге с человека в сутки, без питания. С завтраками идут от 10 тысяч. Есть варианты с трехразовым питанием, они начинаются от 15 тысяч на южном побережье и от 30 тысяч – на северном. Также имеются организованные туры выходного дня с трансфером из Алматы или Астаны на микроавтобусе, они стоят от 30 до 60 тысяч тенге на сутки, без питания", – рассказала менеджер турфирмы Алина Гордеева.
- 5 дней × 30 тысяч = 150 тысяч – проживание с питанием;
- 2 направления × 15 тысяч = 30 тысяч – билеты на самолет в обе стороны;
- 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до аэропорта, от терминала до места и обратно;
- 15 тысяч – экскурсия;
- 50 тысяч – мелкие расходы.
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Бурабай
Бурабай (Боровое) называют оазисом среди степи. В центре плоского сухого ландшафта возвышаются величественные гранитные горы, окруженные реликтовыми сосновыми борами и 14 чистейшими озерами.
Природа Бурабая обладает целебным микроклиматом. Воздух насыщен фитонцидами хвойного леса, ароматом степных трав и влагой. В сочетании с лечебной грязью и минеральными водами получаются идеальные условия для оздоровления.
Иногородних привлекают причудливые горные образования, окутанные множеством древних легенд. Гиды чаще всего показывают скалу Окжетпес и Жумбактас – камень-загадка, меняющий форму в зависимости от ракурса. Благодаря Нацпарку "Бурабай" там соседствуют виды флоры и фауны из тайги, лесостепи и гор.
"Стоимость номера отеля в Боровом колеблется от 15 до 100 тысяч тенге в сутки, а туры "все включено" стартуют от 60 тысяч тенге за три ночи, их можно приобрести ранней весной на лето, а еще лучше забронировать зимой. Разбирают очень быстро. Сейчас таких предложений для турфирм совсем мало, на выходные уже вообще нет, все субботы и воскресенья забронированы до конца лета. Если искать самому, то да, можно найти где-нибудь в частном секторе, договориться непосредственно с хозяином жилья. Цены варьируются в зависимости от условий в гостинице и формата питания", – отметили в турфирме.
- 5 дней × 40 тысяч = 200 тысяч – проживание с питанием;
- 2 направления × 5 тысяч = 10 тысяч – билеты на поезд в обе стороны;
- 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до вокзала, от вокзала до места и обратно;
- 20 тысяч – экскурсия;
- 50 тысяч – карманные расходы.
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Актау
"Отдых в Актау на побережье Каспийского моря варьируется от бюджетного до премиального All Inclusive. Минимальная цена за номер в сутки летом – 15 тысяч тенге. В то же время пятизвездочные отели предлагают апартаменты от 100 до 150 тысяч тенге за ночь. Туры с перелетом в бюджетном сегменте начинаются от 250 тысяч на человека из Астаны на пять дней и от 300 тысяч из Алматы", – добавила менеджер турфирмы Алина Гордеева.
- 5 дней × 30 тысяч = 150 тысяч – проживание с питанием;
- 2 направления × 40 тысяч = 80 тысяч – авиабилеты в обе стороны;
- 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до аэропорта, из воздушной гавани до места и обратно;
- 20 тысяч – экскурсия;
- 30 тысяч – мелкие расходы.
Набралось 300 тысяч тенге. Сумма может немного меняться в зависимости от месяца.
Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму способствует развитию регионов и созданию новых рабочих мест. А непроизвольная реклама казахстанских курортов в соцсетях отдыхающими популяризирует нашу страну на международной арене. Однако для дальнейшего роста отрасли необходимо улучшать туристическую инфраструктуру, повышать качество сервиса и расширять доступные варианты размещения.