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Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50 Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко
Казахстанцы пытаются отдохнуть с комфортом и при этом сэкономить. В условиях роста цен на путевки за рубеж многие выбирают внутренний туризм. Но и внутри своей страны отдых оказывается по карману не всем. Какие варианты предлагают турфирмы и что могут найти сами клиенты, выяснял Zakon.kz.
Многие зоны отдыха в Казахстане составляют конкуренцию зарубежным курортам, заявляют туроператоры. Казахстанские локации дают возможность познакомиться с природными и культурными достопримечательностями нашей страны. Но когда дело доходит до покупки путевки, у некоторых появляется сомнение, стоит ли отдыхать на родине. И, соответственно, возникает вопрос: а не дешевле ли слетать за границу?

Специалисты говорят: сумма зависит от условий проживания в гостиницах, дат отпуска и времени бронирования. Если обо всем позаботиться заранее, можно съездить в красивые и комфортные места по приемлемым ценам. Рассмотрим три популярных направления для любителей внутреннего туризма: Балхаш, Бурабай, Актау.

Балхаш

Балхаш – это единственный крупный водоем, где в одной части вода пресная, а в другой – соленая. Балхаш находится на юго-востоке Казахстана, посреди полупустынной степной зоны сразу в четырех областях: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и области Жетысу.
Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: pexels

Большинство туристов притягивает северное побережье Балхаша, что со стороны Карагандинской области. Там песчаные пляжи, пресная вода, пологий вход в водоем и современная туристическая инфраструктура. Самые развитые поселки – Шубартубек и Торангалык, а также город Приозерск.

Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: pexels

Вдоль южного берега вода соленая. Тут любят останавливаться рыбаки и те, кто ценит дикий отдых. Инфраструктура слабее, но и цены на турбазах значительно ниже, чем на противоположной стороне.

"Отдых на Балхаше доступен на любой бюджет. В среднем проживание обойдется от семи до 35 тысяч тенге с человека в сутки, без питания. С завтраками идут от 10 тысяч. Есть варианты с трехразовым питанием, они начинаются от 15 тысяч на южном побережье и от 30 тысяч – на северном. Также имеются организованные туры выходного дня с трансфером из Алматы или Астаны на микроавтобусе, они стоят от 30 до 60 тысяч тенге на сутки, без питания", – рассказала менеджер турфирмы Алина Гордеева.
Необязательно покупать в туркомпаниях полный пакет услуг. Места в гостинице можно забронировать отдельно, связавшись с администрацией по номеру, указанному в интернете. Некоторые отдыхающие везут еду с собой, чтобы сэкономить на питании. Колбаса, сыр, хлеб, чай в пакетиках или растворимый кофе обеспечат сытные завтраки. Обед и ужин – тоже не проблема. В любом населенном пункте широкий выбор заведений общепита. Рыбу и напитки продавцы предлагают прямо на пляже. Аналогичная схема действует и на других курортах.
Добраться до Балхаша из Алматы и Астаны можно на автобусе с автовокзала, на поезде или самолете. Авиапутешествие подразумевает поездку от аэропорта до места на машине.

Билеты на самолет из Алматы до Балхаша в одну сторону сегодня стоят от 15 до 30 тысяч тенге в зависимости от даты вылета и наличия багажа. Перелет занимает полтора часа.

Минимальная цена ж/д билета из Алматы до Балхаша – 7500 тенге, ехать 17 часов. Место в автобусе стоит 7-8 тысяч, в пути – 15 часов. Вечером глаза закрыл в Алматы, утром открыл в Балхаше.

Стоимость авиабилета из Астаны до Балхаша составляет от 16 до 25 тысяч тенге. Время в пути – 40-50 минут.

А теперь посчитаем среднюю сумму на пять дней для одного человека:
  • 5 дней × 30 тысяч = 150 тысяч – проживание с питанием;
  • 2 направления × 15 тысяч = 30 тысяч – билеты на самолет в обе стороны;
  • 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до аэропорта, от терминала до места и обратно;
  • 15 тысяч – экскурсия;
  • 50 тысяч – мелкие расходы.
Выходит, за 265 тысяч можно отдохнуть на Балхаше в приличной зоне отдыха без шика.

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Бурабай

Бурабай (Боровое) называют оазисом среди степи. В центре плоского сухого ландшафта возвышаются величественные гранитные горы, окруженные реликтовыми сосновыми борами и 14 чистейшими озерами.

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко

Природа Бурабая обладает целебным микроклиматом. Воздух насыщен фитонцидами хвойного леса, ароматом степных трав и влагой. В сочетании с лечебной грязью и минеральными водами получаются идеальные условия для оздоровления.

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: wikimedia/Тимур Жансултан

Иногородних привлекают причудливые горные образования, окутанные множеством древних легенд. Гиды чаще всего показывают скалу Окжетпес и Жумбактас – камень-загадка, меняющий форму в зависимости от ракурса. Благодаря Нацпарку "Бурабай" там соседствуют виды флоры и фауны из тайги, лесостепи и гор.

"Стоимость номера отеля в Боровом колеблется от 15 до 100 тысяч тенге в сутки, а туры "все включено" стартуют от 60 тысяч тенге за три ночи, их можно приобрести ранней весной на лето, а еще лучше забронировать зимой. Разбирают очень быстро. Сейчас таких предложений для турфирм совсем мало, на выходные уже вообще нет, все субботы и воскресенья забронированы до конца лета. Если искать самому, то да, можно найти где-нибудь в частном секторе, договориться непосредственно с хозяином жилья. Цены варьируются в зависимости от условий в гостинице и формата питания", – отметили в турфирме.
Алматинцы бывают в Бурабае гораздо реже астанчан, потому что жителям столицы добраться значительно проще, быстрее и дешевле. Три часа на машине или автобусе – и вы на месте. Ехать на поезде 150 минут (от 5000 тенге).

Средняя продолжительность ж/д поездки от Алматы до Курорта-Боровое – 23 часа (от 4500 тенге). Можно долететь на самолете за полтора часа (25 тысяч тенге), а дальше – на наземном транспорте.

Выводим средний чек для астанчанина:
  • 5 дней × 40 тысяч = 200 тысяч – проживание с питанием;
  • 2 направления × 5 тысяч = 10 тысяч – билеты на поезд в обе стороны;
  • 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до вокзала, от вокзала до места и обратно;
  • 20 тысяч – экскурсия;
  • 50 тысяч – карманные расходы.
Итого: 300 тысяч. Житель Алматы может добавить к этой сумме 40 тысяч и заменить поезд на самолет.

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Актау

Актау расположен на стыке знойной пустыни и бескрайнего Каспийского моря. Локации Мангистауской области славятся необычными ландшафтами, похожими на марсианские. В последние годы туристический сектор региона активно развивается. Курортные зоны предлагают пляжный отдых от бюджетного сегмента до премиального. Огромное количество отдыхающих собирают вечеринки в пляжных клубах. А для тех, кто любит тишину, круглосуточно открыты глэмпинги.
Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: akorda.kz

"Отдых в Актау на побережье Каспийского моря варьируется от бюджетного до премиального All Inclusive. Минимальная цена за номер в сутки летом – 15 тысяч тенге. В то же время пятизвездочные отели предлагают апартаменты от 100 до 150 тысяч тенге за ночь. Туры с перелетом в бюджетном сегменте начинаются от 250 тысяч на человека из Астаны на пять дней и от 300 тысяч из Алматы", – добавила менеджер турфирмы Алина Гордеева.
Пляжный сезон в Актау длится с июня по сентябрь, когда вода прогревается до +25°C.

Стоимость авиабилетов из Астаны в Актау в одну сторону варьируется от 35 до 50 тысяч тенге (базовый тариф без багажа). А из Алматы в Актау – от 30 до 65 тысяч тенге. Самые выгодные тарифы предлагают лоукостеры. Полет занимает около трех часов.

На поезде из Астаны до Мангистау ехать двое суток, а из Алматы – 55 часов. Наиболее выносливые могут поехать на машине.
Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:50

Фото: primeminister.kz

Считаем основные траты:
  • 5 дней × 30 тысяч = 150 тысяч – проживание с питанием;
  • 2 направления × 40 тысяч = 80 тысяч – авиабилеты в обе стороны;
  • 4 поездки × 5 тысяч = 20 тысяч – такси от дома до аэропорта, из воздушной гавани до места и обратно;
  • 20 тысяч – экскурсия;
  • 30 тысяч – мелкие расходы.

Набралось 300 тысяч тенге. Сумма может немного меняться в зависимости от месяца.

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Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму способствует развитию регионов и созданию новых рабочих мест. А непроизвольная реклама казахстанских курортов в соцсетях отдыхающими популяризирует нашу страну на международной арене. Однако для дальнейшего роста отрасли необходимо улучшать туристическую инфраструктуру, повышать качество сервиса и расширять доступные варианты размещения.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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