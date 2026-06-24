Отдых до 300 тысяч тенге: куда съездить в Казахстане в 2026 году

Специалисты говорят: сумма зависит от условий проживания в гостиницах, дат отпуска и времени бронирования. Если обо всем позаботиться заранее, можно съездить в красивые и комфортные места по приемлемым ценам. Рассмотрим три популярных направления для любителей внутреннего туризма: Балхаш, Бурабай, Актау.

Балхаш

Балхаш – это единственный крупный водоем, где в одной части вода пресная, а в другой – соленая. Балхаш находится на юго-востоке Казахстана, посреди полупустынной степной зоны сразу в четырех областях: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и области Жетысу.

Фото: pexels

Большинство туристов притягивает северное побережье Балхаша, что со стороны Карагандинской области. Там песчаные пляжи, пресная вода, пологий вход в водоем и современная туристическая инфраструктура. Самые развитые поселки – Шубартубек и Торангалык, а также город Приозерск.

Фото: pexels

Вдоль южного берега вода соленая. Тут любят останавливаться рыбаки и те, кто ценит дикий отдых. Инфраструктура слабее, но и цены на турбазах значительно ниже, чем на противоположной стороне.

"Отдых на Балхаше доступен на любой бюджет. В среднем проживание обойдется от семи до 35 тысяч тенге с человека в сутки, без питания. С завтраками идут от 10 тысяч. Есть варианты с трехразовым питанием, они начинаются от 15 тысяч на южном побережье и от 30 тысяч – на северном. Также имеются организованные туры выходного дня с трансфером из Алматы или Астаны на микроавтобусе, они стоят от 30 до 60 тысяч тенге на сутки, без питания", – рассказала менеджер турфирмы Алина Гордеева.

Необязательно покупать в туркомпаниях полный пакет услуг. Места в гостинице можно забронировать отдельно, связавшись с администрацией по номеру, указанному в интернете. Некоторые отдыхающие везут еду с собой, чтобы сэкономить на питании. Колбаса, сыр, хлеб, чай в пакетиках или растворимый кофе обеспечат сытные завтраки. Обед и ужин – тоже не проблема. В любом населенном пункте широкий выбор заведений общепита. Рыбу и напитки продавцы предлагают прямо на пляже. Аналогичная схема действует и на других курортах.

Добраться до Балхаша из Алматы и Астаны можно на автобусе с автовокзала, на поезде или самолете. Авиапутешествие подразумевает поездку от аэропорта до места на машине.



