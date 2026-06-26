Соседская война из-за кошек и собак: юрист объяснила, куда жаловаться и что делать по закону

Любовь к животным нередко становится причиной серьезных конфликтов между соседями. Когда десятки кошек или собак превращают квартиру в источник запаха, шума и антисанитарии, возникает вопрос: где заканчивается право владельца и начинаются права окружающих? Zakon.kz разбирался в ситуации.

Взаимоотношения соседей редко бывают простыми. Но иногда причиной многолетних конфликтов становятся не громкая музыка или ремонт, а домашние животные. И тогда вместо мирного сосуществования начинаются взаимные претензии, жалобы и судебные разбирательства.

Главный вопрос, который волнует жителей, столкнувшихся с подобной ситуацией: как решить проблему цивилизованно, не поддаваясь эмоциям, и какие механизмы для этого предусмотрены законом?

Подобных историй в Казахстане становится все больше.

Так, в феврале этого года жителей одного из домов обеспокоили стойкий неприятный запах и антисанитария. По словам соседей, источником проблемы стала квартира, где содержались 16 кошек. Уговоры результата не принесли, и жильцы начали требовать переселить животных.

Хозяйка квартиры объясняла, что приютила бездомных кошек из жалости. По ее словам, ради их содержания ей самой приходилось во многом себе отказывать, а число питомцев увеличилось из-за того, что часть из них не стерилизована. Несмотря на претензии соседей, женщина заявила, что не намерена оставлять животных без дома.

Однако это далеко не единичный случай.

В конце прошлого года жители одной из алматинских пятиэтажек пожаловались на 75-летнюю соседку, которая, по их словам, держит в квартире десятки кошек и не убирает за ними. Люди рассказывали, что в подъезде невозможно дышать из-за резкого запаха, а сама хозяйка жилья не идет на контакт. Попытки решить вопрос мирно оказались безуспешными. По словам соседей, даже волонтеры и сотрудники полиции не смогли повлиять на ситуацию.

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Такие истории неизменно вызывают споры. С одной стороны – желание человека помочь бездомным животным, с другой – право соседей жить в безопасных и комфортных условиях.

Где проходит грань между любовью к питомцам и нарушением закона? Кто должен вмешиваться в подобные конфликты и что делать, если многочисленные обращения не дают результата?

Юрист, адвокат и правозащитник Елена Стихиляс разъяснила самые часто задаваемые вопросы, касающиеся этой бытовой конфликтной ситуации.

Какими законами регулируются подобные ситуации?

Как пояснила эксперт по праву, подобные разногласия нельзя рассматривать только как соседский спор. Они затрагивают сразу несколько сфер законодательства – жилищную, санитарно-эпидемиологическую, ветеринарную и гражданско-правовую.

"В первую очередь применяется Гражданский кодекс, который обязывает собственника пользоваться своим имуществом так, чтобы не нарушать права и законные интересы других лиц. Кроме того, действуют Закон "О жилищных отношениях", Закон "Об ответственном обращении с животными", Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также Типовые правила содержания и выгула домашних животных", – сказала юрист.

Также собеседница отметила, что Закон защищает не только право человека содержать домашних животных, но и право соседей на безопасные и благоприятные условия проживания. Если появляются антисанитария, стойкий запах, постоянный шум или иные нарушения, ситуация уже выходит за рамки личного бытового вопроса и может повлечь предусмотренную законом ответственность.

Есть ли ограничения по количеству животных?

Многие уверены, что законом установлен максимально допустимый лимит животных в квартире. Однако, по словам юриста, это распространенное заблуждение.

"Сегодня законодательство Казахстана не устанавливает конкретного максимального количества домашних животных, которое можно содержать в квартире. Но это не означает, что их число ничем не ограничено. С юридической точки зрения значение имеет не количество животных, а последствия их содержания. Если появляются антисанитария, неприятный запах, шум, загрязняются места общего пользования или возникает угроза жизни и здоровью граждан, это уже может рассматриваться как нарушение законодательства". Елена Стихиляс

Куда обращаться в первую очередь?

По словам Елены Стихиляс, универсальной инстанции, которая решит проблему в одиночку, не существует. Поэтому действовать лучше сразу по нескольким направлениям.

"ОСИ или КСК помогут зафиксировать нарушения и при необходимости составить соответствующий акт. Полиция рассматривает вопросы нарушения общественного порядка и тишины. Санитарно-эпидемиологическая служба проверяет соблюдение санитарных требований, ветеринарные органы оценивают условия содержания животных, а акимат рассматривает обращения граждан в пределах своей компетенции и при необходимости координирует работу государственных органов", – отметила эксперт по праву.

Если принятые меры не дали результата, граждане вправе обратиться в суд, который даст окончательную правовую оценку обстоятельствам дела.

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Какие доказательства необходимо собрать?

Даже если соседи уверены в своей правоте, одних слов для разбирательства будет недостаточно. Как отмечает юрист, именно доказательства зачастую становятся решающим фактором при рассмотрении подобных споров.

"Важно не только заявить о нарушении, но и подтвердить его объективными доказательствами. Наиболее убедительными являются фото- и видеоматериалы, аудиозаписи, коллективные обращения жильцов, акты ОСИ (КСК), результаты проверок санитарно-эпидемиологической службы, материалы полиции, а также письменные объяснения соседей и иные документы, подтверждающие систематический характер нарушений", – сказала юрист.

Чем больше объективных и официально оформленных доказательств будет представлено, тем выше вероятность того, что государственные органы или суд смогут дать надлежащую правовую оценку ситуации и принять эффективные меры для защиты нарушенных прав, добавила спикер.

Какие меры воздействия предусмотрены законом?

Если нарушения подтвердятся, последствия для владельца животных могут быть разными. Все зависит от характера нарушений и того, насколько серьезными они оказались.

"Прежде всего речь может идти об административной ответственности, штрафах и обязательных для исполнения предписаниях об устранении выявленных нарушений. Если такие предписания игнорируются, уполномоченные органы вправе принять меры по их принудительному исполнению. Елена Стихиляс

Кроме того, соседи могут обратиться в суд. При наличии предусмотренных законом оснований суд вправе обязать устранить нарушения, взыскать причиненные убытки и компенсацию морального вреда. Если же будет установлено жестокое обращение с животными, виновное лицо также может быть привлечено к ответственности.

Что делать, если многочисленные обращения не помогают?

Нередко жители годами пишут жалобы в разные инстанции, но проблема остается нерешенной. В такой ситуации, говорит Елена Стихиляс, следующий шаг – судебная защита.

"Важно понимать, что суд оценивает не количество поданных жалоб, а представленные доказательства. Поэтому необходимо сохранить ответы государственных органов, акты проверок, фото- и видеоматериалы и другие документы, подтверждающие нарушения. В зависимости от обстоятельств дела суд вправе обязать человека устранить нарушения, привести жилое помещение в состояние, соответствующее санитарным требованиям, а при наличии законных оснований – взыскать причиненные убытки и компенсацию морального вреда", – объяснила эксперт.

Если квартира сдается в аренду, кто несет ответственность?

Подобные ситуации нередко возникают и в арендном жилье. Возникает закономерный вопрос: отвечать должен арендатор или собственник квартиры?

"Ответственность может нести как арендатор, непосредственно допускающий нарушения, так и собственник помещения. Собственник обязан обеспечить использование принадлежащего ему жилья без нарушения законодательства и прав третьих лиц".

Кроме того юрист отметила, что если он знает о происходящих нарушениях, но бездействует, его также могут привлечь к участию в судебном процессе, поскольку именно арендатор является владельцем квартиры.

В каких случаях государственные органы могут изъять животных?

Многие уверены, что если животных в квартире слишком много, их могут сразу забрать. Однако юрист подчеркивает, что закон предусматривает такую меру лишь в исключительных случаях.

"Само по себе большое количество животных не является основанием для их изъятия. Эта мера применяется только тогда, когда установлено, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, с ними жестоко обращаются либо их содержание представляет угрозу для самих животных или окружающих", – сказала эксперт.

Решение об изъятии принимается исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Казахстана, уполномоченными государственными органами либо судом, добавила она.

Какие ошибки чаще всего совершают соседи?

По словам адвоката, зачастую сами жители допускают ошибки, которые впоследствии осложняют защиту их прав.

"Самая распространенная ошибка – попытка решить проблему самостоятельно. Люди ограничиваются устными замечаниями соседу или подают одну жалобу, а не получив быстрого результата, прекращают дальнейшие действия. Между тем подобные споры требуют последовательности. Необходимо фиксировать каждое нарушение, обращаться одновременно в компетентные государственные органы, сохранять все ответы и, при отсутствии результата, защищать свои права в судебном порядке. Именно такой подход на практике является наиболее эффективным".

Какой алгоритм действий можно рекомендовать жильцам?

В завершение беседы Елена Стихиляс предложила последовательный алгоритм, который поможет действовать в рамках закона и значительно повысит шансы на решение конфликта.

"Если проблема действительно существует и носит систематический характер, в первую очередь необходимо зафиксировать нарушения: сделать фотографии, видеозаписи, при необходимости – аудиозаписи, подтверждающие шум, неприятный запах или антисанитарное состояние". Елена Стихиляс

Затем желательно объединиться с другими соседями и подготовить коллективное обращение, продолжила юрист. После этого следует обратиться в ОСИ (КСК) для составления акта, а также направить заявления в полицию, санитарно-эпидемиологическую службу и ветеринарные органы.

"Очень важно сохранять все полученные ответы и результаты проведенных проверок. Если нарушения продолжаются, необходимо повторно обращаться в уполномоченные органы, прилагая ранее полученные материалы. Если же административные меры не принесли результата, следующим этапом должна стать судебная защита", – разъяснила эксперт.

Как показывает практика, именно последовательность действий, документальное подтверждение каждого нарушения и активная позиция самих жильцов значительно повышают вероятность успешного разрешения подобного спора.