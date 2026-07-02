Встреча с бесстрашным медоедом и ядовитой эфой: кадры алматинца, меняющие отношение к дикой природе

Долгие годы алматинец просто тихо любил обитателей дикой природы. Но видя суровое отношение некоторых людей к ним, решил больше не молчать. Теперь он делится своим видением с остальными. В надежде, что они смогут разглядеть в этом нечто прекрасное. Zakon.kz предлагает взглянуть на них.

35-летний Азат Нургали – не зоолог, а рядовой сотрудник нацкомпании. Однако исследовать диких животных – его любимое хобби. Для этого он специально берет отпуск и отправляется с учеными вдаль. Откуда возвращается не только с массой эмоций, но и редкими кадрами.

"С раннего детства у меня было много энциклопедий про животных. Любил смотреть передачи про них. Помню, когда ездили на дачу, я ловил ящериц и разглядывал. С годами любопытство только росло. В природе я всегда искал животных. Но в серьезную экспедицию впервые отправился осенью 2024 года. Видя мой заядлый интерес, герпетологи предложили вместе изучить рептилии Мангистау. И это оказалось настолько увлекательно, что я теперь всегда на старте к приключениям". Азат Нургали

То, что невозможно передать словами, можно показать кадрами, считает Азат Нургали. Его завораживающие работы получают теплые отклики в соцсетях. Хотя за простым щелчком кроется титанический труд.

"Сначала снимал на телефон. Потом, чтобы улучшить качество работ, купил себе новый мобильник. Съемки настолько затянули, что вскоре приобрел две профессиональные камеры, объективы и макрообъектив. И еще с большим удовольствием начал снимать живых существ". Азат Нургали

По словам фотографа-любителя, легче всего снимать птиц, а сложнее – змей. И тех, и других он любит фотографировать, но признается, что вторые вызывают у него большее восхищение.

"Если украдкой наблюдать за птицами, можно получить хорошие кадры. А вот змей не так легко найти. Одно дело, когда у водоема встречается уж, а полоза, песчаного удавчика или стрелу, чтобы отыскать, придется потрудиться. Шанс велик весной, когда они выходят из спячки погреться на поверхности. В основном змеи находятся под землей, там же добывают себе пищу. Летом они вовсе малоактивны, особенно в жару, только в прохладу можно застать". Азат Нургали

Молодой человек умеет отличать змей и хорошо разбирается в них. Из 19 видов, которые обитают в Казахстане, ему удалось запечатлеть 13.

"Ценные снимки я получил в Мангистау, потому что там сами ландшафты и ее обитатели уникальные. В прошлом году мы ездили ближе к границе Туркменистана в надежде встретить песчаную эфу. Это заняло очень много времени. Вблизи населенных пунктов нет. Дороги отсутствуют, к тому же там пограничная зона. Есть только одна тропа архаров, которую довольно тяжело найти и одолеть ее. Но мы все-таки это сделали. Тяжелее всего было людям, у которых есть страх высоты, – проблематично спуститься вниз. Змею мы искали около трех часов. Это же дно бывшего моря, есть крутые обрывы, плюс было очень жарко. В итоге обнаружили ее на поверхности своей норы, она неподвижно отдыхала. Человек, который до нас находил этот вид, наткнулся на него случайно. Сначала он поставил фотоловушку на леопарда, который приходит к нам из Туркменистана. И на камеру попалась песчаная эфа. Но там на кадрах другая особь размером поменьше. Мы подумали, что, скорее всего, в Мангистау уже есть какая-то местная популяция. Это очень ядовитая змея. В мире самая большая зарегистрирована 75 см, а наша оказалась 73 см". Азат Нургали

Также собеседник рассказал про встречу с сарматским полозом – это вторая по величине самая крупная неядовитая змея Казахстана. Ее размеры в среднем достигают 1,5 м.

"Сарматский полоз – моя давняя мечта. В прошлом году весной мы выехали на экспедицию по Западному Казахстану. Я с нашим герпетологом встретился в Мангистауской области, он прибыл из Уральска. К нам также присоединились российские коллеги. На первой же остановке в одном из сел возле гор мы решили поискать змей. И вот впервые я поймал сарматского полоза. Не прошло и пяти минут, как россияне заметили второго такого же. Ощущения были классные. Она очень красивая и покладистая. Я спокойно держал ее в руке. Змея попалась средних размеров. Мы проводим исследования: отмечаем точки местонахождения, отрезаем маленький кусочек одной чешуи, помещаем ее в специальный футляр со спиртом и дальше уже проводим анализ. Также измеряем размер. Само исследование проводит Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова, он занимается изучением рептилий и амфибий. Я как энтузиаст, волонтер, помощник". Азат Нургали

Впрочем, автор уникального контента выкладывает не только змей. В его архиве накопились редкие птицы, черепахи, лисы и даже медоеды.

"Казахстан – единственная страна, где одновременно встречаются росомаха и медоед. Они считаются самыми бесстрашными животными в мире. Оба они из семейства куньих. Когда мы ехали за эфой, по дороге встретили медоеда. Он нас не сразу заметил, а когда увидел, начал убегать. Этот момент я заснял на видео. Инспектор рассказал нам, что он убежал, потому что нас было много. Оказывается, как-то он пытался напасть на инспектора, ему едва удалось сесть в машину и закрыться". Азат Нургали

Алматинец поделился, что ведет соцсети для того, чтобы показывать людям редкую красоту, которую почему-то многие опасаются и при первой встрече пытаются "убить".

"Часто вижу, что люди убивают животных, тех же змей. У многих, даже у очень храбрых, есть какая-то неприязнь к змеям или страх. Хотя это прекрасные создания природы, цепочка экосистемы. От них большая польза в борьбе с грызунами, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Они помогают сельскому хозяйству в борьбе с саранчой и другими насекомыми. Хочу, чтобы окружающие знали, что у нас водятся такие животные. Не все змеи опасные. В том числе рассказываю, как отличить ядовитых от неядовитых змей, что делать, если встретили их. Мне кажется, когда у людей есть понимание, то они уже по-другому начинают относиться к миру". Азат Нургали

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