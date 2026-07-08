Крохотные кухни и окошки мрачного назначения: тайны старых казахстанских домов раскрыл архитектор

Как часто вы задаетесь вопросами, так и не находя на них ответов? Причем не о вечном, философском, а о самом простом, буквально окружающим нас на ежедневной основе. Например – стенах. Что скрывается за фасадами "панелек" и "хрущевок", Zakon.kz рассказал потомственный архитектор.

Крохотная кухонька для большого общепита?

В интернете обнаруживается несколько объяснений маленьким, почти "игрушечным" кухонькам, упруго втиснутыми под низкие потолки и без того угрюмых "хрущевок". Одни говорят, что виной всему – пресловутая коллективизация быта. Мол, зачем греметь кастрюлями, если можно сытно пообедать с товарищами в заводской столовой? А кухня дома твоего – это так, чаи с баранками по вечерам гонять.

Другие настаивают на попытке освобождения женщин из "кулинарного рабства" в угоду более важным, по разумению партии, делам.

Третьи возражают: никакая это не борьба с половниками ради светлого завтра! Позаимствованная у Запада специфическая форма заботы о хозяюшке, которая должна сделать как можно меньше шагов на пути к вкусному ужину. А то вдруг еще 10 тыс. набегает и, проносясь мимо плиты, внезапно променяет борщ с голубцами на карьеру легкоатлетки.

Потомственный казахстанский архитектор Айдын Акбай относится ко всем перечисленным версиям с доброй иронией.

"Думаю, основная причина все-таки в экономии времени и пространства. Нужно было обеспечить граждан квартирами в максимально сжатые сроки. Плюс модульность конструкции первых "панелек": там имелись конструктивные ограничения на длину и ширину помещений – 6 метров на 2,5-3. Если мы берем за основу модульный "шаг" 3 метра, учитываем планировку остальных помещений, то и получаем на выходе кухню-"шестерку". После первых серий панельных "хрущевок" кухни стали постепенно увеличиваться – 9, 12 метров, менялись и нормативы по отведенной площади на каждого человека. Так что, скорее, обоснования все время подгоняли под нормативы, никак не наоборот", – уверен эксперт.

Печальная история окошка между ванной и кухней

Здесь все куда проще и страшнее одновременно. В середине XX века, как раз когда архитекторы активно "прорубали" окно в кухню из санузла, страна боролась с туберкулезом.

Тогда считалось: подобный подход улучшает циркуляцию обычно влажного, спертого воздуха и позволяет обеззараживать его за счет попадающего из соседней комнаты света.

"Вопрос вентиляции и экономии электроэнергии – свет-то попадал через окошко", – отметил Айдын Акбай.

Совмещенный санузел против рождаемости

Как вы уже догадались, он есть проявление все той же экономии площади, времени и средств. И тоже уходит переплетением коммуникаций в "хрущевский" период строительства.

Но есть нюанс. Согласно отечественным нормативам, совмещенный санузел имеет место в 1-2-комнатной квартире. Комнат больше? Ему положено быть раздельным – отдельно ванная или душевая, отдельно туалет.

"Вы, наверное, обращали внимание на то, что сейчас почти в каждой квартире – совмещенный. Это потому что люди в основной массе живут максимум в одной, двух комнатах, а то и в "студиях". Мало у кого хватает средств на большое жилье. Мы, по сути, возвращаемся в прошлое, в 60-е с их совмещенными санузлами, хотя и тогда на одной площадке могли быть квартиры разной "комнатности". Сейчас – одна или две комнаты, все. На мой взгляд, это не очень хорошая тенденция, один из факторов, влияющих на уровень рождаемости в Казахстане. Как большой семье ютиться в маленьком пространстве, стоять в очереди в туалет?" – размышляет архитектор.

К слову, в том самом прошлом, но чуть более приближенном к нам – в "брежневках", ванную и туалет все же старались разделять перегородкой. Как минимум чтобы не чистить зубы в облаке малоприятных запахов и иметь какое-никакое личное пространство, как максимум с заботой о многодетных семьях с разнополыми отроками.

Такой вот теплый подтекст, зашифрованный в холодном фаянсе и кафеле.

Вообще история – это ведь не всегда про учебники и лекции. Иногда приоткрыть завесу тайн прошлого способны люди, запечатлевшие их собственными глазами, а иногда – здания, в чьих окнах они отразились. Надо лишь суметь понять язык металла и камня. Ранее архитектор помог Zakon.kz справиться с "переводом".